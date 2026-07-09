Xe máy điện VinFast đồng loạt điều chỉnh giá bán, mẫu rẻ nhất chỉ hơn 11 triệu

Thị trường xe máy điện Việt Nam bước sang nửa cuối năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Sau hàng loạt sản phẩm mới được tung ra trong những tháng gần đây, cuộc cạnh tranh tiếp tục "nóng" lên bằng những động thái ưu đãi, giảm giá bán.

Mới đây nhất, VinFast là thương hiệu thu hút sự quan tâm khi áp dụng bảng giá mới cho toàn bộ 12 mẫu xe máy điện chủ lực đang phân phối trong nước. Trong đó nhiều mẫu được điều chỉnh giảm từ hơn 1 triệu đồng đến gần 5 triệu đồng.

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá bán 12 mẫu xe máy điện từ đầu tháng 7.2026 NGUỒN: VINFAST

Xe máy điện VinFast đồng loạt giảm giá

Khác với những lần ưu đãi kích cầu vốn chỉ áp dụng cho một số dòng xe hoặc trong thời gian ngắn, lần điều chỉnh giá mới của VinFast bao phủ toàn bộ danh mục sản phẩm xe máy điện. Từ nhóm xe phổ thông hướng đến học sinh, sinh viên cho đến các dòng xe có công suất lớn hơn phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Giá bán mới giúp nhiều mẫu xe máy điện VinFast trở nên dễ tiếp cận hơn ẢNH: NGUYỄN DUY

Trong đó, mẫu VinFast Amio hiện có giá mới chỉ 11,6 triệu đồng, trở thành xe máy điện có giá thấp nhất của hãng xe Việt. Trong khi đó, Viper là mẫu được điều chỉnh mạnh nhất, mức giảm lên đến 4,9 triệu đồng. Nhiều dòng xe khác như VinFast Evo Lite Neo, VinFast Evo Grand Lite, VinFast Feliz Neo hay VinFast Flazz Max cũng đồng loạt có giá bán mới, tạo nên đợt cập nhật quy mô lớn hiếm thấy của hãng xe Việt.

Bên cạnh giá bán mới, khách hàng mua xe điện VinFast vẫn được hưởng các chính sách hậu mãi đang áp dụng như miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc công cộng và một số chương trình liên quan đến pin. Đây là những yếu tố góp phần giảm chi phí sử dụng thực tế, thay vì chỉ dừng ở mức giá mua xe ban đầu.

Viper là mẫu xe máy điện VinFast được điều chỉnh giá mạnh nhất trong đợt này ẢNH: NGUYỄN DUY

Đáng chú ý, mức giá 11,6 triệu đồng của Amio và Amio S hiện thấp hơn đáng kể so với mặt bằng các mẫu xe số phổ thông cũng như nhiều dòng xe máy xăng dung tích 50 cc dành cho học sinh đang bán trên thị trường (có giá từ khoảng 16 - 20 triệu đồng). Điều này giúp xe máy điện trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng trẻ hoặc người mua xe lần đầu.

Cuộc đua giá ngày càng quyết liệt

Động thái điều chỉnh giá bán mới nhất của VinFast diễn ra trong bối cảnh thị trường xe máy điện Việt Nam liên tục xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới. Không chỉ các thương hiệu đã có mặt nhiều năm như Yadea, Dat Bike,… thời gian gần đây Honda cũng đẩy mạnh chiến lược điện hóa với việc mở rộng danh mục xe máy điện tại Việt Nam. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh đang bước sang giai đoạn mới, khi các hãng không chỉ đầu tư vào sản phẩm mà còn phải tìm cách gia tăng sức hấp dẫn thông qua giá bán và chính sách bán hàng.

Đợt điều chỉnh giá của VinFast, cùng sự xuất hiện của nhiều mẫu mã mới kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nóng cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe máy điện phổ thông ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở góc độ thị trường, việc VinFast điều chỉnh giá đồng loạt có thể xem là bước đi nhằm mở rộng thêm tệp khách hàng ở phân khúc phổ thông, nhóm xe đang chiếm tỷ trọng lớn. Khi rào cản về giá dần được thu hẹp, xe máy điện sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nhóm học sinh, sinh viên, người lao động trẻ hoặc những gia đình cần thêm phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Tuy nhiên, giá bán ngày càng dễ tiếp cận cũng đồng nghĩa áp lực cạnh tranh sẽ lớn hơn. Trong bối cảnh khoảng cách về giá giữa các thương hiệu dần thu hẹp, lợi thế cạnh tranh sẽ không chỉ nằm ở mức giá niêm yết mà còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, mạng lưới dịch vụ, chính sách bảo hành cũng như chi phí sử dụng trong suốt vòng đời của chiếc xe.

Với người tiêu dùng, việc các hãng liên tục điều chỉnh giá và tung thêm ưu đãi rõ ràng mang lại nhiều lợi ích khi có thêm lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính.