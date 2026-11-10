Như Hảo: Mối ơn với nhạc sĩ Xuân Hồng và cuộc sống sau những thăng trầm

Nhìn lại hành trình đến với âm nhạc, Như Hảo nhắc đến cố nhạc sĩ Xuân Hồng như một người có ảnh hưởng đặc biệt. Từ một cô gái quê ở Tây Ninh tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng, nữ ca sĩ may mắn được tác giả Mùa xuân bên cửa sổ chú ý, động viên theo đuổi con đường ca hát và trực tiếp đến nhà trò chuyện với gia đình để ủng hộ lựa chọn này.

Ca sĩ Như Hảo rạng rỡ ở tuổi 54 Ảnh: NSX

Sau đó, Như Hảo được giới thiệu vào Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, có cơ hội học tập và rèn luyện chuyên môn. Năm 1992, theo lời khuyên của nhạc sĩ Xuân Hồng, nữ ca sĩ đăng ký tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình và đoạt giải nhất. Đây cũng là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của giọng ca 7X.

Quan điểm làm nghề của ca sĩ Như Hảo

Tuy nhiên, khi nói về yếu tố tạo nên thành công, nữ ca sĩ không chỉ nhắc đến năng khiếu. Như Hảo cho rằng thiên phú là lợi thế ban đầu, nhưng để tài năng thực sự phát triển, người nghệ sĩ phải trải qua quá trình học hỏi và tôi luyện nghiêm túc.

“Tôi phải nói là tôi có được thiên phú. Nhưng nếu mình có thiên phú thôi mà không tôi luyện thì tài năng sẽ không chín muồi đâu. Mình phải có thời gian tôi luyện, chịu khó học hỏi nữa”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Giọng ca 7X ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, lên sóng trên THVL1 ngày 12.11 Ảnh: NSX

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Như Hảo hiểu rằng khó khăn là điều không thể tránh khỏi với bất kỳ ai theo đuổi con đường ca hát. Thay vì né tránh, nữ ca sĩ chọn cách đối diện, học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân. Theo Như Hảo, người làm nghề cần biết gạt bỏ cái tôi để tiếp thu những điều hay từ người khác.

Nữ ca sĩ cũng nhìn nhận thế hệ trẻ hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc học tập, tiếp cận kiến thức và phát triển năng lực. Dẫu vậy, kinh nghiệm sân khấu và sự thấu hiểu cuộc sống vẫn cần thời gian tích lũy. Những thiếu sót ở thời điểm hiện tại không nhất thiết là hạn chế cố định, bởi quá trình va chạm với nghề sẽ giúp mỗi người nhận ra điều mình còn thiếu để tiếp tục bù đắp.

Đó cũng là lý do Như Hảo đặc biệt nhấn mạnh sự khiêm tốn. Với nữ ca sĩ, người nghệ sĩ không nên quá tự hào về bản thân khi chưa có đủ trải nghiệm, mà cần giữ tinh thần cầu tiến để trưởng thành qua từng chặng đường.

Lời khuyên từ ca sĩ Như Hảo

Ca sĩ Như Hảo khuyên ca sĩ trẻ đừng vội tự hào về bản thân khi chưa đủ trải nghiệm Ảnh: NSX

Gần đây, Như Hảo gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Người kể chuyện tình với vai trò "cầm cân nảy mực". Trong hậu trường, giọng ca 7X dành lời khen cho các thí sinh khi vừa hát tốt, vừa diễn xuất thuyết phục. "Tôi thấy các bạn trẻ sau này rất nhanh nhạy, cảm nhạc tốt và thông minh. Các bạn làm mới những bài hát quen thuộc nhưng không quá trớn, vẫn nằm trong khuôn khổ", Như Hảo nhận xét.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những giọng ca trẻ, Như Hảo không đặt nặng những bí quyết để nổi tiếng nhanh chóng. Thay vào đó, nữ ca sĩ nhấn mạnh những giá trị nền tảng mà người làm nghệ thuật cần gìn giữ: tinh thần học hỏi, sự khiêm tốn, lòng lương thiện và niềm đam mê. “Các bạn trẻ sau này nên học hỏi, lúc nào cũng khiêm tốn và sống lương thiện. Mình cứ đam mê với nghề, nhiệt huyết với nghề, lúc nào cũng phải rèn luyện, học hỏi”, Như Hảo nhắn nhủ.

Nữ ca sĩ tin rằng sự ghi nhận của khán giả đôi khi không đến ngay lập tức, nhưng nếu người nghệ sĩ kiên trì đi trên con đường đúng đắn, những nỗ lực chân thành sẽ có ngày được đền đáp. “Có thể trong thời gian ngắn mọi người sẽ không nhận ra đâu, nhưng mình cứ sống con đường đó đi thì mình sẽ nhận được trái ngọt”, Như Hảo chia sẻ.