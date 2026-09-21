Những ai được quỹ BHYT trả chi phí vận chuyển khi chuyển viện?

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, không phải mọi trường hợp chuyển viện đều được quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển. Chính sách này áp dụng đối với một số nhóm người tham gia BHYT và trong những trường hợp chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định.

Quỹ BHYT chi trả chi phí vận chuyển người bệnh trong một số trường hợp ẢNH: T.N

Điều kiện để được trả phí vận chuyển

Các nhóm được hưởng quyền lợi chi phí vận chuyển khi chuyển viện gồm trẻ em dưới 6 tuổi; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; người thuộc hộ gia đình nghèo.

Ngoài ra, chính sách còn áp dụng với người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng và người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Một số nhóm khác cũng được hưởng, trong đó có người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu.

Đối với nhóm quân đội, công an, chính sách áp dụng với một số đối tượng như sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên thuộc lực lượng quân đội, công an, cùng một số trường hợp khác theo quy định.

Khi nào quỹ BHYT thanh toán tiền vận chuyển?

Theo BHXH Việt Nam, người bệnh thuộc nhóm được hưởng phải thuộc một trong các trường hợp: đang điều trị nội trú nhưng phải chuyển sang cơ sở khám chữa bệnh khác hoặc đang cấp cứu và phải chuyển sang cơ sở khám chữa bệnh khác.

Đáng lưu ý, việc chuyển cơ sở khám chữa bệnh phải theo yêu cầu chuyên môn. Đây là điều kiện quan trọng để chi phí vận chuyển được quỹ BHYT thanh toán.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh bố trí phương tiện vận chuyển, quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển theo quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Nếu người bệnh tự túc phương tiện vận chuyển, quỹ BHYT thanh toán một chiều (chiều đi) theo hóa đơn vận chuyển người bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh, trong phạm vi mức thanh toán theo quy định.

Quy trình thanh toán trong trường hợp này được thực hiện theo các bước:

Cơ sở khám chữa bệnh nơi chuyển người bệnh phải ghi rõ nội dung "người bệnh tự túc phương tiện vận chuyển" trên phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh nơi tiếp nhận.

Cơ sở khám chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh hoàn trả chi phí cho người bệnh căn cứ vào hóa đơn vận chuyển do người bệnh cung cấp theo quy định.

Chi phí sau đó được cơ sở khám chữa bệnh nơi tiếp nhận tổng hợp để thanh toán với cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam lưu ý người bệnh nên giữ lại phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh và hóa đơn vận chuyển người bệnh để làm căn cứ thanh toán chi phí trong trường hợp tự túc phương tiện vận chuyển.