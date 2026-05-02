Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Siêu xe BYD đắt đỏ nhất có giá gần 2,8 triệu USD, sản xuất 30 chiếc

Hoàng Cường
02/05/2026 10:31 GMT+7

Được hãng xe Trung Quốc chốt giá hơn 20 triệu nhân dân tệ, tương đương 2,76 triệu USD, Yangwang U9 Xtreme trở thành mẫu xe có giá đắt đỏ nhất của BYD từ trước đến nay và chỉ sản xuất, phân phối giới hạn 30 chiếc.

Sau màn ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, mới đây Tập đoàn BYD vừa công bố giá bán mẫu Yangwang U9 Xtreme. Theo đó, tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 đang diễn ra tại Trung Quốc, ông Li Yunfei, Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông thương hiệu và quan hệ công chúng của Tập đoàn BYD cho biết, mẫu Yangwang U9 Xtreme được bán với giá hơn 20.000.000 nhân dân tệ (tương đương 2.760.000 USD). Với mức giá này, Yangwang U9 Xtreme trở thành mẫu xe BYD sản xuất thương mại có giá đắt đỏ nhất từ trước đến nay.

Yangwang U9 Xtreme trở thành mẫu xe BYD sản xuất thương mại có giá đắt đỏ nhất từ trước đến nay

Ảnh: Car News China

Yangwang U9 Xtreme cũng là mẫu xe có giá bán cao nhất tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026. Mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc và phân phối trên toàn cầu. Theo BYD, ít nhất một chiếc đã được khách hàng đặt mua và công ty giao ngay tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026.

U9 Xtreme đại diện cho mức giá giao dịch cao nhất mà một mẫu xe sản xuất hàng loạt của BYD từng đạt được cho đến nay đồng thời thiết lập một chuẩn mực mới về giá cả cho siêu xe thương hiệu Trung Quốc.

Ông Wang Chuanfu (trái), Chủ tịch BYD đích bàn giao chiếc Yangwang U9 Xtreme cho khách hàng

Ảnh: Car News China

Yangwang U9 Xtreme là mẫu siêu xe điện hiệu suất cao. Mẫu xe này từng lập kỷ lục hoàn thành vòng đua nhanh nhất trên đường đua Nürburgring Nordschleife với thời gian 6 phút 59,157 giây. U9 Xtreme cũng đã phá vỡ kỷ lục vòng đua tại nhiều đường đua khác nhau ở Trung Quốc, bao gồm Zhuzhou, Zhuhai, Chengdu Tianfu và Shanghai.

U9 Xtreme được phát triển dựa trên mẫu U9 hiện tại và trang bị các thiết bị khí động học mở rộng, bao gồm bộ chia gió trước bằng sợi carbon lớn hơn, nắp ca-pô hai khe gió và cánh gió sau dạng cổ thiên nga.

Yangwang U9 Xtreme được cung cấp sức mạnh từ 4 mô-tơ sử dụng hệ thống Yi Sifang của BYD hoạt động trên nền tảng silicon carbide 1.200 V. Mỗi mô-tơ cung cấp công suất 555 kW, tạo ra tổng công suất 2.220 kW (gần 3.000 mã lực). Hệ thống này cung cấp tỷ lệ công suất trên trọng lượng là 1.217 ps/tấn. Việc điều chỉnh vectơ mô-men xoắn diễn ra hơn 100 lần mỗi giây, phân phối công suất độc lập đến từng bánh xe.

Yangwang U9 Xtreme từng lập kỷ lục hoàn thành vòng đua nhanh nhất trên đường đua Nürburgring Nordschleife với thời gian 6 phút 59,157 giây

Ảnh: BYD

Khung gầm tích hợp hệ thống kiểm soát thân xe chủ động DiSus-X của BYD, hệ thống treo van kép để điều chỉnh chuyển động thẳng đứng của bánh xe theo thời gian thực, tăng cường lực kéo khi tăng tốc, phanh và vào cua. U9 Xtreme cũng dùng pin Blade lithium sắt phosphate đạt tiêu chuẩn đường đua với hệ thống làm mát hai lớp, có khả năng xả ở nhiệt độ 30 độ C để cải thiện khả năng quản lý nhiệt. Hệ thống phanh gồm kẹp phanh titan và đĩa phanh gốm carbon.

Khám phá thêm chủ đề

siêu xe BYD Yangwang U9 Xtreme siêu xe Yangwang U9 Xtreme Giá Yangwang U9 Xtreme
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận