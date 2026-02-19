Nhu cầu đầu tư vàng đạt mức cao kỷ lục

WGC cho hay, nhu cầu đầu tư vàng toàn cầu đạt mức kỷ lục 2.175 tấn và là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc và phá kỷ lục của kim loại quý trong năm nay. Trên khắp thế giới, các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn và đa dạng hóa danh mục đầu tư đã đổ xô vào các quỹ ETF vàng, bổ sung thêm 801 tấn trong suốt năm. Các nhà đầu tư cũng mua vàng thỏi với nhu cầu toàn cầu đạt 1.374 tấn, tương đương 154 tỉ USD. Hai thị trường chính là Trung Quốc (tăng 28% so với năm trước) và Ấn Độ (tăng 17% so với năm trước) ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, chiếm hơn 50% tổng nhu cầu trong lĩnh vực này.

Nhu cầu vàng toàn cầu hàng năm vượt mốc 5.000 tấn và 500 tỉ USD ẢNH: MH

Nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn ở mức cao trong năm 2025, với khu vực công bổ sung thêm 863 tấn vàng. Mặc dù nhu cầu hàng năm thấp hơn mốc 1.000 tấn đã vượt qua trong ba năm trước đó, việc mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là một yếu tố nổi bật và đóng góp đáng kể vào bức tranh nhu cầu vàng toàn cầu.

Trong bối cảnh giá cả tăng cao, nhu cầu trang sức toàn cầu đã giảm nhẹ như dự kiến trong suốt năm, giảm 18% so với năm 2024. Tuy nhiên, tổng giá trị nhu cầu trang sức vàng đã tăng 18% so với năm trước, đạt 172 tỉ USD, cho thấy tầm quan trọng của vàng đối với người tiêu dùng trong dài hạn. Tổng nguồn cung cũng đạt mức kỷ lục mới, khi sản lượng khai thác tăng lên 3.672 tấn và hoạt động tái chế tăng nhẹ 3%, vẫn ở mức thấp bất chấp giá cao.

Giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong năm 2026 ẢNH: NGỌC THẮNG

Nhà phân tích thị trường cấp cao từ WGC bà Louise Street nhận xét, năm 2025 chứng kiến nhu cầu vàng tăng vọt và giá cả leo thang. Người tiêu dùng và nhà đầu tư đều mua và nắm giữ vàng trong bối cảnh rủi ro kinh tế và địa chính trị trở thành điều bình thường mới. Nhu cầu đầu tư chiếm ưu thế khi các nhà đầu tư đổ xô tiếp cận vàng thông qua mọi kênh có thể, nhưng các phân khúc khác cũng đóng vai trò hỗ trợ. Nhu cầu trang sức chỉ giảm 18% so với năm trước trong khi giá tăng 67%, điều này cho thấy người tiêu dùng vẫn sẵn sàng mua ở mức giá cao, và các ngân hàng trung ương vẫn kiên định cam kết tăng cường dự trữ.

Bà Louise Street cho rằng với tình hình bất ổn kinh tế và địa chính trị không có dấu hiệu giảm bớt trong năm 2026, đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu vàng năm ngoái có khả năng sẽ tiếp tục. Trong tháng đầu tiên của năm nay, giá vàng đã lần đầu tiên vượt qua mốc 5.000 USD/ounce, nhấn mạnh vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn.

Năm 2026, với những căng thẳng địa chính trị tiếp diễn, WGC dự kiến một năm nữa sẽ chứng kiến dòng vốn mạnh đổ vào các quỹ ETF vàng và nhu cầu vàng thỏi và vàng xu vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương. Thị trường trang sức sẽ tiếp tục suy yếu trong bối cảnh giá vàng duy trì ở mức cao.



