Thế giới

Nhóm phi hành gia Artemis 2 quay về trái đất an toàn

Vi Trân
11/04/2026 07:35 GMT+7

Sáng nay (11.4), phi thuyền Orion chở 4 phi hành gia thực hiện sứ mệnh Artemis 2 quanh mặt trăng đã trở lại bầu khí quyển và hạ cánh thành công xuống Thái Bình Dương.

Tàu vũ trụ Orion thực hiện sứ mệnh Artemis 2 cùng phi hành đoàn 4 người đã lao xuyên qua bầu khí quyển trái đất và hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương sau gần 10 ngày trong không gian, kết thúc chuyến du hành đầu tiên của con người đến gần mặt trăng trong hơn nửa thế kỷ.

Con tàu có hình dáng giọt nước của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã nhẹ nhàng hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía nam của tiểu bang California ngay sau 17 giờ theo giờ Thái Bình Dương (7 giờ sáng 11.4, giờ VN), kết thúc sứ mệnh đưa các phi hành gia vào không gian sâu hơn bất kỳ sứ mệnh có người nào trước đây, theo Reuters.

Việc hạ cánh xuống biển, diễn ra khoảng 2 giờ trước khi mặt trời lặn, đã được truyền trực tiếp qua video trên trang web của NASA.

Các đội cứu hộ đã sẵn sàng để cố định khoang tàu đang trôi nổi và đưa phi hành đoàn trở về. Tổ bay gồm các phi hành gia người Mỹ Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch, cùng với phi hành gia người Canada Jeremy Hansen.

Ba chiếc dù được bung ra để giảm tốc độ

ẢNH: NASA

Như vậy, tàu vũ trụ Orion do Lockheed Martin chế tạo đã vượt qua được thử thách quan trọng cuối cùng, chứng minh rằng nó có thể chịu được các lực cực mạnh khi quay trở lại bầu khí quyển từ quỹ đạo trở về mặt trăng.

Trước đó, tàu đã trải qua một cú lao xuống đầy căng thẳng kéo dài 13 phút xuyên qua bầu khí quyển trái đất, tạo ra nhiệt ma sát khiến nhiệt độ bên ngoài khoang tàu tăng vọt lên khoảng 5.000 độ Fahrenheit (2.760 độ C).

Hình ảnh trực quan hóa của NASA về tàu Orion quay trở lại bầu khí quyển trái đất

ẢNH: NASA

Ở đỉnh điểm của áp lực khi quay trở lại bầu khí quyển, như dự đoán, sức nóng dữ dội và sự nén khí đã tạo thành một lớp vỏ khí ion hóa đỏ rực, hay plasma, bao trùm lấy khoang tàu, làm gián đoạn liên lạc vô tuyến với phi hành đoàn trong vài phút.

Căng thẳng tan biến khi liên lạc được thiết lập lại và 2 bộ dù được nhìn thấy bung ra từ mũi của khoang tàu đang rơi tự do, làm chậm tốc độ rơi xuống khoảng 25 km/giờ trước khi tàu Orion nhẹ nhàng chạm mặt nước.

Con tàu cùng các phi hành gia đáp xuống vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi bang California (Mỹ), kết thúc sứ mệnh Artemis 2

NASA

Dự kiến các đội của NASA và Hải quân Mỹ sẽ mất khoảng một giờ để cố định khoang tàu đang nổi và hỗ trợ 4 phi hành gia ra khỏi tàu, sau đó đưa họ đến một tàu cứu hộ gần đó để kiểm tra sức khỏe ban đầu.

Con tàu nổi trên mặt biển và chờ được lực lượng Mỹ thu hồi

ẢNH: NASA

"Thật sự là một hành trình tuyệt với. Chúng tôi đều ổn. Cả phi hành đoàn 4 người đều khỏe mạnh", ông Wiseman liên lạc từ bên trong tàu.

Các phi hành gia đã di chuyển tổng cộng 1.117.515 km với 2 vòng quỹ đạo trái đất và một vòng bay ngang qua mặt trăng. Đây là chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên trong chương trình Artemis nhằm mục đích đưa các phi hành gia trở lại bề mặt mặt trăng bắt đầu từ năm 2028.

