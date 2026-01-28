Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hơn 2 tấn pháo lậu trên chiếc ô tô bán tải

Hải Phong
Hải Phong
28/01/2026 18:01 GMT+7

Hai người đàn ông ở Gia Lai sử dụng ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu từ khu vực biên giới về xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngày 28.1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh vừa phối hợp với Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng liên quan bắt quả tang 2 người vận chuyển pháo lậu với số lượng đặc biệt lớn.

Bắt quả tang 2 người dùng ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 người đàn ông ở Gia Lai dùng ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu từ khu vực biên giới về địa bàn xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: THÀNH SỰ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 50 ngày 27.1, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Văn Chức (38 tuổi, ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Hữu Quốc (37 tuổi, ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đang dùng ô tô bán tải vận chuyển pháo lậu từ khu vực biên giới về địa bàn xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 1.290 hộp pháo hoa nghi là pháo nổ loại 49 ống, với tổng trọng lượng ước tính hơn 2 tấn.

Bắt quả tang 2 người dùng ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu- Ảnh 2.

Hoàng Văn Chức và Nguyễn Hữu Quốc cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ

ẢNH: THÀNH SỰ

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, truy xét nguồn gốc số pháo lậu nói trên, đồng thời xác minh những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

