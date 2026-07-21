Xe máy điện thể thao VinFast Kinet giá từ 40 triệu, cạnh tranh Honda Air Blade?

Cùng với mẫu Kyo hướng đến nhu cầu di chuyển nhẹ nhàng trong đô thị, VinFast Kinet được phát triển theo một hướng hoàn toàn khác. Mẫu xe máy điện mới của VinFast mang kiểu dáng góc cạnh, động cơ mạnh và tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm vận hành. Qua đó nhắm đến nhóm khách hàng trẻ vốn thường lựa chọn các dòng xe tay ga thể thao.

Theo bảng giá công bố, VinFast Kinet có niêm yết từ 40 triệu đồng với phương án thuê pin. Khách hàng muốn mua xe kèm hai pin cần chi 49,9 triệu đồng. Đây cũng là khoảng giá đang có sự hiện diện của nhiều mẫu xe máy xăng phổ biến, trong đó đáng chú ý nhất là Honda Air Blade.

Thiết kế thể thao, tốc độ tối đa 90 km/giờ

Về kiểu dáng, VinFast Kinet được tạo hình theo phong cách góc cạnh, với nhiều mảng thân xe cắt xẻ và phần đầu khá lớn. Cụm đèn LED Projector có thiết kế sắc sảo, kết hợp thân xe vạm vỡ, tạo cảm giác khác biệt so với hình dung quen thuộc về những mẫu xe máy điện nhỏ gọn, chủ yếu phục vụ các hành trình ngắn.

VinFast Kinet hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng phong cách thể thao ẢNH: NGUYỄN DUY

Phong cách thể thao còn được thể hiện qua bộ mâm 14 inch, lốp trước kích thước 90/90-14 và lốp sau bản rộng 120/70-14. Việc sử dụng lốp sau rộng không chỉ góp phần tạo dáng xe chắc chắn hơn mà còn phù hợp với định hướng vận hành mạnh của Kinet.

Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 2.021 x 713 x 1.135 (mm), chiều dài cơ sở 1.360 mm. Khoảng sáng gầm đạt 160 mm, chiều cao yên ở mức 785 mm. Các thông số này giúp Kinet có vóc dáng tương đối đầy đặn nhưng vẫn phù hợp với thể trạng của phần lớn người dùng Việt Nam. Cốp chứa đồ dưới yên dung tích 22 lít, đủ đáp ứng nhu cầu để mũ bảo hiểm cùng một số vật dụng cá nhân.

Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe mới của VinFast nằm ở hệ thống truyền động. Xe sử dụng động cơ điện In-hub đặt tại bánh sau, có công suất tối đa 5.200W và công suất danh định 3.000W. Theo công bố của nhà sản xuất, Kinet có thể tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ trong chưa đầy 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/giờ. Với thông số này, mẫu xe mới không còn bị giới hạn ở vai trò phương tiện đi lại chậm trong đô thị mà có thể đáp ứng nhu cầu vận hành đa dạng hơn, kể cả trên những tuyến đường cho phép tốc độ cao.

Mẫu xe máy điện mới dùng động cơ công suất tối đa 5.200W, đạt tốc độ tối đa 90 km/giờ ẢNH: NGUYỄN DUY

Kinet được trang bị hệ thống hai pin LFP 1,5 kWh. Khi sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 145 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Ngoài việc tự sạc tại nhà hoặc tại trạm bằng bộ sạc đi kèm, người dùng có thể thuê pin để đổi tại hệ thống tủ đổi pin công cộng.

Giá ngang Air Blade, đủ lợi thế cạnh tranh

Bên cạnh hiệu năng, Kinet còn được trang bị màn hình TFT, chìa khóa thông minh (Smartkey) và khả năng kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter. Người dùng có thể định vị GPS, tìm xe từ xa hoặc thiết lập vùng an toàn ngay trên ứng dụng.

Xe sử dụng phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Kinet cũng đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, được VinFast công bố có thể chịu mực nước sâu 50 cm trong thời gian tối đa 30 phút.

Với giá thuê pin 40 triệu đồng, Kinet thấp hơn mức đề xuất 42,4 triệu đồng của Honda Air Blade 125 bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, mức 49,9 triệu đồng kèm hai pin cao hơn các bản Air Blade 125 thông thường nhưng vẫn thấp hơn đáng kể Air Blade 160, hiện có giá đề xuất từ 57,09 - 58,79 triệu đồng.

Sự xuất hiện của VinFast Kinet khiến cuộc cạnh tranh ở nhóm xe tay ga thể thao tầm giá 40 - 50 triệu đồng thêm nóng ẢNH: NGUYỄN DUY

Xét về hiệu năng công bố, tốc độ tối đa 90 km/giờ và khả năng tăng tốc dưới 6 giây giúp Kinet tạo được điểm nhấn riêng. Xe cũng có lợi thế về khả năng kết nối ứng dụng, tiết kiệm và các phương án sử dụng pin linh hoạt. Trong khi đó, Air Blade vẫn sở hữu những giá trị quen thuộc của xe máy xăng như yếu tố thương hiệu, khả năng tiếp nhiên liệu nhanh, không phụ thuộc hạ tầng sạc hoặc tủ đổi pin.

Nhìn chung, sự xuất hiện của Kinet cho thấy nhóm xe máy điện tại Việt Nam đang dần mở rộng sang phân khúc chú trọng thiết kế và hiệu năng, thay vì chỉ tập trung vào chi phí sử dụng. Mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn cho khách hàng trong tầm giá 40 - 50 triệu đồng, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh với các dòng xe tay ga thể thao chạy xăng trở nên đa dạng hơn.