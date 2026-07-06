5 mẫu xe máy có cốp chứa đồ lớn nhất Việt Nam: Xe điện chiếm ưu thế

Trong quá trình sử dụng xe máy hằng ngày, dung tích cốp chứa đồ ảnh hưởng không nhỏ đến sự tiện lợi. Một chiếc xe có khoang chứa rộng không chỉ giúp người dùng cất mũ bảo hiểm, áo mưa hay túi xách, mà còn có thể chứa ba-lô hoặc nhiều vật dụng cá nhân khi di chuyển. Đây cũng là lý do nhiều hãng xe, đặc biệt ở nhóm xe tay ga và xe máy điện, ngày càng chú trọng tối ưu không gian dưới yên.

Dưới đây là 5 mẫu xe máy chính hãng sở hữu khoang chứa đồ lớn bậc nhất đang được phân phối trên thị trường Việt Nam.

Dat Bike ERA: Dung tích cốp lên đến 50 lít

Đứng đầu danh sách là Dat Bike ERA với khoang chứa đồ lên tới 50 lít, lớn nhất trong số các mẫu xe máy đang bán chính hãng tại Việt Nam. Dung tích này đủ để chứa cùng lúc hai mũ bảo hiểm nửa đầu kèm nhiều vật dụng cá nhân khác hoặc ba-lô, túi mua sắm cỡ lớn. So với Honda Lead (mẫu xe vốn nổi tiếng về cốp rộng), ERA có khoang chứa lớn hơn khoảng 13 lít.

Dat Bike ERA hiện là mẫu xe máy có khoang chứa đồ dưới yên lớn nhất trong số các mẫu xe chính hãng tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên cạnh lợi thế về không gian chứa đồ, ERA còn được Dat Bike định vị là mẫu scooter điện hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày. Xe sử dụng động cơ điện đặt giữa công suất đến 5.000W, tốc độ tối đa khoảng 82 km/giờ, phạm vi hoạt động tối đa hơn 200 km sau mỗi lần sạc tùy phiên bản.

Dat Bike hiện phân phối ERA với hai phiên bản E1 và E2. Giá bán công bố từ khoảng 29,9 triệu đồng đến 32,9 triệu đồng (chưa bao gồm một số tùy chọn màu sắc). Xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, màn hình hiển thị LCD và hệ thống phanh đĩa trước.

Dat Bike Quantum S-Series: Dung tích cốp 44 lít

Xếp ngay sau ERA là Dat Bike Quantum S-Series với tổng dung tích không gian chứa đồ 44 lít, gồm khoang chính khoảng 41 lít cùng hai hộc chứa đồ phía trước. So với nhiều mẫu scooter phổ thông, Quantum S-Series mang lại lợi thế đáng kể về khả năng mang theo hành lý, phù hợp với người thường xuyên di chuyển trong đô thị hoặc cần chở nhiều đồ dùng cá nhân.

Quantum S-Series sở hữu khoang chứa đồ lớn, đáp ứng tốt nhu cầu mang theo nhiều hành lý khi di chuyển ẢNH: DAT BIKE

Dòng xe này gồm ba phiên bản S1, S2 và S3, giá bán dao động từ 34,9 - 49,9 triệu đồng. Tùy phiên bản, Quantum S-Series có phạm vi hoạt động từ khoảng 200 - 285 km sau mỗi lần sạc, thuộc nhóm xe máy điện có quãng đường di chuyển xa nhất/mỗi lần sạc trên thị trường hiện nay. Xe cũng được trang bị màn hình điện tử, chìa khóa thông minh cùng nhiều chế độ lái.

Honda Lead: Dung tích cốp khoảng 37 lít

Nhắc đến xe máy có cốp rộng tại Việt Nam, Honda Lead vẫn là cái tên quen thuộc với nhiều người dùng. Thế hệ mới của mẫu xe này sở hữu khoang chứa đồ dung tích trên 37 lít, đủ để chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng khác như áo mưa, túi xách hoặc đồ mua sắm. Không chỉ có dung tích lớn, Honda còn thiết kế khoang chứa với vành mở rộng, giúp việc lấy hoặc cất đồ thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, xe còn có thêm hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB-C trên một số phiên bản.

Honda Lead từ lâu được nhiều người dùng lựa chọn nhờ khoang chứa đồ rộng và thiết kế thực dụng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Lead hiện được phân phối với ba phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt, giá bán đề xuất từ khoảng 39,75 - 45,84 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ eSP+ dung tích 125 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất cực đại khoảng 11 mã lực, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Phiên bản Đặc biệt được trang bị thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước.

Yamaha Latte : Dung tích cốp khoảng 37 lít

Yamaha Latte cũng là một trong số ít mẫu xe tay ga phổ thông có dung tích cốp đạt 37 lít, ngang ngửa Honda Lead. Với dung tích này, khoang chứa đồ của mẫu xe máy Nhật cũng đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, hướng đến nhóm khách hàng nữ hoặc người thường xuyên cần mang theo nhiều đồ khi di chuyển.

Khoang chứa đồ 37 lít là một trong những điểm nổi bật giúp Yamaha Latte cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga phổ thông ẢNH: YAMAHA

Mẫu xe này hiện có hai phiên bản, giá bán đề xuất từ khoảng 38,58 - 39,07 triệu đồng. Yamaha Latte sử dụng động cơ Blue Core dung tích 125 cc, kết hợp hộp số CVT. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ khoảng 1,8 lít/100 km. Xe cũng được trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời Stop & Start, chìa khóa thông minh Smart Key và nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Piaggio Medley: Dung tích cốp khoảng 36 lít

Đại diện cuối cùng trong danh sách là Piaggio Medley với khoang chứa đồ dung tích khoảng 36 lít. So với các mẫu xe tay ga bánh lớn khác trên thị trường, đây là con số khá ấn tượng. Không gian dưới yên đủ chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc nhiều vật dụng cá nhân, trong khi xe vẫn duy trì thiết kế khung gầm và bánh xe cỡ lớn đặc trưng.

Piaggio hiện phân phối Medley với 2 phiên bản chủ lực là Medley S 125 và Medley S 150. Giá bán lẻ đề xuất từ 80 - 96,8 triệu đồng. Ngoài lợi thế về dung tích cốp, Medley còn được trang bị động cơ i-Get thế hệ mới, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, chìa khóa thông minh và màn hình hiển thị LCD.

Piaggio Medley thuộc nhóm xe tay ga bánh lớn sở hữu khoang chứa đồ rộng hàng đầu trên thị trường ẢNH: PIAGGIO

Có thể thấy, nếu xét riêng về khả năng chứa đồ, nhóm xe máy điện đang chiếm ưu thế rõ rệt khi hai vị trí dẫn đầu đều thuộc về Dat Bike. Trong khi đó, những cái tên quen thuộc như Honda Lead hay Yamaha Latte vẫn duy trì lợi thế trong nhóm xe tay ga chạy xăng nhờ khoang chứa đồ rộng cùng thiết kế tối ưu cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Điều này cho thấy dung tích cốp cũng là một trong những yếu tố cạnh tranh đáng chú ý trên thị trường xe máy, bên cạnh các tiêu chí truyền thống như giá bán, thiết kế, khả năng vận hành hay mức tiêu hao nhiên liệu.