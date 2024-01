Nhộn nhịp thị trường hoa lay ơn dịp cận tết

Ngày 30.1, tại làng hoa lay ơn Hiệp An (Đức Trọng) và khu Đa Thiện (Đà Lạt) nhộn nhịp cảnh thu hoạch, mua bán hoa lay ơn, khi hàng trăm thương lái đến thu mua hoa đưa đi các tỉnh, thành miền trung và miền bắc khiến giá hoa tăng theo.

Chở hoa lay ơn từ vườn về bán cho các vựa LÂM VIÊN

Tại TP.Đà Lạt, hoa lay ơn giống mới màu đỏ loại 1 đạt mức giá 55.000 - 60.000 đồng/bó 10 cành. Anh Phan Văn Bình (Đa Thiện, P.8, Đà Lạt) cho biết so với 1 tuần trước giá hoa lay ơn tăng gấp đôi nên người trồng hoa rất phấn khởi.

Phân loại và đóng hoa đưa đi các tỉnh LÂM VIÊN

Bà nội trợ nhọc nhằn 'đường đua' kiếm tiền sắm tết: Phơi mình dưới nắng lặt lá mai

Ông Thái Bình Đông, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp An (Đức Trọng), cho biết cách đây 1 tuần thị trường hoa còn khá im ắng, từ rằm tháng chạp thị trường bắt đầu sôi động. Nhưng đến ngày ngày 28.1 (18 tháng chạp) khi có hàng trăm xe tải đông lạnh đổ về thu mua hoa thì thị trường mua bán lay ơn nhộn nhịp hẳn lên. Giá hoa từ 25.000 đồng tăng lên 50.000 - 55.000đồng/bó 10 bông (loại 1).

Bà Nguyễn Thị Hải (xã Hiệp An, H.Đức Trọng) có 4 sào lay ơn đang thu hoạch, phấn khởi nới: "Lay ơn tăng giá từng ngày, ban đầu chỉ bán với giá 25.000 - 30.000 đồng/ bó, nay thương lái đến thu mua nhiều nên hoa tăng lên 45.000-50.000 đồng/bó".

Ông Phạm Ngọc Tú, chủ vựa hoa Tú Loan phấn khởi khi lay ơn tăng giá LÂM VIÊN

Anh Phạm Ngọc Tú, chủ vựa hoa Tú Loan (Hiệp An) cho biết thêm, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, mưa đều và không bị bão hay thiên tai nên các nhà vườn ở Hiệp An có một mùa hoa lay ơn tết bội thu. Cũng theo ông Tú, thời điểm này giá hoa vẫn thấp hơn so với năm trước khoảng 2.000 đồng/cành, nhưng với sản lượng, chất lượng và mức giá như vậy bà con trồng hoa thấy phấn khởi.

Những ngày này nông dân các thôn Định An, K'Rèn, K' Long A, L'Long B... (xã Hiệp An) hối hả thu hoạch hoa để kịp đưa đi các tỉnh đáp ứng nhu cầu ngày đưa ông Táo và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo lãnh đạo xã Hiệp An, vụ hoa tết năm nay tổng diện tích đất trồng hoa lay ơn của xã lên đến 180 ha, mỗi sào cho sản lượng khoảng 20.000 cành.