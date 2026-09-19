Nhóm tay súng đánh trụ sở cảnh sát Pakistan, 31 người chết

Tin liên quan Pakistan 'cạn kiệt kiên nhẫn', ném bom Taliban khắp AfghanistanPakistan đã ném bom thủ đô Kabul của Afghanistan và các thành phố khác khi giao tranh lan rộng sau các cuộc tấn công trước đó từ Afghanistan nhằm vào các vị trí quân sự của Pakistan dọc theo biên giới chung.Pakistan đối đầu Taliban: Sức mạnh quân sự chênh lệch ra sao? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Pakistan Taliban cục chống khủng bố trụ sở cảnh sát tấn công Tay súng Liên Hiệp Quốc Khu phức hợp Cảnh sát Kohat TTP Kohat Kabul BALOCHISTAN Afghanistan chính quyền Taliban Đấu súng biên giới
Bình luận (0)