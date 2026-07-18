Giá 12 triệu đồng, xe máy điện mới của VinFast trang bị gì?

Thị trường xe máy điện Việt Nam tiếp tục sôi động khi VinFast bổ sung mẫu Amio S2 vào danh mục sản phẩm dành cho học sinh. Mẫu xe mới có giá 12 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, pin LFP và một bộ sạc; trở thành một trong những lựa chọn dễ tiếp cận nhất của hãng xe Việt ở thời điểm hiện tại.

Không hướng đến khả năng vận hành mạnh hay những hành trình dài, Amio S2 được phát triển chủ yếu cho nhu cầu đi học, đi lại hằng ngày trong khu dân cư hoặc những quãng đường ngắn. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 25 km/giờ, phù hợp với người dùng trẻ và nhóm khách hàng chưa có giấy phép lái xe. Đây cũng là hướng tiếp cận thường thấy trên các dòng xe điện học sinh, khi tính thực dụng và dễ điều khiển được đặt lên trước hiệu suất.

Sự xuất hiện của Amio S2 cho thấy phân khúc xe điện học sinh ngày càng cạnh tranh ẢNH: VINFAST

Xét về kiểu dáng, Amio S2 mang thiết kế nhỏ gọn với kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1.715 x 690 x 1.050 mm. Khoảng cách giữa hai trục bánh xe đạt 1.230 mm, chiều cao yên 750 mm và khoảng sáng gầm 123 mm. Kích thước này phù hợp với vóc dáng của nhiều học sinh, đồng thời thuận tiện hơn khi dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trên những tuyến phố đông.

Đáng chú ý, dù nằm trong nhóm sản phẩm giá thấp, Amio S2 vẫn được trang bị một số tiện ích phục vụ việc sử dụng hằng ngày. Nổi bật trong số đó là màn hình LED màu, hiển thị các thông tin vận hành rõ ràng hơn dạng đồng hồ đơn sắc thường gặp trên nhiều dòng xe điện phổ thông. Phía dưới yên là khoang chứa đồ dung tích 12 lít, đủ để người dùng cất một số vật dụng cá nhân, áo mưa hoặc bộ sạc.

Khối pin bố trí dưới sàn để chân thay vì đặt hoàn toàn trong cốp. Cách sắp xếp này vừa giữ lại không gian chứa đồ, vừa đưa trọng tâm xe xuống thấp hơn. Vị trí để chân dành cho người ngồi sau cũng được thiết kế tách rời, trong khi bàn đạp hỗ trợ tiếp tục xuất hiện như một đặc trưng của dòng xe hướng tới học sinh.

Mẫu xe được trang bị pin LFP, màn hình LED màu và cốp dung tích 12 lít ẢNH: VINFAST

Về hệ thống treo, Amio S2 sử dụng giảm chấn thủy lực ở cả phía trước và phía sau. Hai bánh đều trang bị phanh cơ, phù hợp với tốc độ tối đa 25 km/giờ và định hướng vận hành trong phạm vi đô thị. Động cơ điện đặt tại bánh sau đạt chuẩn chống nước IP67; theo công bố của nhà sản xuất. Bộ phận này có thể chịu mức nước sâu 0,5 mét trong khoảng 30 phút.

Cung cấp sức kéo cho Amio S2 là động cơ điện Inhub có công suất danh định khoảng 240 W, công suất tối đa 800 W. Thông số này không hướng đến khả năng tăng tốc mạnh, nhưng phù hợp với mục tiêu giúp xe vận hành nhẹ nhàng, dễ kiểm soát đối với người mới làm quen phương tiện điện.

Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,024 kWh, trọng lượng khoảng 10 kg. Sau mỗi lần sạc đầy, Amio S2 có thể di chuyển khoảng 65 km theo điều kiện thử nghiệm của VinFast. Thời gian nạp pin từ 0 - 100% vào khoảng 6 giờ, phù hợp với thói quen cắm sạc tại nhà vào buổi tối và tiếp tục sử dụng vào ngày hôm sau.

Nếu quãng đường từ nhà đến trường và ngược lại khoảng 10 - 15 km mỗi ngày, phạm vi hoạt động nói trên về lý thuyết có thể đáp ứng vài ngày sử dụng trước khi cần sạc lại. Tuy nhiên, con số 65 km được đo khi xe chạy ở vận tốc 25 km/giờ với một người nặng 65 kg. Quãng đường thực tế còn phụ thuộc tải trọng, địa hình, nhiệt độ, tình trạng giao thông và thói quen tăng giảm tốc của người điều khiển.

Sự xuất hiện của Amio S2 tiếp tục “hâm nóng” phân khúc xe điện dành cho học sinh ẢNH: VINFAST

Xét ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của Amio S2 diễn ra trong bối cảnh nhóm xe điện dành cho học sinh đang được nhiều hãng chú ý hơn. Cuối tháng 6.2026, Yadea cũng vừa giới thiệu mẫu xe máy điện Omee tại Việt Nam, với ba phiên bản, giá từ 15,99 - 21,99 triệu đồng.

Dù khác biệt về mức giá, hiệu suất và cách định vị, việc VinFast và Yadea liên tiếp giới thiệu sản phẩm mới cho thấy xe điện học sinh đang dần hình thành một cuộc cạnh tranh riêng. Bên cạnh thiết kế và thông số vận hành, giá bán, loại pin, khả năng sạc tại nhà, độ thuận tiện khi sử dụng cũng như hệ thống phân phối sẽ ngày càng ảnh hưởng đến quyết định của phụ huynh.

Trong bức tranh đó, Amio S2 chọn cách tiếp cận khá rõ ràng: duy trì giá bán ở mức 12 triệu đồng, kết hợp những trang bị thiết yếu như pin LFP, màn hình LED màu, cốp 12 lít, giảm xóc thủy lực và phạm vi hoạt động đủ cho nhu cầu đi học. Mẫu xe này không hướng đến đáp ứng mọi nhu cầu vận hành, mà phù hợp với những gia đình đang tìm kiếm một phương tiện nhỏ gọn, dễ sử dụng và có chi phí ban đầu vừa tầm.