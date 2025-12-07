Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Truyền hình

Soobin sốc, hụt hẫng khi hai học trò bị loại

Thanh Chi
Thanh Chi
07/12/2025 15:47 GMT+7

Hai ứng viên nổi bật là Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng' trở thành cú sốc với nhiều thí sinh, khán giả, ngay cả người dẫn dắt họ là Soobin.

Soobin sốc, hụt hẫng khi hai học trò bị loại khỏi show thực tế - Ảnh 1.

Các thí sinh kiệt quệ trước thử thách ở công diễn 4 Tân binh toàn năng

ẢNH: NSX

Tập 10 Tân binh toàn năng phát sóng tối 6.12 tiếp tục là cuộc chiến căng thẳng giữa đội hình tân binh thăng cấp và nhóm nhạc quốc tế. Dàn thí sinh do nhà sản xuất toàn năng Soobin dẫn dắt bất ngờ thất bại ở vòng phá băng, khiến Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn không thể trình diễn vòng 2 đồng thời không có mặt trong vòng bình chọn điểm tích lũy cá nhân.

Vượt qua thất bại đầu tiên ở công diễn 4, nhóm "tân binh" còn lại bước vào vòng 2 với tiết mục thi đấu vũ đạo Bass âm và tiết mục trình diễn Úm ba la. Sự kiệt sức về mặt thể chất của nhóm càng bộc lộ rõ rệt khi ở tiết mục Bass âm, thành viên Wonbi ngã quỵ, phải thở ô xy trong hậu trường. Bên cạnh đó, sự áp lực tinh thần dồn nén suốt quá trình tập luyện khiến Phúc Nguyên bỗng dưng bật khóc nức nở vì tình trạng quá tải, thừa nhận: "Cơ thể em không còn nghe theo em nữa".

Soobin sốc, hụt hẫng khi hai học trò bị loại khỏi show thực tế - Ảnh 2.

Tiết mục tôn vinh văn hóa truyền thống và sự giao thoa với hơi thở hiện đại

ẢNH: NSX

Trong bối cảnh kiệt sức và áp lực nặng nề của công diễn 4, màn trình diễn Bass âm của đội hình tân binh thăng cấp đã trở thành một điểm sáng văn hóa khi mang tinh thần đường phố VN lên sân khấu giao lưu quốc tế. Tiết mục phô diễn đặc trưng văn hóa độc đáo, kết hợp chất liệu đường phố đời thường vào âm nhạc trình diễn sân khấu. Tâm huyết của chương trình được thể hiện rõ khi các tân binh đã mang những biểu tượng đặc trưng của lịch sử VN: hình ảnh áo dài, nón lá, rồng thời Lý… lên sân khấu trình diễn giao lưu với nhóm nhạc quốc tế. Tất cả nỗ lực khẳng định mong muốn kiến tạo thế hệ thần tượng mới luôn biết gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa Việt cũng như đưa âm nhạc VN vươn tầm thế giới.

Chính sự tự hào này đã giúp các tân binh tạo nên một màn trình diễn bùng nổ và thành công vượt mức thử thách với 104,7% so với điểm mốc. Soobin chia sẻ về nỗ lực của các học trò: "Tôi cảm thấy rất tự hào. Vì khi tập, các em vẫn chưa có đạo cụ, trang phục trình diễn và ánh sáng nên chưa thể hiện được màu sắc rõ ràng. Nhưng tôi cảm giác khi trình diễn chính thức, các em có thêm đạo cụ, có thêm trang phục trên người và sự cổ vũ từ khán giả thì đó là niềm khích lệ cũng như hậu phương đằng sau vững mạnh để các em trình diễn rất cháy".

Soobin sốc, hụt hẫng khi hai học trò bị loại khỏi show thực tế - Ảnh 3.

Soobin ngậm ngùi chia tay hai thí sinh mạnh trong chương trình

ẢNH: NSX

Bass âm thành công vượt mức thử thách nhưng tiết mục Úm ba la lại thất bại dẫn đến việc họ vẫn đối mặt với việc bị loại thành viên. Cuối cùng, hai cái tên nổi bật là Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn phải ra về. Kết quả này khiến cả nhóm ngỡ ngàng, cảm xúc hỗn loạn. Đây cũng là cú sốc lớn với Soobin. Nam ca sĩ không giấu được bất ngờ, hụt hẫng và không tin vào kết quả này. "Tôi hơi sốc, tôi không biết vì sao vòng đấu này lại loại 2 người", anh chia sẻ. Nhà sản xuất toàn năng bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi những cá tính mạnh và có ảnh hưởng lớn đến đội hình.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
