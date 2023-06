Nhóm nhạc The Rodeo của nghệ sĩ người Pháp gốc Việt biểu diễn tại Việt Nam

Cô sinh ra và lớn lên tại Pháp trong một gia đình có bố là người Pháp, mẹ là người Việt. Dorothée còn được biết đến là một nữ diễn viên, nhà thiết kế phục trang và sản xuất phim.



Năm 2023, Dorothée trở thành một trong những quán quân của chương trình lưu trú Villa Saigon của Viện Pháp VN. Cô sẽ thực hiện chuyến lưu trú 6 tuần tại quê hương VN, có cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ địa phương và lưu diễn qua 5 TP lớn, bắt đầu vào tối 16.6 tại IDECAF, TP.HCM; 18.6 tại Phố Bên Đồi Creative Studio, Đà Lạt; 21.6 tại Polygon Musik - Complex 01, Hà Nội; 22.6 tại Rạp Trưng Vương, Đà Nẵng và 23.6 tại Học viện Âm nhạc Huế.

The Rodeo được nhiều chuyên san âm nhạc và giải trí uy tín tại Pháp đánh giá cao. Hai album đầu tiên được hát bằng tiếng Anh, đến album thứ 3 và 4, The Rodeo hát tiếng Pháp. Điều này đã tạo ra "một cú hích" cho band nhạc, như The Rodeo chia sẻ: "Tôi nhận ra rằng tiếng Pháp không phải là một rào cản, mà (ngược lại) còn có thể tạo lợi thế cho tôi khi biểu diễn tại nước ngoài". Với album mới nhất của mình, Arlequine, Dorothée đã "nữ hóa" hình tượng Arlequin, biến nhân vật này trở nên đa sắc, đa diện, thông minh và nhạy cảm, vừa chân thực vừa hư ảo...