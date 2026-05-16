Bắt xe tải chở 260 kg pháo hoa nổ cùng hàng ngàn bao thuốc lá lậu

Tối 16.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển, mua bán pháo và thuốc lá lậu.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 11.5, tại khu vực thôn An Mỹ (xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang Phạm Thế Nam (41 tuổi, ở xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang bốc xếp hàng cấm lên xe ô tô tải BS 29H - 753.XX.

Phạm Thế Nam cùng số tang vật ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, khối lượng khoảng 260 kg do nước ngoài sản xuất cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Tiếp tục điều tra vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tiến hành truy xét, bắt giữ thêm Trần Thị Minh Hương (41 tuổi, trú tại thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang) và Trần Công Trịnh (43 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) là các nghi phạm có hành vi buôn bán số hàng hóa lậu nói trên.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.