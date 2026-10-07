Nhu cầu điện tăng khoảng 100 triệu kWh/ngày so cùng kỳ năm ngoái

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9 đạt 29,97 tỉ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 265,79 tỉ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng điện truyền tải 9 tháng ước đạt 213,98 tỉ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025, chủ yếu từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam.

Dự báo trong 3 tháng cuối năm nay, nhu cầu điện dự kiến tiếp tục tăng cao khi sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống quý 4 ước đạt 88,97 tỉ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sẽ tập trung bảo đảm cung ứng điện, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm, đồng thời chuẩn bị các phương án cung ứng điện cho năm 2027. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVN trong quý cuối năm là đưa thêm nguồn điện vào vận hành, nhất là các dự án có khả năng bổ sung sản lượng ngay trong năm nay.

Nhu cầu điện quý cuối năm tăng khoảng 11,3% so cùng kỳ năm 2025 ẢNH: EVN

Cụ thể, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, tổ máy 1 đang chạy thử nghiệm, đặt mục tiêu phát điện thương mại vào cuối tháng 11 năm nay. Tổ máy 2 đã hòa đồng bộ ngày 28.9 và phấn đấu phát điện thương mại vào cuối tháng 12 năm nay.

EVN cũng tiếp tục thi công dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái. Các dự án thủy điện mở rộng gồm Tuyên Quang, Sê San 3 và Sê San 4 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong khi đó, các dự án Thủy điện Sơn La mở rộng và Lai Châu mở rộng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Với nguồn điện khí, EVN đặt mục tiêu trong quý 4 triển khai các công việc theo tiến độ hợp đồng của dự án LNG Quảng Trạch II, đồng thời phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong quý này.

Việc đẩy nhanh các dự án này có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu điện đang tăng nhanh và EVN đồng thời phải chuẩn bị phương án cung ứng cho năm 2027. Các đơn vị nhiệt điện cũng được yêu cầu hoàn tất đàm phán, ký kết hợp đồng nhiên liệu cho năm 2027 và xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung ổn định trong dài hạn.

Cùng với nguồn điện, đầu tư lưới tiếp tục là trọng tâm trong những tháng cuối năm. Trong 9 tháng, EVN và các đơn vị đã khởi công 136 công trình lưới điện từ 110-500kV và đóng điện 131 công trình. Riêng tháng 9, có 11 công trình được khởi công và 13 công trình được đóng điện.

Quý 4 tập trung thi công, phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành. Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu đôn đốc tiến độ để khởi công các dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc tại khu vực Móng Cái, gồm Trạm biến áp 220kV Móng Cái, đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái và đường dây từ biên giới - Hải Hà, với mục tiêu đưa vào vận hành trong quý 2/2027.

Một điểm đáng chú ý khác là EVN đang tăng tốc đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). EVNHANOI đã hoàn thành 50 MW, EVNNPC hoàn thành 155 MW và phấn đấu nâng lên 305 MW trong tháng 10 này. Ban quản lý dự án Điện 2 và EVNGENCO 3 tiếp tục làm thủ tục đầu tư các hệ thống BESS tập trung tại miền Bắc với quy mô lần lượt 550 MW và 300 MW.



