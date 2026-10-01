Vụ 'bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh': Không khởi tố vụ án

Ngày 1.10, PV Thanh Niên nhận được thông tin phản hồi do Công an tỉnh Cà Mau trả lời câu hỏi liên quan đến bác sĩ thuộc Công ty TNHH Dược phẩm TVT - Phòng khám đa khoa Sài Gòn (gọi tắt Phòng khám đa khoa Sài Gòn) không làm việc vẫn có y lệnh.

Theo đó, ngày 19.8 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu gian lận bảo hiểm y tế xảy ra tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn.

Công an Cà Mau không khởi tố vụ bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh ở Phòng khám đa khoa Sài Gòn ẢNH: G.B

Lý do không khởi tố là hành vi không cấu thành tội phạm, theo khoản 2 điều 157 bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, ngày 10.4.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận nguồn tin về tội phạm tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn. Ngày 6.8.2025, đơn vị ra quyết định trưng cầu giám định đối với quy trình khám, chữa bệnh, công tác giám định và việc thanh toán bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết trong khi chưa có kết luận giám định nên vụ việc tạm đình chỉ theo quy định. Sau đó được phục hồi khi có kết quả giám định và sau thời gian xác minh thì có quyết định không khởi tố vụ án.

Như Thanh Niên đã thông tin, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có kết luận kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn. Thời kỳ kiểm tra từ tháng 2.2023 đến ngày 30.6.2024.

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, chọn ngẫu nhiên 6 trường hợp bệnh thuộc danh mục bệnh điều trị dài ngày/mạn tính trong năm 2023, nhưng phòng khám không lập hồ sơ bệnh án giấy hoặc bệnh án điện tử theo quy định. Dù các bệnh nhân này khám bệnh thấp nhất là 31 lần/năm, cao nhất là 42 lần/năm, vi phạm điều 59 luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Đặc biệt, nhiều bác sĩ không làm việc nhưng vẫn có phát sinh y lệnh, như bác sĩ N.C.N (4 ngày), D.T.H (6 ngày), T.T.L (3 ngày), T.V.H và H.L.T.N (2 ngày). Ngoài ra, bác sĩ T.M.T ký hợp đồng lao động với Phòng khám đa khoa Sài Gòn, có đăng ký làm việc trên Cổng thông tin Sở Y tế tỉnh Cà Mau, nhưng lại tham gia bảo hiểm xã hội tại một công ty ở TP.HCM.

Một số bác sĩ như L.T.B, N.T.T.H và L.T.N chưa được đăng ký hành nghề trên Cổng thông tin Sở Y tế Cà Mau. Trường hợp bà N.T.T.H không có tên trong danh sách người hành nghề tại phòng khám đăng ký trên Cổng thông tin Sở Y tế tỉnh Cà Mau nhưng vẫn có chấm công làm việc, đồng thời tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bến Tre (cũ).