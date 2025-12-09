Không thể sạc trực tiếp, người dùng xe máy điện có giải pháp nào thay thế?

Để tăng sức cạnh tranh và mở rộng tệp khách hàng, các hãng xe máy điện tại Việt Nam hiện nay cung cấp rất nhiều giải pháp sạc linh hoạt; để người dùng có thể duy trì năng lượng cho xe, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày mà không phụ thuộc vào ổ cắm tại chỗ. Trong đó, có 3 giải pháp được đánh giá khả thi và có thể sẽ trở nên phổ biến trong thời gian tới.

Mua xe sử dụng pin rời, có thể sạc riêng tại nhà

Giải pháp đơn giản nhất hiện nay là sử dụng xe có trang bị pin rời. Theo đó, rất nhiều mẫu xe máy điện mới trên thị trường hiện nay (kể cả xe phổ thông) đã chuyển sang thiết kế pin dạng mô-đun có thể tháo lắp nhanh. Nhờ đó, người dùng chỉ cần mở cốp, rút pin ra và mang lên phòng cắm sạc như sạc laptop hay các thiết bị điện tử khác. Cách làm này giúp tránh hoàn toàn việc tiếp xúc điện tại tầng hầm hay các khu vực để xe kín.

Các hãng xe hiện nay đã tung ra thị trường nhiều mẫu mã xe máy điện trang bị pin rời, có thể tháo ra và sạc tại nhà ẢNH: NGUYỄN DUY

Ngoài ra, pin xe máy điện hiện nay cũng đã được tối ưu về dung lượng và độ bền, cho phép người dùng đi lại cả ngày chỉ với một lần sạc. Thậm chí, nhiều mẫu xe hỗ trợ hai pin, giúp tăng gấp đôi phạm vi hoạt động hoặc cho phép luân phiên sạc - dùng một cách linh hoạt.

Tuy nhiên, giải pháp này cũng có nhược điểm, khi trọng lượng pin khá nặng, có thể gây bất tiện cho một số người, đặc biệt khi phải mang lên xuống nhiều lần trong ngày. Tuy vậy, so với việc không thể sạc xe và phải mất thời gian đưa xe ra ngoài trạm sạc công cộng, đây vẫn là lựa chọn khả thi nhất.

Sử dụng dịch vụ đổi pin

Khi không thể mang pin lên nhà, hoặc không muốn phụ thuộc vào việc sạc thủ công, người dùng có thể chuyển sang mô hình đổi pin. Đây là giải pháp được đánh giá hiện đại và tiện lợi nhất hiện nay.

Theo đó, thay vì chờ đợi vài giờ để pin đầy, người dùng chỉ cần đưa xe đến trạm, rút pin cũ và thay pin đã nạp sẵn trong vài chục giây, tiện lợi không khác gì việc đổ xăng cho xe máy sử dụng động cơ đốt trong. Ngoài ra, cách sạc này người dùng không cần tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện, không lo cháy nổ từ bộ sạc, mọi thao tác đều diễn ra trong hệ thống được kiểm soát bởi đơn vị vận hành.

Đổi pin tại các trạm cũng là giải pháp được cho là hiệu quả, tiện lợi ẢNH: ĐÌNH NAM

Tại Việt Nam, một số hãng xe điện đã phát triển mạng lưới đổi pin với tốc độ khá nhanh. Các trạm đặt tại cửa hàng tiện lợi, trạm xăng, bãi xe hoặc ngay trong khu dân cư, giúp người dùng dễ tiếp cận. Về an toàn, các bộ pin tại trạm thường được giám sát nhiệt độ, điện áp theo thời gian thực và được bảo trì định kỳ, giảm rủi ro so với việc tự sạc tại nhà.

Điểm hạn chế là mô hình này chỉ phù hợp với các mẫu xe tương thích và yêu cầu người dùng theo gói dịch vụ của hãng. Dù vậy, đối với cư dân sống trong các chung cư hay khu vực hạn chế không gian, hạ tầng sạc, đây là giải pháp mang lại sự tiện lợi đáng kể.

Gửi xe tại bãi hoặc điểm sạc công cộng bên ngoài

Một lựa chọn khác cũng đang ngày càng phổ biến là gửi xe tại các điểm sạc công cộng. Một số bãi gửi xe tư nhân, cửa hàng xe điện, trạm dịch vụ hoặc trung tâm thương mại hiện nay đã bố trí khu vực sạc dành riêng cho xe máy điện. Người dùng có thể gửi xe qua đêm hoặc sạc theo giờ tùy nhu cầu. Mô hình này đặc biệt hữu ích với những dòng xe không sử dụng pin rời và không tương thích hệ thống đổi pin.

Nếu xe không đáp ứng điều kiện để áp dụng hai giải pháp kể trên, việc tìm địa điểm gửi xe có tích hợp trạm sạc cũng là một giải pháp đáng cân nhắc ẢNH: PHAN DIỆP

Điểm thuận lợi của giải pháp này là người dùng không phải thay đổi thói quen sử dụng xe, chỉ cần gửi xe tại địa điểm có cung cấp nguồn sạc an toàn. Các khu vực sạc công cộng thường trang bị ổ cắm có kiểm soát nhiệt, ngắt điện tự động khi pin đầy hoặc khi xảy ra sự cố.

Nhìn chung, trong bối cảnh xe máy điện ngày càng trở nên phổ biến, những giải pháp này được xem là bước chuyển cần thiết để hỗ trợ người dân đô thị tiếp cận phương tiện xanh một cách thuận tiện hơn.