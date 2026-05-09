Công nghệ sạc siêu nhanh của BYD gây tranh cãi khi nhiệt độ pin tăng cao

Mới đây, ông James Yu một blogger chuyên về ô tô tại Trung Quốc được biết đến trên mạng với biệt danh "Caishendao" đã thực hiện một thử nghiệm công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging được Tập đoàn BYD trình làng cách đây không lâu. Theo đó, ông James Yu đã livestream - phát sóng trực tiếp quá trình trải nghiệm sạc nhanh từ mức pin 8% lên 97% với chiếc Fang Cheng Bao Tai 3.

Theo trang Car News China, buổi phát sóng trực tiếp được thực hiện nhằm giới thiệu khả năng sạc cực nhanh của hệ thống Flash Charging do BYD phát triển. Công nghệ này hỗ trợ công suất sạc tối đa lên tới 1.500 kW, cho phép xe có thể sạc 10 - 70% pin chỉ trong khoảng 5 phút trên các mẫu xe tương thích.

Tuy nhiên, dữ liệu ông James Yu thu thập được và chia sẻ trong video phát trực tiếp trên mạng xã hội làm dấy lên nhiều tranh cãi cũng như lo ngại liên quan đến độ bền và mức độ an toàn của pin. Cụ thể, theo dữ liệu được công bố, một cảm biến nhiệt độ được lắp đặt gần khu vực trung tâm phía dưới bộ pin, cách xa các ống làm mát bằng chất lỏng, đã ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất trong quá trình sạc nhanh lên đến 76,42°C.

Ngay sau đó, nhiều ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc đã bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ suy giảm tuổi thọ pin, cũng như rủi ro mất an toàn khi vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao. Caishendao khẳng định chiếc xe thử nghiệm đã được mua từ một đại lý 4S chính hãng của BYD và vẫn chưa được đăng ký tại thời điểm thử nghiệm. Bên cạnh đó, ông cũng bác bỏ những ý kiến bình luận trên mạng cho rằng bộ pin trên chiếc Fang Cheng Bao Tai 3 được cắm sạc đã bị khoan hoặc sửa đổi cấu trúc. Caishendao khẳng định năm cảm biến nhiệt độ chỉ đơn giản được gắn vào bề mặt của các cell pin. Hệ thống làm mát bằng chất lỏng vẫn hoạt động trong suốt quá trình thử nghiệm và quá trình sạc sẽ không tiếp tục nếu hệ thống làm mát gặp sự cố.

Bài thử nghiệm của ông James Yu sử dụng hai phương pháp đo: dữ liệu về pin do xe báo cáo thông qua giao diện chẩn đoán bảo dưỡng của xe và các cảm biến nhiệt độ được lắp đặt độc lập tại nhiều vị trí trên bộ pin.

Các số liệu thu thập được công bố cho thấy sự chênh lệch giữa vị trí cảm biến nóng nhất và lạnh nhất vào khoảng 6,5°C trong quá trình sạc. Báo cáo cũng lưu ý rằng các chỉ số nhiệt độ từ các cảm biến bên ngoài bắt đầu cho thấy sự khác biệt rõ rệt hơn so với nhiệt độ do xe báo cáo sau khi pin đạt khoảng 70%.

Caishendao sau đó làm cho biết rằng, vẫn chưa có kết luận cuối cùng được đưa ra về sự suy giảm hiệu năng pin hoặc tác động đến an toàn. Tuy nhiên, video phát sóng trực tiếp nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Một số tài khoản mạng xã hội đặt câu hỏi liệu nhiệt độ như vậy có thể đẩy nhanh quá trình xuống cấp của pin hoặc làm tăng rủi ro an toàn lâu dài trong các chu kỳ sạc siêu nhanh lặp đi lặp lại hay không (!?)

Một số ý kiến cũng đề cập đến phụ lục tiêu chuẩn GB/T 44500-2024 của Trung Quốc, trong đó bao gồm ngưỡng nhiệt độ được khuyến nghị là 65°C đối với nhiệt độ pin lithium sắt photphat khi sạc, mặc dù tiêu chuẩn này vẫn chưa bắt buộc áp dụng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, rằng nhiệt độ đo trong thử nghiệm của ông James Yu phản ánh nhiệt độ bề mặt pin chứ không phải nhiệt độ lõi bên trong của các cell pin. Không có dữ liệu về nhiệt độ lõi bên trong cell pin được xác minh độc lập từ chiếc xe thử nghiệm.

Giữa nhiều luồng ý kiến tranh cãi về vấn đề này sau buổi livestream trải nghiệm công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging của ông James Yu, phía BYD vẫn chưa đưa ra ý kiến hay công khai bất kỳ thay đổi nào đối với thông số kỹ thuật sạc nhanh của hãng.

Cuộc thảo luận diễn ra ngay sau khi BYD mở rộng quảng bá cơ sở hạ tầng sạc nhanh tại Trung Quốc. Đầu tháng này, BYD đã trình diễn công nghệ sạc nhanh tại một địa điểm ở vùng sa mạc hẻo lánh và cho biết mạng lưới trạm sạc nhanh của họ tại Trung Quốc đã đạt mức 5.715 trạm. Hệ thống sạc này là một phần trong kế hoạch triển khai pin Blade thế hệ thứ hai của BYD.

Theo số liệu từ China EV DataTracker, trong tháng 4.2026, BYD vẫn là tập đoàn xe điện lớn nhất thế giới với doanh số 314.000 xe, tăng 6,2% so với tháng trước nhưng giảm 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái.