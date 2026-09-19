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    Nhóm tay súng đánh trụ sở cảnh sát Pakistan, 31 người chết
    VideoThế giới

    Nhóm tay súng đánh trụ sở cảnh sát Pakistan, 31 người chết

    Trúc Huỳnh-Văn Khoa
    Số người chết trong vụ nổ và tấn công tại trụ sở cảnh sát ở miền bắc Pakistan vào chiều 18.9 đã tăng lên ít nhất 31 người, trong lúc cuộc đấu súng vẫn đang tiếp diễn.

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