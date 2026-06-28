Nhóm nhạc Việt có anh em sinh ba 'đổ bộ' Vpop

Theo đó, ba trong bốn thành viên của Duniverse là Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức, Doãn Nhật Hiếu là anh em sinh ba, còn Nguyễn Tiến Đạt là người bạn thân đồng hành từ nhiều năm qua.

Thành tích 'khủng' của 4 thành viên nhóm Duniverse

Không chỉ gây chú ý bởi đội hình hiếm gặp, các thành viên Duniverse còn sở hữu thành tích học tập nổi bật. Trưởng nhóm Doãn Nhật Anh tốt nghiệp loại giỏi ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Doãn Nhật Đức tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Truyền thông quốc tế, trong khi Doãn Nhật Hiếu tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế tại Đại học Ngoại thương. Thành viên Nguyễn Tiến Đạt hiện hoạt động với vai trò ca sĩ chính kiêm nhà sản xuất âm nhạc của nhóm.

Các thành viên trong nhóm nhạc Duniverse sở hữu thành tích học tập ấn tượng Ảnh: NVCC

Duniverse theo đuổi định hướng artist-driven boyband, nơi các thành viên trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất và xây dựng bản sắc nghệ thuật. Nhóm lựa chọn khẩu hiệu "Young - Fearless - Moving Forward" (Trẻ trung - Không sợ hãi - Tiến về phía trước) như tinh thần xuyên suốt trong các sản phẩm âm nhạc.

Chia sẻ về định hướng hoạt động, đại diện nhóm cho biết: "Chúng tôi muốn kể những câu chuyện của tuổi trẻ bằng âm nhạc, từ tình bạn, tình yêu đến hành trình trưởng thành. Điều quan trọng nhất là giữ được sự chân thành trong cách sống cũng như cách làm nghề".

Âm nhạc của Duniverse mang màu sắc pop, alternative pop kết hợp các yếu tố EDM cùng cảm hứng từ văn hóa anime Nhật Bản. Cuối năm 2025, Duniverse phát hành album đầu tay Tìm thấy nhau gồm 16 ca khúc. Trong đó, bài hát Tại sao em buông tạo được sức lan tỏa trên các nền tảng số với hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube và hàng chục triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Hiện nhóm sở hữu hơn 183.000 người nghe mỗi tháng trên Spotify, hơn 55.000 người theo dõi trên TikTok và hơn 20.000 người đăng ký kênh YouTube.

Với tinh thần trẻ trung cùng định hướng nghệ thuật rõ ràng, Duniverse đang từng bước khẳng định dấu ấn của mình trong thế hệ boyband mới của Vpop.