Trời nắng gắt, nền nhiệt cao: Sử dụng xe máy điện cần lưu ý gì?

Những ngày gần đây, nhiều khu vực tại Việt Nam liên tục ghi nhận tình trạng nắng nóng bất thường. Nền nhiệt ngoài trời một số nơi vượt ngưỡng 35 - 37 độ C khiến nhiệt lượng tích tụ trên mặt đường và phương tiện tăng đáng kể. Với người sử dụng xe máy điện, thời tiết nắng nóng kéo dài cũng đặt ra một số lưu ý trong quá trình vận hành, sạc pin và bảo quản xe.

Trong đó, pin lithium-ion (bộ phận quan trọng nhất trên xe máy điện hiện nay) là thành phần khá nhạy cảm với nhiệt độ môi trường. Theo nhiều tài liệu kỹ thuật về loại pin này, nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động cũng như tuổi thọ pin nếu người dùng sử dụng không đúng cách.

Người dùng cần lưu ý một số thói quen khi sử dụng xe máy điện giữa thời tiết nắng nóng ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyên nhân là bởi, nền nhiệt môi trường cao kéo dài có thể khiến pin nóng nhanh hơn trong quá trình vận hành hoặc sạc điện. Điều này không chỉ làm giảm hiệu suất hoạt động tạm thời mà còn có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa pin theo thời gian.

Chính vì vậy, một trong những lưu ý quan trọng nhất với người dùng xe máy điện trong mùa nắng nóng là không nên cắm sạc ngay sau khi vừa vận hành xe quãng đường dài hoặc di chuyển liên tục dưới trời nắng gắt. Khi đó, nhiệt độ pin vẫn còn cao, nếu sạc ngay pin sẽ tiếp tục sinh nhiệt trong quá trình nạp điện.

Nhiều đơn vị kỹ thuật và hãng xe điện hiện nay đều khuyến cáo người dùng nên để xe nghỉ khoảng 20 - 30 phút trước khi sạc để pin hạ nhiệt tự nhiên. Đồng thời, nên sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc đúng thông số kỹ thuật để hạn chế nguy cơ quá nhiệt, chập điện trong quá trình sạc.

Pin trên xe máy điện có thể bị ảnh hưởng tuổi thọ nếu người dùng sử dụng không đúng cách ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài việc sạc pin, thói quen đỗ xe ngoài trời nắng nhiều giờ liên tục cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin và các chi tiết nhựa, cao su trên xe. Trong điều kiện nhiệt độ mặt đường tăng cao, nhiệt tích tụ bên trong khu vực chứa pin có thể lớn hơn đáng kể so với nhiệt độ không khí thông thường.

Do đó, người dùng nên ưu tiên đỗ xe ở nơi có mái che hoặc râm mát khi có thể. Với trường hợp buộc phải để xe ngoài trời thời gian dài, có thể sử dụng bạt hoặc áo trùm xe nhằm hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào thân xe và khu vực chứa pin.

Một số chuyên gia kỹ thuật cũng lưu ý, người dùng không nên dùng nước xịt trực tiếp vào khu vực pin hoặc động cơ điện với mục đích "làm mát nhanh". Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc để hơi ẩm xâm nhập vào hệ thống điện có thể ảnh hưởng đến linh kiện điện tử cũng như độ bền của xe.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, nếu xe xuất hiện các dấu hiệu bất thường như pin nóng nhanh hơn bình thường, quãng đường di chuyển sụt giảm rõ rệt, sạc lâu đầy hoặc xuất hiện mùi khét… người dùng nên đưa xe đến trung tâm bảo dưỡng để kiểm tra thay vì tiếp tục sử dụng.

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia khẳng định, thời tiết nắng nóng không gây nguy cơ cháy nổ cho xe máy điện; người dùng không nên quá lo lắng ẢNH: PHAN DIỆP

Trên thực tế, nhiệt độ cao không chỉ ảnh hưởng đến xe máy điện mà còn tác động đến hầu hết thiết bị sử dụng pin lithium như điện thoại, laptop hay ô tô điện. Đây là đặc tính phổ biến của công nghệ pin hiện nay chứ không phải vấn đề riêng của xe máy điện.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng đặc tính kể trên không đồng nghĩa xe máy điện trở nên "nguy hiểm" chỉ vì thời tiết nắng nóng. Trên thực tế, phần lớn xe điện hiện nay đều được trang bị hệ thống quản lý pin (BMS) nhằm kiểm soát nhiệt độ, điện áp và dòng sạc để hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng. Do đó, người dùng chỉ cần lưu ý một số thói quen sử dụng nhằm bảo vệ tuổi thọ pin, giúp phương tiện vận hành ổn định hơn; chứ không nên quá hoang mang trước những thông tin thiếu kiểm chứng về nguy cơ cháy nổ.