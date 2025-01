Nhộn nhịp cảnh mua sắm áo dài tết ở cửa hàng 'ấm lòng nhất TP.HCM'

"Tôi là thợ may áo dài hơn 20 năm. Trong quá trình làm việc, tôi nhận thấy có nhiều khách may áo dài nhưng chỉ mặc vài lần rồi cất tủ, trong khi có nhiều người lại ao ước được sở hữu một bộ. Nhu cầu cho - nhận là có, chỉ là mọi người chưa tìm được nhau", chị Nguyệt chia sẻ về lý do thành lập cửa hàng áo dài 0 đồng.