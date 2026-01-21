Soi profile ‘không phải dạng vừa’ của nhóm nhạc tân binh được đầu tư khủng

Nhóm nhạc tân binh UPRIZE gồm 7 thành viên: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng được giới thiệu đến khán giả sau khi vượt qua vòng tuyển chọn của chương trình Tân binh toàn năng (Show It All).

Sau khi hình thành đội hình, UPRIZE hiện hoạt động dưới sự quản lý của SYE Holdings, đơn vị liên doanh giữa YeaH1 và Sony Music. Theo ban tổ chức, các thành viên đã trải qua quá trình đào tạo kéo dài hơn 9 tháng trước khi chính thức ra mắt.

Các tân binh UPRIZE là ai?

Sau khi ra mắt, thông tin về profile của từng thành viên UPRIZE cũng nhận được sự quan tâm. Bảy gương mặt bước ra từ Tân binh toàn năng có xuất phát điểm, thế mạnh và quá trình rèn luyện khác nhau, từ ca hát, vũ đạo đến khả năng trình diễn và làm việc nhóm.

Cường Bạch (Bex) là một trong những thành viên sở hữu profile đáng chú ý của nhóm. Anh từng hoạt động trong nhóm nhảy cover B-Wild, qua đó tích lũy kinh nghiệm sân khấu và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Năm 2018, Cường Bạch sang Hàn Quốc đào tạo với vai trò thực tập sinh tại công ty quản lý của nhóm nhạc nữ Mamamoo, tham gia giai đoạn chuẩn bị ra mắt cho một dự án nhóm nhạc nam. Tuy nhiên, anh không được lựa chọn trong đội hình ra mắt cuối cùng của nhóm D1Verse. Trở về Việt Nam, Cường Bạch tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc và ghi dấu ấn khi lọt vào Top 6 chung cuộc chương trình Vote For Five năm 2022, trước khi góp mặt tại Tân binh toàn năng. Năm 2025, Cường Bạch chính thức ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc UPRIZE, sử dụng nghệ danh Bex ẢNH: FBNV

Lê Phạm Minh Quân (Wonbi) cũng là gương mặt thu hút sự chú ý với hành trình hoạt động nghệ thuật khá đa dạng. Ít ai biết, chàng trai sinh năm 2002 từng đảm nhận vai trò biên đạo cho tiết mục Vào đời của ca sĩ Thanh Ngọc tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Xuất thân là Á quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014, Minh Quân còn tham gia cuộc thi Ngôi sao xì tin do báo Mực Tím tổ chức và giành giải Xì tin triển vọng năm 2017. Đến năm 2020, anh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong đoạn clip nhảy Ghen Cô Vy cùng vũ công Quang Đăng, sản phẩm từng được phát sóng trên truyền hình Mỹ. Hiện tại anh là vũ công chuyên nghiệp của vũ đoàn Bước Nhảy ẢNH: FBNV

Long Hoàng (Leon) là gương mặt thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu tham gia chương trình Tân binh toàn năng. Trước đó, anh từng được biết đến cùng nhóm bạn trẻ Hot Muviker gồm Long Bi, Chi Bé và Linh Ka, từng gây chú ý trên mạng xã hội. Việc nổi tiếng từ sớm cũng khiến Long Hoàng đối diện với nhiều áp lực, đặc biệt trước những phản ứng trái chiều từ dư luận. Tháng 5.2019, Long Hoàng tiếp tục được quan tâm khi xuất hiện thông tin anh nhận thư mời từ SM Entertainment. Sau đó, chàng trai sinh năm 2003 sang Seoul (Hàn Quốc) tham gia chương trình Summer Audition Camp do công ty này tổ chức, song không chia sẻ thêm về quá trình đào tạo tại đây. Bên cạnh âm nhạc, Long Hoàng từng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Lối nhỏ vào đời, đánh dấu bước thử sức ở lĩnh vực phim ảnh ẢNH: FBNV

Nguyễn Lâm Anh (Lavn) sinh năm 2005 là gương mặt trẻ nhận được sự quan tâm từ khán giả nhờ ngoại hình sáng và thành tích học tập tốt. Lâm Anh từng đạt 27,15 điểm đầu vào Đại học Bách khoa Hà Nội và là Á khoa khối A01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 của Trường THPT Phúc Lợi (Hà Nội). Nguyễn Lâm Anh được giám khảo S.T Sơn Thạch nhận xét là best visual của chương trình. Trong khi đó, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cũng dành lời khen cho thí sinh sinh năm 2005 với nhận xét “đẹp trai chuẩn bạn trai quốc dân” ở phần thi biểu cảm sân khấu ẢNH: FBNV

Lê Duy Lân (Dylan) gây chú ý với chiều cao 1,84 m cùng ngoại hình sáng. Anh tốt nghiệp Trường đại học Thủ đô Hà Nội, đồng thời từng hoạt động trong nhiều nhóm nhảy như The Will5, M.S, Sepheria Dance Group và B-Wild, qua đó tích lũy nền tảng vũ đạo khá vững trước khi tham gia nhóm ẢNH: FBNV

Đặng Đức Duy (O.D) sinh năm 2005, được đánh giá là một trong những thành viên có màu giọng giàu cảm xúc trong đội hình UPRIZE. Trong quá trình tham gia chương trình, Đức Duy thể hiện khả năng kiểm soát giọng hát khá tốt, đặc biệt ở những đoạn cần xử lý cao độ và cảm xúc. Phần thể hiện của anh từng nhận được lời khen từ ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, đặc biệt ở khả năng xử lý những đoạn cao trong bài hát ẢNH: FBNV

Trong đội hình UPRIZE, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên (PN) là gương mặt nổi bật về chuyên môn âm nhạc. Sinh năm 2005, anh là thủ khoa đầu vào Khoa Sư phạm Âm nhạc Nhạc viện TP.HCM năm 2024, sở hữu thế mạnh về thanh nhạc, có khả năng chơi piano, guitar và tham gia sáng tác. Phúc Nguyên cũng từng được Soobin Hoàng Sơn nhận xét là gương mặt có tiềm năng phát triển toàn diện ẢNH: FBNV