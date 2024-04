Những ai cần tránh ăn cà chua?

Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo mọi người nên thường xuyên ăn cà chua. Loại thực vật này chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như canxi, vitamin C, kali, folate, vitamin K và beta-carotene, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Cà chua rất có lợi cho sức khỏe nhưng những người mắc bệnh thận cần hạn chế ăn PEXELS

Các dưỡng chất trên giúp giảm tác hại của ánh nắng mặt trời với da, củng cố xương, giảm cholesterol, huyết áp, tăng cường sức khỏe mắt và giảm nguy cơ mắc ung thư. Nhưng với một số loại bệnh, người mắc cần hạn chế ăn cà chua vì chúng có thể khiến triệu chứng thêm nặng.

Đối tượng đầu tiên cần hạn chế ăn cà chua là những người bị suy giảm chức năng thận và mắc bệnh thận mạn tính. Điều này là do cà chua chứa rất nhiều kali. Cơ thể cần kali để cơ bắp, dây thần kinh và tim hoạt động tối ưu. Tuy nhiên, với những người mắc bệnh thận mạn tính, thận của họ không hoạt động tốt như bình thường.

Điều này có nghĩa là thận không thể loại bỏ lượng kali dư thừa ra khỏi máu, dẫn đến sự tích tụ kali trong cơ. Tình trạng này được gọi là tăng kali máu và thường xảy ra ở giai đoạn sau của bệnh thận mạn tính.

Quá nhiều kali trong cơ thể còn dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác như yếu cơ, cảm giác tê và ngứa ran. Người bệnh còn xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như tim đập nhanh, khó thở, đau ngực, buồn nôn, ói mửa, thậm chí là đau tim.

Việc tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng về những món nên ăn, nên hạn chế hay thậm chí là tránh hẳn rất cần thiết cho bệnh nhân thận. Các chuyên gia dinh dưỡng sẽ dựa vào bệnh tình để đưa ra khuyến nghị cụ thể.

Ngoài cà chua, người bệnh thận cũng cần tránh ăn các loại thực phẩm giàu kali khác như chuối, cam, trái bơ, yến mạch, dưa chua, thịt chế biến và nước ngọt có gas. Các món người bệnh thận nên ăn là bông cải xanh, trái việt quất, cá chẽm, tỏi và một số thực phẩm khác, theo Eat This, Not That!.