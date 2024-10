Nhức nhối khám chữa bệnh chui: Học tiêm filler siêu tốc

H ỌC 3 NGÀY LÀ CÓ BẰNG

Đầu tháng 9.2024, theo một bài đăng quảng bá trên mạng xã hội Facebook với nội dung "mở lớp miễn phí về tiêm filler, botox, căng chỉ, được thực hành trên mẫu thật, học xong được cấp bằng''. PV Báo Thanh Niên liên hệ tài khoản Facebook Thơm Ngô đăng tải khóa học để đăng ký. Theo tài khoản Thơm Ngô (tức bà N.T.Th, có nick Facebook Thơm Ngô), khóa học kéo dài 3 ngày gồm 1 ngày học lý thuyết, 2 ngày học trên mẫu thật và hoàn toàn miễn phí.

Bài đăng quảng cáo khóa dạy tiêm filler, botox của bà Th. có sự hiện diện của ông B. Ảnh: Du Yên

Ngày 4.9, theo lịch hẹn PV đến căn nhà 3 tầng nằm sâu trong hẻm 499 Cách Mạng Tháng Tám, Q.10, TP.HCM, trong đó căn phòng dạy học lý thuyết ở tầng 1, được bố trí khoảng 10 ghế cho học viên ngồi. Mặc dù nội dung bài đăng trên Facebook là miễn phí nhưng khi đến đăng ký học, bà Th. yêu cầu chúng tôi đóng 1 triệu đồng, bao gồm các loại phí chứng chỉ, vật tư y tế và tài liệu.

Khi vào học, ông T.K.B. (một nhân vật quen thuộc trong giới đào tạo thẩm mỹ chui) tự xưng là thầy dạy tiêm filler, botox. Cơ sở của ông này (Cơ sở Green Skin Center ở đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) từng bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt 120 triệu đồng, đình chỉ hoạt động vào tháng 5.2024, nhưng vẫn chưa chấp hành. Sau khi bị đình chỉ hoạt động, bà N.T.Th (người làm cùng ông B.) đã đăng tải lên mạng xã hội các bài đăng cho thuê cơ sở trên.

Lớp học dạy tiêm filler, botox của ông B. trong một căn phòng ở hẻm 499 Cách Mạng Tháng Tám, Q.10 vào ngày 4.9 Ảnh: Du Yên

Trong ngày 4.9, chúng tôi được ông B. dạy lý thuyết về cách tiêm filler, botox, meso, căng chỉ cũng như cách xử lý khi khách hàng ngộ độc thuốc tê hay khi xảy ra biến chứng. Theo phần giới thiệu, tất cả người học và giáo viên ở đây đều là tay ngang, hầu hết người học là các chủ spa đang muốn học về căng chỉ, filler, botox để làm thêm dịch vụ kiếm tiền. Ngoài ra, ông B. và bà Th. còn chào mời học viên mua filler, botox và chỉ căng, máy massage của ông này.

"Các bạn gặp khách hàng nên tư vấn tiêm botox là cái đầu tiên, vì tiêm botox hiệu quả nhanh, đỡ đau, rẻ tiền", ông B. nói. Sau đó, người này đã vẽ lên mặt mẫu những vị trí cần tiêm botox để học viên ghi lại. Theo ông B., những vị trí tiêm đó sẽ đẹp và không làm cứng khuôn mặt, chỗ nào thiếu thì tiêm vào.

B ẤT HỢP TÁC VỚI THANH TRA S Ở Y TẾ

Ngày 5.9, PV Báo Thanh Niên và 9 học viên được chỉ dẫn đến một cơ sở khác (trên đường Cao Thắng, P.12, Q.10) để thực hành tiêm trên người mẫu. Vì không tìm được mẫu nên các học viên ở đây sẵn sàng nằm xuống để làm mẫu cho ông T.K.B dạy tiêm.

Ông B. dạy cách tiêm filler vào da mặt mẫu. Ảnh chụp ngày 4.9 Ảnh: Du Yên

Khi đang dạy học viên thực hành tiêm filler, botox (đang vẽ vị trí tiêm trên mặt - PV) thì Thanh tra Sở Y tế TP.HCM bất ngờ vào kiểm tra. Phát hiện từ xa, ông B. ngay lập tức tháo găng tay còn bà Th. nhanh chóng thu dọn bơm kim tiêm vào túi. Ông B. căn dặn học viên khai chỉ học làm hồng vùng kín, chăm sóc da chứ không học tiêm filler, botox gì hết.

Khi Thanh tra Sở Y tế hỏi các học viên đồng lòng bao che cho ông B. và khai với cơ quan chức năng rằng chỉ đến đây học làm hồng vùng kín, chăm sóc da và không phải đóng tiền. Dù trên mặt người trả lời còn vết mực vẽ những vị trí chuẩn bị tiêm filler, dù đã được cơ quan chức năng giải thích ông B. trước đây đã từng vi phạm, nhưng những người học ở đây vẫn khai báo không đúng sự thật. Trong số những người học, có cả người mặc áo blouse ở tỉnh khác đến.

Học viên sẵn sàng làm mẫu để ông B. và các học viên khác tiêm filler, botox. Ảnh chụp ngày 5.9 Ảnh: Du Yên

Ngoài việc câu kết với học viên khai gian dối, ông B., bà Th. còn không chịu giao nộp các vật dụng y tế trái phép. Ông B. chối: "Hôm nay, em không đào tạo filler, botox, căng chỉ mà chỉ đào tạo làm hồng. Nếu không tin thì anh trích xuất camera; em không có tiêm chích gì hết".

Khi Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đề nghị lập biên bản để tịch thu vật tư y tế (kim tiêm, thuốc botox, mỹ phẩm…) không rõ nguồn gốc thì bà Th. giằng co: "Đây là đồ cá nhân của tôi, mấy anh muốn thu là thu sao. Việc của tôi là bán hàng mỹ phẩm có liên quan gì đến ông B. đâu mà đòi tịch thu?".

Khi Thanh tra Sở Y tế TP.HCM lập biên bản và yêu cầu bà Th. 14 giờ cùng ngày lên sở làm việc thì bà từ chối và nói: "Không có thời gian lên sở làm việc". "Tự dưng mấy anh ở đâu đến đây xét đồ cá nhân, rồi đòi thu hàng đồ spa của tôi", bà Th. cãi.

Ông B., bà Th. tiếp tục cự cãi đó là đồ cá nhân và đoàn thanh tra không được phép thu giữ còn Thanh tra Sở Y tế lý giải nếu hàng hóa có nguồn gốc, có hóa đơn chứng từ rõ ràng thì sau khi làm việc, xác minh sẽ được trả về…

C HUYỂN C ÔNG AN ĐIỀU TRA

Ngày 15.10, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản chuyển thông tin về cơ sở hoạt động đào tạo liên quan lĩnh vực y tế không phép đối với ông B. cho Công an Q.10 và Công an Q.Tân Bình.

Bà Th., ông B. có thái độ bất hợp tác với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM trong 2 lần kiểm tra Ảnh: Duy Tính

Theo công văn này, ngày 5.9, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra đột xuất một địa điểm trên đường Cao Thắng, P.12, Q.10 (hộ kinh doanh Lala Beauty Clinic, đăng ký ngành nghề cắt tóc, làm đầu, gội đầu, chăm sóc da). Tuy nhiên, cơ sở đã cho ông B. thuê 1 phòng từ 10 - 18 giờ cùng ngày để tổ chức buổi "chia sẻ kinh nghiệm về chăm sóc da, làm hồng" (theo lời ông B. khai - PV), với giá thuê 1 triệu đồng.

Thời điểm kiểm tra, tại 1 phòng ở tầng 1 có tổng cộng 12 người, bao gồm ông B., bà Th. cùng 10 người khác tham gia buổi chia sẻ. Đoàn còn phát hiện 10 sản phẩm (filler, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm...) có nhãn ghi chữ nước ngoài và một số sản phẩm trên nhãn có thông tin Công ty TNHH Green Skin Center (trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) và tem có dòng chữ Green Skin Center, nhưng 2 người nói trên không cung cấp được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Đặc biệt, trước đó, ngày 14.5, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Thanh tra Sở LĐ-TB-XH đã kiểm tra Công ty TNHH Green Skin Center do có tổ chức đào tạo tiêm filler, botox trái phép trên địa bàn Q.Tân Bình. Thanh tra Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt 120 triệu đồng đối với Công ty TNHH Green Skin Center do ông B. làm giám đốc về các hành vi: sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người, làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể… có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm trái phép, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Nhưng đến nay, Công ty TNHH Green Skin Center do ông B. làm giám đốc chưa chấp hành quyết định xử phạt này.

"Trước thực trạng hoạt động thẩm mỹ chui và các ca tai biến, biến chứng do thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn, UBND TP.HCM đã chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong hoạt động thẩm mỹ nhằm bảo đảm an toàn người dân. Làm rõ hành vi không chấp hành quyết định xử phạt hành chính, cố tình vi phạm của Công TNHH Green Skin Center và cá nhân ông B., Thanh tra Sở Y tế chuyển thông tin vụ việc đến Công an Q.10, Công an Q.Tân Bình để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền", văn bản của Thanh tra Sở Y tế nêu rõ.

(còn tiếp)