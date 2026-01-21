Nhu cầu thành lập trung tâm an ninh mạng tại Việt Nam tăng mạnh

Trước áp lực từ các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi và liên tục gia tăng, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang đẩy nhanh kế hoạch xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng. Đây được xem là giải pháp toàn diện nhằm cải thiện khả năng phát hiện, phản ứng và quản trị rủi ro trên hạ tầng công nghệ thông tin.

Theo một khảo sát toàn cầu do Kaspersky thực hiện, 82% doanh nghiệp tại Việt Nam xem trung tâm an ninh mạng là yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực bảo mật tổng thể, trong khi 83% nhấn mạnh nhu cầu đối phó với các mối đe dọa mới, phức tạp hơn. Cả hai tỷ lệ này đều vượt đáng kể mức trung bình toàn cầu, cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt của doanh nghiệp Việt đối với an toàn thông tin.

Mô hình vận hành an ninh mạng hiện đại đang được doanh nghiệp lựa chọn để đối phó với mối đe dọa ngày càng phức tạp ẢNH: KASPERSKY

Một trong những yêu cầu hàng đầu mà các doanh nghiệp tại Việt Nam đặt ra là khả năng giám sát liên tục không ngừng nghỉ. Theo khảo sát, 76% doanh nghiệp trong nước ưu tiên triển khai hệ thống giám sát an ninh 24/7, vượt xa mức trung bình toàn cầu là 54%. Điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch sang mô hình vận hành chủ động hơn, trong đó việc phát hiện sớm các nguy cơ bảo mật là điều kiện tiên quyết để giảm thiểu thiệt hại.

Về công nghệ, các doanh nghiệp thường kết hợp giữa các giải pháp tự động và sự phân tích của đội ngũ chuyên gia. Những công cụ phổ biến như hệ thống quản lý thông tin và sự kiện an ninh (SIEM), giải pháp giám sát thiết bị đầu cuối (EDR) và nền tảng thông tin mối đe dọa được áp dụng rộng rãi để hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, dữ liệu này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được con người đánh giá và đưa ra quyết định phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Ngoài ra, doanh nghiệp Việt còn đặc biệt quan tâm đến các giải pháp nâng cao như phát hiện và phản ứng mở rộng (XDR), phát hiện mối đe dọa ở cấp độ mạng (NDR), và dịch vụ giám sát an ninh có quản lý (MDR). Những công nghệ này hỗ trợ cải thiện tốc độ phát hiện nguy cơ, giảm thiểu thời gian phản ứng và tối ưu hóa quy trình xử lý sự cố.

Các chuyên gia bảo mật khuyến nghị rằng để triển khai trung tâm an ninh mạng hiệu quả, doanh nghiệp không chỉ cần lựa chọn công nghệ phù hợp mà còn phải đầu tư bài bản vào quy trình vận hành và nhân sự chuyên trách. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, trung tâm điều hành an ninh mạng đang trở thành một thành phần thiết yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ hệ thống, duy trì hoạt động ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.