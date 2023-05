Nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan bị điều tra vì mua chất độc xyanua

Preechaya Pongthananikorn bị điều tra vì mua chất độc xyanua INSTAGRAM NV

Những ngày qua, dư luận Thái Lan rúng động trước vụ án giết người hàng loạt bằng chất độc xyanua. Theo Bangkok Post, nghi phạm Sararat Rangsiwuthaporn bị bắt với cáo buộc đầu độc 15 người bằng xyanua và khiến 14 người thiệt mạng. Hôm 4.5, quan chức cấp cao Pol Gen Surachate Hakparn tiết lộ rằng trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện tên của một diễn viên nổi tiếng được tìm thấy trong danh sách 100 người đã mua xyanua cùng nơi với bà Sararat. Tuy nhiên, vị này không nêu tên nữ diễn viên được nhắc tới.

Sau khi thông tin trên được đưa ra, công chúng lập tức "truy lùng" danh tính của sao nữ mua chất kịch độc này. Đến ngày 5.5, các phương tiện truyền thông xứ chùa vàng tiết lộ nữ diễn viên Preechaya Pongthananikorn (còn được biết đến với tên Ice Preechaya) chính là nhân vật được nhắc đến. Cùng ngày, Preechaya Pongthananikorn đã xuất hiện trên một chương trình của Channel 8 và thừa nhận cô đã đặt mua xyanua qua mạng. Nữ diễn viên khóc nức nở khi nhắc đến hành vi sai trái đồng thời khẳng định mình chỉ mua một chai xyanua chứ không phải mua cả tá như thông tin lan truyền. Người đẹp 33 tuổi nói cô vẫn chưa mở bưu kiện chứa chất độc này và sẵn sàng đưa ra lời khai với cảnh sát. Sao nữ này nói cô có ý định dùng chất này để xua đuổi rắn rết và những con vật đã tấn công vật nuôi trong nhà, hoàn toàn không có âm mưu đầu độc ai.

Preechaya Pongthananikorn khẳng định không âm mưu đầu độc ai và sẽ chịu trách nhiệm về hành vi mua chất độc INSTAGRAM NV

Bà Bang-orn Pongthananikorn - mẹ của Preechaya Pongthananikorn, tiết lộ với các phóng viên rằng con gái bà mua chất độc này vào ngày 25.4 và nhận được bưu kiện hôm 27.4. Bà cho biết vì đất phía sau nhà họ bị sụt lún khiến rắn rết cùng các loài bò sát độc hại từ một con kênh gần đó tràn vào nhà và tấn công những con chó của họ. Nữ diễn viên đã thử nhiều cách để xua đuổi những loài vật gây hại nhưng vô ích. Sau khi tìm hiểu trên mạng, sao nữ quyết định mua xyanua. Hiện cô đã giao gói hàng và các thông tin liên quan cho cảnh sát.

Hôm 5.5, Pol Gen Surachate Hakparn cho biết ông không hoàn toàn bị thuyết phục trước lời giải thích từ phía Preechaya Pongthananikorn và cảnh sát sẽ triệu tập nữ diễn viên để lấy thêm lời khai. Truyền thông tiết lộ nữ diễn viên dự kiến được triệu tập điều tra vào ngày 8.5 tới.

Preechaya Pongthananikorn sinh năm 1990, cô là người mẫu, diễn viên nổi tiếng tại Thái Lan với hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí. Người đẹp được biết đến nhiều nhất khi đóng chính trong 2 bộ phim ăn khách của phòng vé xứ chùa vàng: ATM: Er Rak Error (2012), I Fine Thank You Love You (2014). Sao nữ cũng được yêu thích với các bộ phim truyền hình: Stupid Cupid The Series, Leh Lub Salub Rarng, Confusedly In Love, Prophecy of Love, Love Under The Moonlight… Ngoài ra, nữ diễn viên xinh đẹp này còn gây chú ý khi tham gia các chương trình nổi tiếng tại quê nhà: The Mask Singer mùa 2 (2017), Dance Dance Dance Thailand (2018)…