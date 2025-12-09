Hồ Đông Quan sau khi bị loại tại 'Tân binh toàn năng'

Hồ Đông Quan bị loại gây tiếc nuối

Được xem là một trong những nhân tố tiềm năng của chương trình song Hồ Đông Quan phải dừng chân tại tập 10 đầy tiếc nuối ẢNH: FBNV

Tập 10 chương trình Tân binh toàn năng vừa lên sóng đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội khi hai thí sinh Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn phải dừng chân, rời khỏi nhà chung. Kết quả khiến cả nhóm và khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Không khí trong nhà chung trở nên hỗn loạn, nhiều thí sinh bộc lộ cảm xúc thất vọng, hụt hẫng. Thậm chí, đây còn là cú sốc với Soobin. Nam ca sĩ không giấu được bất ngờ và không tin vào kết quả này. "Tôi hơi sốc, tôi không biết vì sao vòng đấu này lại loại 2 người", anh chia sẻ. Nhà sản xuất toàn năng bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi những cá tính mạnh và có ảnh hưởng lớn đến đội hình.

Sự dừng lại đầy bất ngờ của Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn lập tức trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Cộng đồng fan chia thành hai luồng ý kiến trái chiều về kết quả này khi hai tân binh vừa rời nhà chung vốn là những thí sinh nổi bật, được kỳ vọng trong đội hình debut song bất ngờ bị loại.

Kết quả dừng chân của tân binh Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn khiến dân mạng bùng nổ tranh cãi ẢNH: FBNV

Một số bình luận nổi bật trên mạng xã hội cho thấy sự tiếc nuối về kết quả: "Không phải là fan nhưng theo dõi xuyên suốt chương trình, ai cũng nghĩ 90% Quan nắm chắc suất debut, giờ loại như thế này quá bất ngờ", "Đu idol ngoại chọn ai người đó debut, đu idol nội chọn ai người đó bị loại, cú sốc", "Mình cứ ngỡ Hồ Đông Quan chắc suất debut 99%", "Chắc chắn sẽ có lội ngược vòng, chắc chắn sẽ hồi sinh", "Định tạo bất ngờ cho hồi sinh chứ gì"… Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng quy luật của show "sống còn" vốn là vậy, khó lường và phải đối diện với những sự rời đi không mong muốn.

Hồ Đông Quan được xem là một trong những nhân tố nổi bật, nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả cũng như người dẫn dắt Soobin. Với ngoại hình sáng, cùng khả năng hát, rap, nhảy, biên đạo, sáng tác và diễn xuất, anh được đánh giá là gương mặt có thể "cân team" cho đội hình debut. Dù đảm nhận bất kỳ vai trò nào, Hồ Đông Quan cũng đều thể hiện xuất sắc và được đánh giá cao. Các mentor quyền lực như Tóc Tiên, Kay Trần hay Soobin từng "đối đầu" để chiêu mộ anh về đội. Thậm chí, Tóc Tiên từng đặt anh vào vị trí trung tâm của đội, thể hiện niềm tin vào tài năng và thần thái của sao nam 9X.

Với vẻ ngoài điển trai, thư sinh cùng với khả năng hát, rap, nhảy... Hồ Đông Quan được xem là cái tên triển vọng của showbiz Việt ẢNH: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, Hồ Đông Quan thừa nhận cảm thấy tiếc nuối khi phải rời chương trình. Nam thí sinh cho biết Tân binh toàn năng đã mang đến cho anh nhiều trải nghiệm quý giá, khi được thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Việc dừng chân ở vòng đấu này là điều không mong muốn, song Hồ Đông Quan cho rằng đây là điều tất yếu trong một cuộc thi. "Rời đi lần này, có thể là do tôi kém may mắn, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của các đồng đội và sự dẫn dắt tận tình từ thầy Soobin", anh chia sẻ.

Dù phải rời sân chơi khi chặng hành trình sắp về đích, chàng trai gốc Cà Mau vẫn giữ được niềm hạnh phúc trong những khoảnh khắc được đứng trên sân khấu và sống trọn với đam mê. Hồ Đông Quan cho biết chương trình giúp anh trau dồi kỹ năng, mở rộng các mối quan hệ và nhận được sự hướng dẫn tận tình từ các đàn anh, đàn chị trong nghề. Những trải nghiệm này là điều anh đặc biệt trân trọng và sẽ tiếp tục là động lực trong những chặng đường sắp tới.

Khép lại hành trình tại chương trình, bên cạnh những tiếc nuối, Hồ Đông Quan cũng bày tỏ niềm vui khi gặt hái được một thành công lớn đó chính là sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Với những bước chân đầu tiên vào giới giải trí, chàng tân binh sinh năm 1999 cảm nhận rõ sức nặng của sự kỳ vọng đồng thời cũng thấm thía những áp lực mà người hoạt động nghệ thuật phải đối mặt.

Từ dancer thành cái tên triển vọng của showbiz Việt

Bên cạnh gia đình, chàng trai gốc Cà Mau bày tỏ niềm hạnh phúc khi có những người bạn đồng hành kề bên ẢNH: FBNV

Hồ Đông Quan cho biết anh sinh ra trong gia đình không hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ chia sẻ dù rất đam mê với nghệ thuật song vì thiếu tự tin nên không dám chia sẻ ước mơ với bố mẹ. Chính vì thế, Hồ Đông Quan quyết định theo học ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) theo định hướng của gia đình. Dù vậy, niềm đam mê nghệ thuật vẫn thôi thúc học trò Soobin tìm đến các câu lạc bộ nhảy và tích cực tham gia những giải đấu dành cho sinh viên.

Theo Hồ Đông Quan, những bước chân đầu tiên với vai trò dancer gặp khá nhiều thử thách khi phải luôn tìm kiếm những cơ hội để được thể hiện bản thân. Thử thách lớn nhất lại là cân bằng giữa lịch học và công việc nghệ thuật. Giọng ca trẻ chia sẻ người đầu tiên giới thiệu cho mình những công việc biểu diễn với vài trăm nghìn đồng tiền cát sê đầu tiên chính là Đoàn Thế Vinh, TikToker nổi tiếng với các nội dung nhảy, thường xuất hiện cùng diễn viên Tín Nguyễn. Vừa qua, bộ ba Đoàn Thế Vinh, Tín Nguyễn và Hồ Đông Quan cùng tham gia dự án điện ảnh của đạo diễn Lý Hải mang tên Lật mặt 8: Vòng tay nắng.

Với Hồ Đông Quan, Đoàn Thế Vinh không chỉ là bạn thân mà còn là "người ơn" trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Trong mắt anh, Đoàn Thế Vinh là người giỏi, chăm chỉ và luôn nỗ lực. Dù xuất phát điểm khác nhau, cả hai chung niềm đam mê và từng gắn bó như hình với bóng suốt thời sinh viên. Đến hiện tại, dù theo đuổi những hướng đi khác nhau, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ nhau trên con đường nghệ thuật.

Ở tương lai, tân binh 26 tuổi mong muốn hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ đa năng ẢNH: FBNV

Từ vị trí dancer cho các nghệ sĩ, Hồ Đông Quan đã bứt phá mạnh mẽ để trở thành gương mặt trẻ tiềm năng của làng giải trí Việt. Hành trình tại Tân binh toàn năng không chỉ giúp anh khẳng định năng lực, mà còn mở ra cơ hội đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ đình đám, đánh dấu bước chuyển mình từ "tân binh" thành idol được kỳ vọng của thế hệ mới.

Nói về dự định tương lai, chàng trai 26 tuổi tiết lộ sẽ debut với vai trò ca sĩ solo và mong nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Bên cạnh âm nhạc, Hồ Đông Quan cũng muốn thử sức với điện ảnh, đặc biệt là các bộ phim có đề tài gần gũi, dễ chạm tới cảm xúc khán giả. Ngoài ra, anh còn mong được tham gia các dự án cổ trang và thử nghiệm những tuyến vai phản diện. "Tôi từng tưởng tượng bản thân đóng vai phản diện, tự hình dung biểu cảm gương mặt khi hóa thân thành nhân vật ác. Mọi người thường nghĩ tôi hợp vai thư sinh, nhẹ nhàng, nhưng tôi muốn thử thách bản thân, đi ra khỏi vùng an toàn. Khi làm được điều đó, tôi tin sẽ rất thú vị và là trải nghiệm quý giá cho nghề nghiệp", Hồ Đông Quan chia sẻ.

Hồ Đông Quan, sinh năm 1999 tại Cà Mau (Bạc Liêu cũ), từng ghi dấu ở nhiều sân chơi trước khi gây chú ý tại chương trình Tân binh toàn năng. Anh là Quán quân Hipfest 2021, Top 8 Vietnamese University Games 2019, Top 10 RISEASONE Dance Competition 2020. Tân binh 9X cũng mạnh dạn thử sức ở các chương trình quốc tế như Chuang Asia SS2, Boys II Planet song chưa thể tiến sâu. Bên cạnh đó, Hồ Đông Quan còn thử sức ở vai trò diễn viên khi góp mặt vào các phim như Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Mùa sao đầu tiên…



