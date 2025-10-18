Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Pakistan đối đầu Taliban: Sức mạnh quân sự chênh lệch ra sao?
Video Thế giới

Pakistan đối đầu Taliban: Sức mạnh quân sự chênh lệch ra sao?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
18/10/2025 09:54 GMT+7

Hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và giao tranh trên bộ giữa hai nước láng giềng Nam Á là Pakistan và Afghanistan trong tháng 10.

Đó là cuộc đối đầu đẫm máu nhất giữa Pakistan và Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền tại Kabul vào năm 2021.

Hai đồng minh cũ vừa đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ bắt đầu từ tối 15.10 để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, sau đây là so sánh về lực lượng và kho vũ khí quân sự của cả hai, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại London (Anh).

Quân đội Pakistan và Taliban tại Afghanistan so kè ra sao khi xung đột leo thang? - Ảnh 1.

Một quả đạn cối của lực lượng Pakistan từ máy bay không người lái rơi xuống mục tiêu tại một đồn biên phòng của Taliban tại Spin Boldak (Afghanistan), ngày 15.10.2025

ẢNH: REUTERS

Tổng quan

Lực lượng vũ trang Pakistan có hoạt động tuyển mộ và duy trì quân số tốt, được tăng cường sức mạnh nhờ trang thiết bị từ đối tác quốc phòng chính là Trung Quốc. Vì vậy, Islamabad tiếp tục đầu tư vào các chương trình hạt nhân quân sự và cũng đang hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân.

Trong khi đó, năng lực của lực lượng vũ trang Taliban đang suy giảm, với việc xuống cấp của số trang thiết bị quân sự nước ngoài mà nhóm Hồi giáo này chiếm được khi trở lại nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021.

Việc chính quyền Taliban không được quốc tế công nhận cũng gây ảnh hưởng đến quá trình hiện đại hóa quân đội.

Nhân sự

Pakistan có 660.000 quân nhân thường trực trong lực lượng quốc phòng, trong đó 560.000 người thuộc lục quân, 70.000 người thuộc không quân và 30.000 người thuộc hải quân.

Sức mạnh quân sự của Taliban mỏng hơn, chỉ còn 172.000 quân nhân thường trực. Tuy nhiên, nhóm này đã công bố kế hoạch mở rộng lực lượng vũ trang lên 200.000 quân.

Phương tiện chiến đấu và pháo binh

Pakistan có hơn 6.000 xe chiến đấu bọc thép và hơn 4.600 khẩu pháo.

Lực lượng Afghanistan cũng sở hữu các phương tiện chiến đấu bọc thép, bao gồm xe tăng chủ lực từ thời Liên Xô, xe bọc thép chở quân và tàu ngầm tự hành, nhưng số lượng chính xác vẫn là dấu hỏi. Số lượng pháo binh chính xác mà họ sở hữu, ít nhất là ba loại khác nhau, cũng không được biết rõ.

Không quân

Pakistan có một phi đội gồm 465 máy bay chiến đấu và hơn 260 trực thăng, bao gồm trực thăng đa năng, tấn công và vận tải.

Afghanistan không có máy bay chiến đấu và cũng không có lực lượng không quân thực sự. Ước tính Afghanistan sở hữu ít nhất 6 máy bay - một số trong số đó có từ thời Liên Xô - và 23 trực thăng, mặc dù không thể đánh giá được có bao nhiêu chiếc đang trong tình trạng bay.

Vũ khí hạt nhân

Mặc dù Pakistan là một quốc gia có vũ khí hạt nhân và sở hữu 170 đầu đạn, Afghanistan lại không có kho vũ khí hạt nhân.

Pakistan khen vũ khí Trung Quốc thể hiện 'xuất sắc' trước Ấn Độ

Pakistan khen vũ khí Trung Quốc thể hiện 'xuất sắc' trước Ấn Độ

Pakistan vừa lên tiếng khẳng định các hệ thống vũ khí do Trung Quốc sản xuất đã thể hiện “cực kỳ hiệu quả” trong cuộc đụng độ kéo dài 4 ngày với Ấn Độ hồi tháng 5.

