‘Nhóm nhạc nổi tiếng sau 10 năm’ Brave Girls đứng trước nguy cơ tan rã

Brave Girls đã ra mắt công chúng vào năm 2011 và nhiều lần thay đổi thành viên. Ở thời điểm hiện tại, Brave Girls có bốn thành viên, gồm: Min Young, Yu Jeong, Eun Ji và Yuna Instagram NV

Brave Girls ra mắt công chúng vào năm 2011, trải qua nhiều lần thay đổi thành viên nhưng không để lại ấn tượng gì đặc biệt trong lòng công chúng. Năm 2021, các cô gái bất ngờ được yêu thích nhờ cơn sốt của Rollin’, một ca khúc ra mắt vào năm 2017. Sau 4 năm, Rollin’ bỗng vươn lên đứng đầu, lập nhiều kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ kim chi.



Thành công đột ngột của Rollin’ là "cứu tinh" của Brave Girls khi nhóm đang trên bờ vực tan rã vì hoạt động không hiệu quả suốt gần một thập niên. Với hiện tượng Rollin’, Brave Girls quay trở lại biểu diễn trên hàng loạt chương trình âm nhạc cuối tuần, dự các lễ trao giải âm nhạc và được những nhãn hàng/thương hiệu săn đón.

Rollin’ là ca khúc chủ đề trong mini album thứ tư cùng tên của Brave Girls, phát hành từ năm 2017 và là "siêu hit quân đội", từng xuất hiện trong một cảnh phim Bỗng dưng trúng số của Hàn Quốc Instagram NV

Năm 2021 - 2022, chủ đề về Rollin’ được chào đón muộn màng sau 4 năm và nhóm nhạc nữ Kpop Brave Girls lận đận bỗng nổi tiếng sau 10 năm được bàn luận sôi nổi. Đáng tiếc, độ nổi tiếng của Brave Girls lại không thể kéo dài lâu vì định hướng hoạt động sai lầm cũng như không được công ty quản lý Brave Entertainment tập trung đầu tư, theo nhiều fan nhận định.

Ngay lúc Brave Girls đang trên đà thu hút fan, công ty lại vướng lùm xùm sản xuất sản phẩm, đồ dùng liên quan đến nhóm với chất lượng kém, khiến người hâm mộ phật lòng. Vào tháng 3.2022, Brave Girls trở lại với mini album Thank You và MV ca khúc chủ đề cùng tên. Đây là màn tái xuất đầu tiên của nhóm sau hit Rollin’. Tuy nhiên, Brave Girls với Thank You quá nhạt nhòa, danh tiếng của nhóm cũng "trôi tuột" theo bài hát.

Nhiều dân mạng bức xúc chỉ trích Brave Entertainment có vấn đề và cho rằng chính công ty kìm hãm sự phát triển của Brave Girls Instagram NV

Cũng trong năm ngoái, Brave Girls hâm nóng tên tuổi khi tham gia chương trình giải trí Queendom 2 của Mnet. Tuy nhiên, trong khi các nghệ sĩ khác tận dụng độ hot của Queendom 2 để tung album hay ca khúc mới, thì Brave Girls lại bị công ty sắp xếp cho đi tour diễn ở tận nước Mỹ xa xôi.

Và kể từ khi kết thúc chuỗi concert ở Mỹ vào tháng 7.2022 đến nay, Brave Girls vẫn chưa có dự án âm nhạc nào trở lại. Việc nhóm mãi chưa có sản phẩm tái xuất khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Tháng 1 năm nay, Top Star News đưa tin một bộ phận fan của Brave Girls biểu tình trước trụ sở của Brave Entertainment kêu gọi công ty tạo điều kiện cho nhóm tái xuất. Song, phía công ty không có động thái phản hồi.

Brave Girls tại buổi concert diễn ra ở Mỹ vào giữa năm ngoái. Trong vòng gần 1 năm trở lại đây, những chủ nhân hit Rollin’ chưa phát hành sản phẩm âm nhạc mới

Mới đây, sự lo lắng của fan càng tăng cao khi tin đồn về hợp đồng giữa Brave Girls và công ty Brave Entertainment chuẩn bị hết hạn vào tháng 2 năm nay được lan truyền. Nhiều người hâm mộ lo sợ nhóm sẽ không tái ký và chính thức tan rã khi hợp đồng kết thúc. Phần lớn fan tỏ ra tiếc nuối vì các thành viên Brave Girls quá tài năng, nhưng lại không thể phát huy lâu dài vì công ty quản lý yếu kém.

Đặc biệt, không ít dân mạng hy vọng các nữ thần tượng có thể chuyển đến một công ty mới và bắt đầu lại từ đầu. Hiện phía Brave Girls, công ty Brave Entertainment vẫn giữ im lặng về những tin đồn xoay quanh tương lai của nhóm.