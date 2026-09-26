Nhu cầu mua sắm xe máy điện gia tăng trên toàn cầu

Theo dữ liệu từ MotorCycles Data, thị trường xe máy điện toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2025, doanh số xe máy điện trên toàn cầu đạt khoảng 10,17 triệu chiếc, tăng 19,7% so với năm trước đó. Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay, vượt qua đỉnh 9,77 triệu xe từng ghi nhận vào năm 2021. Bước sang năm 2026, khi nhu cầu chuyển đổi sang phương tiện xanh diễn ra ngày càng mạnh mẽ, lượng tiêu thụ xe máy điện tiếp tục gia tăng.

Dữ liệu mới nhất vừa được MotorCycles Data cập nhật cho thấy, tính đến đầu tháng 9.2026 thị trường toàn cầu đã tiêu thụ khoảng 6,62 triệu xe máy điện, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến đầu tháng 9.2026 thị trường toàn cầu đã tiêu thụ khoảng 6,62 triệu xe máy điện, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: BÁ HÙNG

Nếu duy trì tốc độ hiện tại, quy mô thị trường xe máy điện toàn cầu trong năm 2026 có thể tiếp tục vượt mốc 10 triệu xe. Điều này cho thấy xe máy điện không còn chỉ là một phân khúc mới nổi mà đang trở thành một phần đáng kể của thị trường xe máy toàn cầu.

Một trong những điểm đáng chú ý trong năm 2026 là tốc độ tăng trưởng xe máy điện đang mở rộng sang nhiều khu vực ngoài châu Á. Cụ thể, theo MotorCycles Data, thị trường xe máy điện châu Phi tăng trưởng mạnh mẽ nhất với mức tăng 86,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường Đông Nam Á trong đó có Việt Nam cũng không hề kém cạnh khi tăng tới 83%, Ấn Độ tăng 53,8% và Mỹ Latinh tăng 41,5%.

Trong khi đó, thị trường Bắc Mỹ tăng 27%, châu Âu tăng 20,3%. Thực tế, toàn thị trường châu Á chỉ tăng 5,6%, nhưng do quy mô thị trường rất lớn nên khu vực này tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với doanh số xe máy điện toàn cầu.

Đông Nam Á trong đó có Việt Nam là một trong những thị trường xe máy điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới Ảnh: CHÍ TÂM

Những con số này cho thấy nhu cầu sử dụng phương tiện hai bánh chạy điện đang tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu và dần được mở rộng về mặt địa lý. Nếu trước đây phần lớn sản lượng xe máy điện toàn cầu phụ thuộc vào các thị trường châu Á, thì hiện nay tốc độ tăng trưởng cao hơn đang xuất hiện tại nhiều thị trường mới.

Một số thương hiệu chuyên sản xuất xe điện đang hưởng lợi từ xu hướng này. Chẳng hạn, dữ liệu MotorCyclesData cho thấy Yadea trong năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể tại một số thị trường quốc tế, trong đó doanh số tại Pakistan tăng 58,8%, Việt Nam tăng 53% và Malaysia tăng 47,6% tính đến đầu tháng 9.2026.

Thực tế, xe máy điện đang dần được người tiêu dùng tiếp cận không chỉ như một phương tiện thay thế xe máy động cơ đốt trong ở đô thị, mà còn phù hợp với nhu cầu di chuyển cá nhân, giao hàng và vận tải quãng ngắn tại những thị trường có mật độ sử dụng xe hai bánh cao.