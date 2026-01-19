Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh đoàn An Giang, thành viên Phân ban liên lạc đồng hương Tịnh Biên – Tri Tôn tại TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới Sơn (An Giang) cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình "Tết trọn niềm vui - Mùa xuân biên giới" năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 200 phần quà tết đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thới Sơn. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia nghĩa tình của các cấp lãnh đạo, các đơn vị tài trợ và quý nhà hảo tâm gửi đến bà con nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Mang ‘tết trọn niềm vui’ đến với người dân vùng biên giới An Giang ẢNH: C.T.V

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, việc quan tâm đầu tư cho không gian sinh hoạt, vui chơi lành mạnh của thiếu nhi cũng là nội dung mang ý nghĩa thiết thực và lâu dài, góp phần tạo môi trường phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai. Chính vì thế, tại chương trình, ban tổ chức đã trao bảng hỗ trợ công trình sân chơi cho thiếu nhi tại khu dân cư trên địa bàn phường Thới Sơn với tổng trị giá công trình là 50 triệu đồng.

Trao bảng hỗ trợ công trình sân chơi cho thiếu nhi tại khu dân cư trên địa bàn phường Thới Sơn với tổng trị giá công trình là 50 triệu đồng ẢNH: C.T.V

Với quan điểm chăm lo an sinh xã hội không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt mà hướng đến giải pháp bền vững, chương trình "Tết trọn niềm vui – Mùa xuân biên giới" đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ sinh kế cho thanh niên, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình đã trao trực tiếp hỗ trợ mô hình sinh kế "Nuôi ong dú thiên nhiên lấy mật", cho các hộ dân, thanh niên vượt khó trên địa bàn, gồm 20 tổ Ong Dú giống (mỗi tổ trị giá 2,5 triệu đồng) với tổng trị giá 50 triệu đồng. Đây là mô hình thiết thực, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững cho các hộ được hỗ trợ.

Trong khuôn khổ chương trình đã trao trực tiếp hỗ trợ mô hình sinh kế "Nuôi ong dú thiên nhiên lấy mật", cho các hộ dân, thanh niên vượt khó trên địa bàn ẢNH: C.T.V

Chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa lâu dài, thể hiện trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, việc được tham gia Bảo hiểm y tế không chỉ giúp các em yên tâm học tập, mà còn là "tấm lá chắn" cần thiết để bảo vệ sức khỏe, giảm bớt gánh nặng cho gia đình khi không may ốm đau, bệnh tật.Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 100 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Mỗi phần quà là gửi gắm lời chúc một mùa xuân an lành, ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình đến các em học sinh và bà con nhân dân ẢNH: C.T.V

Ngoài ra với mong muốn để mọi người, mọi nhà đều được đón tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, chương trình cũng đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho học sinh và 200 phần quà tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của các cấp lãnh đạo, của quý nhà hảo tâm và các đơn vị đồng hành cùng địa phương, gửi gắm lời chúc một mùa xuân an lành, ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình đến các em và bà con nhân dân.