BYD tham vọng vượt Toyota, thành hãng xe số 1 thế giới sau 5 năm nữa

Sau nhiều năm được biết đến như một "hiện tượng xe điện" của Trung Quốc, BYD đang cho thấy tham vọng vượt xa phạm vi của một nhà sản xuất xe năng lượng mới. Tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra đầu tháng 6.2026, ông Vương Truyền Phúc (Wang Chuanfu) người sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn này gây chú ý khi khẳng định BYD có thể trở thành hãng xe lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang không thuận lợi với BYD. Giá cổ phiếu của hãng đã chịu áp lực đáng kể trong thời gian qua, khi nhu cầu trong nước suy yếu và cuộc cạnh tranh giữa các hãng xe Trung Quốc ngày càng khốc liệt. Dù vậy, ban lãnh đạo BYD vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

BYD đang đẩy mạnh mở rộng thị trường quốc tế với tham vọng trở thành hãng xe lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới ẢNH: BYD

Trong khi đó, nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng xe số 1 thế giới, thách thức lớn nhất đối với hãng xe Trung Quốc chính là phải vượt qua "gã khổng lồ" trong ngành - Toyota. Theo số liệu được Reuters dẫn lại, năm 2025 vừa qua, BYD đã bán khoảng 4,6 triệu xe và lọt vào nhóm những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách với Toyota vẫn còn khá lớn khi tập đoàn Nhật Bản duy trì doanh số lên đến 11,32 triệu xe (tính cả các thương hiệu thành viên như Lexus, Daihatsu và Hino).

Dẫu vậy, giới quan sát cho rằng tham vọng của BYD không hoàn toàn thiếu cơ sở. Trong vài năm gần đây, hãng xe Trung Quốc liên tục mở rộng quy mô sản xuất, phát triển danh mục sản phẩm và tăng cường hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế. Từ một doanh nghiệp nổi tiếng với pin và xe điện, BYD hiện đã xây dựng hệ sinh thái công nghệ riêng, bao gồm pin Blade Battery, nền tảng e-Platform và các công nghệ hybrid thế hệ mới.

Một trong những động lực quan trọng phía sau kế hoạch tăng trưởng của BYD là thị trường nước ngoài. Reuters cho biết xuất khẩu của hãng trong 5 tháng đầu năm 2026 đã tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường như Brazil, Anh và Australia đang trở thành những đầu tàu tăng trưởng mới của thương hiệu này.

Năng lực sản xuất quy mô lớn cùng chuỗi cung ứng khép kín được xem là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của BYD ẢNH: XINHUA

Tại châu Âu, BYD cũng đang đẩy mạnh chiến lược nội địa hóa sản xuất nhằm giảm tác động từ các rào cản thương mại đối với xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Hãng dự kiến khởi động nhà máy đầu tiên tại Hungary vào cuối năm 2026, đồng thời nghiên cứu khả năng tiếp quản một cơ sở sản xuất hiện hữu để xây dựng nhà máy thứ hai tại khu vực này.

Song song với việc mở rộng hiện diện toàn cầu, BYD còn đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm tạo khác biệt trước các đối thủ. Thời gian gần đây, hãng liên tục giới thiệu các giải pháp sạc siêu nhanh mới. Trong đó, có công nghệ cho phép bổ sung năng lượng chỉ trong vài phút. Công ty cũng đang tăng tốc triển khai mạng lưới trạm sạc tại châu Âu nhằm hỗ trợ quá trình mở rộng doanh số.

Tuy nhiên, con đường để BYD vượt qua Toyota vẫn còn không ít trở ngại. Theo đó, trong bối cảnh gần như bắt buộc là phải duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liên tiếp, hãng xe Trung Quốc lại đang đối mặt với nhu cầu nội địa chững lại, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn và những rào cản chính sách tại nhiều thị trường phát triển. Reuters cho biết, doanh số giao xe trong nước của BYD hiện nay vẫn chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm nhu cầu và cuộc chiến giá kéo dài tại Trung Quốc.

Toyota hiện vẫn là hãng xe có doanh số lớn nhất thế giới, vị trí mà BYD đặt mục tiêu vượt qua trong những năm tới ẢNH: TOYOTA

Ngoài ra, Toyota không phải là đối thủ duy nhất trong cuộc đua. Khi thị trường xe điện bước sang giai đoạn cạnh tranh toàn diện, BYD còn phải đối mặt với nhiều tên tuổi lớn như Tesla, Volkswagen, Hyundai hay các tập đoàn ô tô truyền thống đang tăng tốc chuyển đổi sang xe điện.

Dù vậy, việc một nhà sản xuất Trung Quốc công khai đặt mục tiêu vượt Toyota để trở thành hãng xe lớn nhất thế giới cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cục diện ngành ô tô toàn cầu. Nếu cách đây một thập kỷ, tham vọng này có thể bị xem là quá xa vời, thì hiện nay BYD đã sở hữu quy mô sản xuất, năng lực công nghệ và mạng lưới toàn cầu đủ để khiến giới đầu tư cũng như các đối thủ phải theo dõi sát sao.

Liệu BYD có thực sự soán ngôi Toyota vào đầu thập niên 2030 hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Nhưng rõ ràng, hãng xe Trung Quốc đã phát đi thông điệp, rằng họ không còn hài lòng với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện, mà đang hướng tới mục tiêu lớn hơn, là trở thành cái tên thống trị toàn bộ ngành công nghiệp ô tô thế giới.