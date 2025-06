Nhức nhối tội phạm lừa đảo công nghệ

Ra mắt hệ thống cảnh báo khẩn cấp về ANTT

Công an TP.HCM cho biết từ tháng 4, đơn vị đã ra mắt ứng dụng "SOS An ninh trật tự", là hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Ứng dụng này cài trên điện thoại, giúp người dân nhanh chóng gửi tin báo chi tiết về sự cố (mô tả, hình ảnh hoặc video) về các tình huống mất ANTT (tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ hoặc sự cố khác) tới cơ quan công an. Ngoài ra, còn có ứng dụng dành riêng cho Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM để tiếp nhận và điều phối tin báo; cán bộ chiến sĩ để tiếp nhận xử lý tin báo đó, đảm bảo thông tin được chia sẻ đồng bộ, kịp thời.