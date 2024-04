Nhóm nhạc Đà Nẵng được đề cử giải Mai Vàng ra mắt album mới

The Cassette là một trong những ban nhạc indie được giới trẻ yêu thích NVCC

The Cassette là một ban nhạc gồm 4 thành viên đến từ Đà Nẵng gồm: Hữu Thiện, Quỳnh My, Hoài Thân và Nguyên Thanh. Các thành viên trong nhóm nhạc này đều có khả năng chơi nhạc cụ như trống, đàn guitar... Năm 2019, nhóm ra mắt EP (album ngắn) tiếng Anh Pick và sau đó là album đầu tay Rừng đom đóm vào năm 2021. Bên cạnh đó, The Cassette còn nhận được đề cử Nhóm nhạc được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng 2022.

Sau thành công của album đầu tiên, nhóm nhạc The Cassette tiếp tục giới thiệu đến khán giả album phòng thu thứ 2 mang tên Từ vực thẳm đến rìa ánh sáng. Được biết, The Cassette ấp ủ dự án từ năm 2022 và bắt đầu sản xuất, hoàn thiện trong vào 2 năm. Album lần này bao gồm 10 ca khúc, trong đó, bài Soạn đã được nhóm phát hành MV vào ngày 4.4 vừa qua và nhận được sự yêu mến của người hâm mộ.

Nhóm The Cassette vừa ra mắt album mới vừa tổ chức showcase NVCC

Theo đại diện nhóm The Cassette, các thành viên phải di chuyển liên tục giữa Đà Nẵng và TP.HCM để hoàn thành thu âm, hòa âm phối khí. Không chỉ ra mắt phiên bản nhạc số, album lần này của nhóm còn được phát hành ở định dạng vật lý vào ngày 25.4. Ngoài ra vào ngày 31.5, The Cassette sẽ tổ chức một showcase và ký tặng người hâm mộ tại TP.HCM.