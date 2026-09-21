VinFast tung xe máy điện Evo Grand mới: 3 phiên bản, di chuyển tối đa 262 km

Sau những thông tin được hé lộ, VinFast mới đây chính thức mở bán mẫu xe máy điện Evo Grand mới tại Việt Nam. Đáng chú ý, thay vì chỉ bổ sung một biến thể như những đồn đoán ban đầu, hãng xe Việt phân phối xe thế hệ mới, đồng thời mở rộng danh mục tùy chọn thành 3 phiên bản, gồm Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited; hướng đến những nhóm khách hàng có nhu cầu và mức chi khác nhau.

So với trước đây, Evo Grand thế hệ mới vẫn duy trì thiết kế nhỏ gọn, giúp di chuyển linh hoạt trong phố ẢNH: VINFAST

Trong đó, Evo Grand II là phiên bản tiêu chuẩn, có giá niêm yết 25,9 triệu đồng. Hai phiên bản cao hơn gồm Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, lần lượt được VinFast niêm yết giá 27,9 - 29,9 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm VAT nhưng chưa tính pin thứ hai. Việc chia thành 3 phiên bản cũng giải đáp phần nào những thông tin khá lộn xộn trước thời điểm ra mắt.

Trước đó, các tên gọi Grand Premia, Evo Premia hay Evo Limited từng xuất hiện trên mạng xã hội và tại một số đại lý. Thực tế, VinFast lựa chọn Evo Grand làm tên dòng sản phẩm, với Premia và Limited là hai phiên bản cao hơn Evo Grand II.





VinFast Evo Grand thế hệ mới thay đổi thiết kế phần đầu xe so với đời tiền nhiệm ẢNH: VINFAST

So với mẫu xe đời tiền nhiệm, thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe. Mặt nạ được thiết kế lại với dải ốp nhựa chạy dọc từ logo chữ V xuống dưới, tô điểm cùng các nan dọc mạ crôm thẩm mỹ. Phần thân xe vẫn mang thiết kế bo tròn, có phần tương đồng với mẫu Evo Grand thế hệ đầu tiên.

Với phiên bản Evo Grand II, hãng xe điện Việt Nam đưa ra ba lựa chọn màu sắc gồm trắng ngọc trai, xanh rêu và đỏ tươi. Bản Evo Grand Premia có màu đen bóng, nâu titan và xanh olive; trong khi bản Evo Grand Limited có hai màu trắng sữa và xanh cẩm thạch. Ngoài ra, hai bản cao cấp Premia và Limited còn được trang bị mâm và tay dắt phía sau bằng nhôm.

Cả ba phiên bản đều có hộc chứa đồ phía trước, tích hợp cổng USB Type-A và Type-C. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 35 lít. Evo Grand Premia và Limited sử dụng màn hình LCD với thông tin hiển thị trực quan; trong khi phiên bản Limited được bổ sung khóa thông minh Smart Key và tính năng chống trộm.

Hai phiên bản Evo Grand Premia và Limited có nhiều trang bị hơn so với bản tiêu chuẩn Evo Grand II ẢNH: VINFAST

Khác biệt giữa các phiên bản cũng nằm ở một số tính năng hỗ trợ vận hành. Evo Grand II có hai chế độ lái Eco và Sport. Hai bản Premia và Limited bổ sung thêm chế độ Normal, đồng thời có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe được công bố đạt chuẩn chống bụi, nước IP67.

Về vận hành, cả ba phiên bản sử dụng động cơ điện công suất 2.250 W, tốc độ tối đa 70 km/giờ. Xe trang bị sẵn một pin dung lượng 2,4 kWh đặt dưới sàn. Người dùng có thể mua thêm pin thứ hai cùng dung lượng và đặt trong cốp xe.

Theo công bố từ nhà sản xuất, với hai bộ pin trang bị trên xe, Evo Grand thế hệ mới có thể di chuyển quãng đường 262 km sau mỗi lần sạc đầy. Dù vậy, bộ pin thứ hai chỉ được bán riêng với giá 5 triệu đồng thay vì nằm sẵn trong giá niêm yết của xe.

Evo Grand thế hệ mới chỉ trang bị 1 pin, người dùng có thể mua thêm pin phụ với giá 5 triệu đồng ẢNH: VINFAST

Có thể thấy, cấu hình dẫn động và pin của Evo Grand thế hệ mới tương tự đời cũ. Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở thiết kế và việc VinFast mở rộng mẫu xe này ra 3 phiên bản, đồng thời có sự phân cấp rõ hơn về trang bị tiện nghi.

Với mức giá niêm yết từ 25,9 - 29,9 triệu đồng, Evo Grand thế hệ mới tiếp tục nằm trong nhóm xe máy điện phổ thông của VinFast, hướng đến nhóm người dùng chủ yếu di chuyển hàng ngày trong thành thị nhưng vẫn có lựa chọn bổ sung pin khi cần tăng phạm vi hoạt động.