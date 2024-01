Nhộn nhạo thị trường pháo dịp tết: Rao bán đầy rẫy mạng xã hội

Giữa tháng 12.2023, nguồn tin do bạn đọc cung cấp cho biết có một người tên Tuấn Anh ngụ tại một chung cư trên đường Phạm Thị Tánh (P.4, Q.8) bán pháo hoa Z1xx (pháo hoa Z1xx là tên gọi chung dùng để chỉ các sản phẩm pháo hoa được sản xuất bởi một công ty có thẩm quyền được cấp phép).

Người đàn ông tên Tuấn Anh mang pháo ra chào mời khách ngay trước chung cư

TRẦN DUY KHÁNH

Sau nhiều ngày đeo bám, một ngày cuối tháng 12.2023, chúng tôi phát hiện Tuấn Anh mang một thùng giấy, bên trong chứa 36 hộp pháo hoa, bày trước cửa ra vào chung cư (đoạn cách khu vực để xe khoảng 5 m) cho một người khách kiểm tra chất lượng hàng. Bao bì 36 hộp pháo ghi "Pháo hoa giàn phun hoa, giàn phun viên, loại đặc biệt 2023", Tuấn Anh rao giá 400.000 đồng/hộp và cam kết hàng mới, chất lượng do đơn vị có thẩm quyền sản xuất.

"Anh đưa em số phiếu này, khi bán lại cho người khác em tự điền vào đây, mỗi người 1 phiếu, dấu mộc thì đã được đóng sẵn, như vậy là xong giấy phép. Nếu em bị cơ quan nào kiểm tra, anh gọi công ty lo được hết", nói xong Tuấn Anh đưa cho khách một xấp giấy.

Quan sát xấp giấy, chúng tôi thấy ở góc bên trái in "Tên công ty sản xuất...", góc bên phải in "Phiếu bán hàng", bên dưới in "Cửa hàng số 31 Hà Nội; Họ tên người mua hàng; Số CCCD; Mục đích sử dụng; Phương thức vận chuyển; Bảng số thứ tự, tên hàng hóa, số lượng giàn mua" và cuối cùng là tên kèm dấu mộc đỏ của cửa hàng.

Vị khách nghi ngại về tính xác thực của các tờ phiếu nên thắc mắc: "Sao tất cả thông tin trên tờ phiếu đều để trống mà ở cuối lại đóng sẵn dấu mộc ? Nếu điền thông tin danh tính của khách không đúng, số lượng mua sai..., nếu xảy ra sự cố thì truy xuất nguồn như thế nào?". Nghe hỏi, Tuấn Anh nói lảng: "Ừ, đóng mộc sẵn hết rồi, điền vô là bán thôi".

Pháo nổ (loại pháo bị nghiêm cấm sử dụng, mua bán) được rao bán như rau trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo Tuấn Anh, việc mua đi bán lại, tuyển cộng tác viên bán pháo hoa là chuyện dễ dàng: "Em cứ lấy pháo về bán, khi bán được số lượng lớn, anh sẽ để giá cạnh tranh cho em bán kiếm lời. Lúc đó, anh làm cho em một cái giấy phép trở thành đại lý do anh giới thiệu... Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì xuất trình giấy phép ra là được". Tuy nhiên, Tuấn Anh dặn dò: "Nhưng em phải giữ kín, không được bày ra. Em cứ đưa mấy cái mẫu đi chào hàng, khách tới thì điền vô phiếu thông tin, cái mộc đóng dấu thì anh sẽ cung cấp cho em luôn. Em yên tâm, có gặp khó khăn gì gọi cho anh".

Khi vị khách đề cập các quy định khắt khe về vận chuyển, bảo quản pháo hoa an toàn, phòng nguy cơ cháy nổ thì Tuấn Anh tặc lưỡi: "Úi, cần gì, để nơi mát, tránh bếp gas, khói lửa thôi".

Tuấn Anh cũng tạo một trang cá nhân cùng tên trên mạng xã hội Facebook, thường xuyên đăng tải bài rao bán pháo hoa: "Sẵn các loại pháo giàn phun viên, giàn phun hoa… ở TP.HCM", kèm hình ảnh trong hội nhóm "Pháo hoa tết 2024".

Chúng tôi liên hệ qua số điện thoại, Tuấn Anh cho hay vừa bán hết một lô pháo hoa và đến ngày 21.12.2023 một lô pháo khác sẽ về đến, khách ở TP.HCM có nhu cầu phải chờ sau ngày này, Tuấn Anh sẽ giao hàng. "Một thùng này có 36 giàn, lấy càng nhiều, anh càng giảm giá", Tuấn Anh cho chúng tôi xem hình ảnh hơn 100 thùng pháo hoa (hơn 3.600 giàn) được cho là chuẩn bị giao về nhà người này ở Q.8.

Tài gọi video, cho xem cảnh đang chế tạo pháo banh TRẦN DUY KHÁNH

Theo quy định, loại pháo hoa này cho phép sử dụng, nhưng chỉ những cơ sở được cấp phép mới được bán. Bên cạnh đó, người dân muốn mua pháo hoa phải tuân thủ quy định pháp luật, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, khách hàng phải đủ 18 tuổi và có đủ tính pháp lý. Khi đến mua pháo hoa cần phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân… Tuy nhiên, không hiểu sao chủ trang mạng nói trên lại rao bán pháo hoa ì xèo trên mạng xã hội một cách dễ dãi với người mua, bỏ qua các quy định khắt khe.

Trên Facebook chúng tôi còn thấy xuất hiện hàng loạt hội nhóm công khai rao bán pháo nổ như pháo dàn, pháo bi, pháo banh, pháo trứng, là các loại pháo bên trong chứa thuốc pháo nổ, bị cấm mua bán, sử dụng. Thời điểm gần tết, hoạt động mua bán tại các hội nhóm càng diễn ra rầm rộ, tần suất hàng trăm bài viết/ngày.

Giấy bán hàng đã được đóng sẵn dấu mộc TRẦN DUY KHÁNH

Qua hình ảnh mà các nhóm này đăng tải, có thể thấy điểm chung của các loại pháo này là không có nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng và được chế tạo thô sơ.

Nhóm "Pháo hoa tết 2024" với hơn 51.000 thành viên thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán pháo nổ các loại. Pháo hoa Z1xx cũng được nhiều người rao bán.

Tài khoản tên T.A đăng trong trang "Pháo hoa tết 2024": "Còn 3 giàn 49 (loại pháo nổ 49 viên/giàn, bị cấm sử dụng - PV) bán lại giá 1,3 triệu không cần đặt cọc".

Để qua mặt nhân viên và công ty giao hàng, Tài đóng gói pháo rồi viết giả đơn thành một món hàng khác TRẦN DUY KHÁNH

Một tài khoản khác tên B.H đăng: "Còn hơn 600 quả trứng (loại pháo nổ có hình dạng quả trứng, to bằng nắm tay người lớn - PV), bi banh (loại pháo nổ vỏ ngoài hình trái banh, kích thước bằng ngón tay cái - PV), anh em cần lấy chơi tết thì nhắn tin".

Tài khoản T.T.T thì đăng: "Lưu ý giàn 49 và pháo banh đã có cho anh em mình chơi tết. Khu vực TP.HCM không cọc trước, kiểm tra hàng trước khi thanh toán", kèm số điện thoại liên hệ 0902.709.xxx. Bên dưới mỗi bài viết nói trên là hàng chục lượt bình luận hỏi giá cả và cách giao dịch.

36 hộp pháo chất đống trên ghế đá trước chung cư TRẦN DUY KHÁNH

Thông qua tương tác trên hội nhóm nói trên, ngày 20.12, nam thanh niên tên Tài chủ động liên hệ chào mời PV Thanh Niên mua pháo nổ. Để tạo lòng tin, Tài gọi video cho chúng tôi xem Tài cùng một phụ nữ làm pháo nổ tự chế, đóng gói.

Qua quan sát, chúng tôi ghi nhận nơi Tài cùng người phụ nữ đang "sản xuất" pháo giống phòng trọ; cả 2 ngồi bệt xuống nền gạch, xung quanh chất đầy vỏ nhựa hình trái banh, nhiều loại băng quấn, thùng giấy, thau đựng chất bột màu đen và bột màu trắng, dây cháy chậm…

"Bên tôi vừa bán hết pháo giàn và pháo trứng. Công an đang bắt dữ lắm, từ đây đến tết chắc cũng chỉ còn loại này thôi (pháo banh). Một bịch pháo banh nhỏ có 100 banh, giá 488.000 đồng; bịch pháo banh lớn cũng 100 banh, giá 688.000 đồng, hàng còn nhiều", Tài vừa nói vừa chỉ về phía hàng chục gói hàng đã đóng gói, cho biết chuẩn bị gửi đi giao cho khách.

Cũng theo Tài, đây là hàng do Tài tự chế, thành phần gồm bột lưu huỳnh, than đen, kali clorat. Tài đặt mua trên mạng các vỏ nhựa hình trái banh, dây cháy chậm, băng keo. Các nguyên liệu được Tài trộn lại, nén vào vỏ banh, gắn dây cháy chậm, rồi bịt kín bằng băng keo là hoàn thành một quả pháo banh.

Ngày 21.12.2023, Tài đóng gói 100 pháo banh lớn và 100 pháo banh nhỏ, gửi dịch vụ chuyển phát nhanh giao cho khách. Để qua mắt nhân viên chuyển phát, trên gói hàng Tài ghi thông tin: "Combo 2 bao tay da cao cấp và 1 dụng cụ tăng sên" giá 1,2 triệu đồng.

Theo ghi nhận của PV, còn hàng loạt hội nhóm khác như "Pháo hoa Tết B.Q.P" với 21.000 thành viên, "Đam mê chế pháo" hơn 45.000 thành viên, "Pháo hoa Tết 2024 - Sỉ lẻ toàn quốc" có 13.000 thành viên… chào mời mua bán đủ loại từ pháo hoa đến pháo nổ...

