Nhóm nhạc Duniverse: Tự tin đi đường dài bằng cá tính riêng

Duniverse từng biểu diễn trong chương trình chỉ có 11 khán giả

Duniverse gồm bốn thành viên gồm Nguyễn Tiến Đạt cùng với anh em sinh ba là Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức và Doãn Nhật Hiếu. Các thành viên trong nhóm nhạc là những người trực tiếp tham gia quá trình sáng tác, sản xuất và định hình màu sắc nghệ thuật.

Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, nhóm nhạc Duniverse chọn cách ngồi lại giải quyết một cách văn minh, và quan trọng là giữ được tình anh em Ảnh: NVCC

Sau ca khúc Tại sao em buông nằm trong album Tìm thấy nhau, nhóm Duniverse tiếp tục giới thiệu đến khán giả MV Anh rất yêu vào ngày 16.7. Đây là ca khúc có giai điệu sôi động, tiết tấu nhanh, màu sắc trong sáng và trẻ trung.

Nói về những thuận lợi và khó khăn khi thành lập nhóm, đại diện của Duniverse cho biết: "Về thuận lợi, bọn mình là những người anh em đã lớn lên cùng nhau nên đã quá hiểu nhau về cả đời sống lẫn trong âm nhạc. Chúng tôi cũng ở rất gần nhau nên lịch làm việc rất dễ thống nhất và đều được gia đình ủng hộ. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu điều khó khăn nhất đối với chúng mình là phải tự mày mò học làm nhạc, khổ nhất là làm bass. Nhưng giờ nhìn lại bọn mình thấy vui và tự hào nhiều hơn".



4 thành viên của Duniverse tự sáng tác, sản xuất và trình bày ca khúc của mình thay vì sử dụng ê-kíp bên ngoài Ảnh: NVCC

Trước khi giới thiệu đến khán giả ca khúc mới, 4 mảnh ghép của Duniverse từng tự tổ chức đêm nhạc riêng tại Chợ Bình Tây. Mặc dù chủ động quảng bá đến các tiểu thương trong chợ nhưng đêm nhạc chỉ có 11 người xem. Dẫu vậy, nhóm Duniverse vẫn cố gắng hoàn thành những tiết mục của mình. Từ đó, các thành viên hiểu được sự khắc nghiệt của "dòng chảy" âm nhạc Việt Nam.



Trước câu hỏi liệu rằng Duniverse có tự tin đi đường dài ở thị trường âm nhạc hiện tại, đại diện nhóm cho biết: "Duniverse muốn được mọi người nhớ đến là một nhóm anh em đam mê âm nhạc, cùng nhau làm nhạc và chia sẻ điều đó với thế giới. Duniverse là một cá thể có cá tính riêng chứ không hoàn toàn là một boyband hay boygroup. Nói đơn giản, Duniverse như một nhân vật do 4 bọn mình tạo nên. Ví dụ, khi các bạn nhắc đến Anh rất yêu, Tại sao em buông… thì các bạn nhớ Duniverse là nghệ sĩ sáng tác và trình bày. Còn 4 bọn mình cứ nho nhỏ thế thôi. Có một sự thật là kể cả bài hát chỉ có 2 thành viên thể hiện thì tiêu đề vẫn là Duniverse. Vì vậy, về vấn đề đi đường dài, bọn mình tin rằng Duniverse sẽ biết cách để khẳng định chỗ đứng".

