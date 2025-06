Triệt phá đường dây lừa đảo bằng sàn ảo, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng

Ngày 25.6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh, thành triệt phá thành công đường dây lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều người Việt Nam sử dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia. Băng nhóm này có 2 chi nhánh ở Myanmar và Philippines.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định mỗi chi nhánh do một người Việt điều hành, quản lý theo mô hình công ty. Ổ nhóm này cấu kết chặt chẽ, được tổ chức, phân công, phân cấp theo từng bộ phận, các vị trí được trả lương theo cấp bậc và được huấn luyện theo kịch bản lừa đảo. Số nghi phạm tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo này có hơn 300 người.

Ổ nhóm này được đào tạo cách thức lừa đảo theo kịch bản thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng. Theo đó, các "nhân viên" được cung cấp tài khoản Facebook không chính chủ (thường là phụ nữ, có hình ảnh xinh đẹp, đăng bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả) để tìm kiếm tài khoản của những người đàn ông thành đạt, khá giả rồi kết bạn, nhắn tin làm quen.

Sau khi tiếp cận và làm quen với nạn nhân, nhóm "nhân viên" này sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để trao đổi. Khoảng vài ngày sau, các "nhân viên" này sẽ mời gọi các nạn nhân đầu tư bằng hình thức thực hiện nhiệm vụ để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử "ma".

Ban đầu, các bị hại được nhận tiền "hoa hồng", lẫn tiền gốc để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã "cắn câu", nhóm này tiếp tục dẫn dụ khách hàng bỏ nhiều tiền để "mua hàng" rồi chiếm đoạt.

Công an đã đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 nghi phạm ngụ tại Nghệ An và các địa phương khác, trong đó có nhiều nghi phạm bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ quan công an xác định Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và Lê Thị Trà (26 tuổi, ngụ xã Hưng Đạo, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo này.

Bước đầu nhóm này khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt với số tiền ước tính hơn 2.000 tỉ đồng.

Trong số các bị hại, có một bị hại ở TP.HCM bị lừa hơn 41 tỉ đồng và một bị hại khác ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An bị lừa 15,4 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều nghi phạm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng vụ án.