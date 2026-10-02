    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựPháp luật

    Trục xuất 9 người Lào nhập cảnh trái phép để tìm việc làm ở Việt Nam

    Bá Cường
    Bá Cường
    Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa trục xuất 9 người Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đi TP.HCM tìm việc làm.

    Ngày 2.10, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị trục xuất, trao trả 9 người Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

    Trước đó, tại thôn A Bung (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo (39 tuổi, ở thôn A Bung) điều khiển phương tiện chở theo 2 người quốc tịch Lào. Qua kiểm tra, cả 2 người này không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào.

    Trục xuất 9 người Lào nhập cảnh trái phép để tìm việc làm ở Việt Nam - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng trục xuất, trao trả 9 người Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

    ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU QUỐC TẾ LA LAY

    Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghèo, lực lượng chức năng phát hiện 7 người quốc tịch Lào khác không có giấy tờ tùy thân, giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

    Mở rộng điều tra, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện thêm Hồ Thị Khanh (30 tuổi, ở xã A Lưới 5, thành phố Huế) và Hồ Thị A Út (37 tuổi, ở thôn a Bung, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) có vai trò liên quan.

    Qua tra hỏi, các nghi phạm khai nhận đã tổ chức đưa những người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiếp tục vào TP.HCM tìm kiếm việc làm.

    Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời, bàn giao Nghèo, Khanh, Út cho Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

    Tin liên quan

    3 đối tượng nhập cảnh trái phép, khai là thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

    3 đối tượng nhập cảnh trái phép, khai là thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

    Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. 3 người này mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm hoạt động khủng bố, phá hoại.

    Khám phá thêm chủ đề

    Nhập cảnh trái phép quốc tịch Lào khởi tố vụ án Công an tỉnh Quảng Trị Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận