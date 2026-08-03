Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo quan trọng, lưu ý người dân cảnh giác

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đang triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2026.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đang triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân ẢNH: T.N

Hoạt động này nhằm ghi nhận khách quan ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội, qua đó tiếp tục cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ trong toàn hệ thống.

Trong quá trình triển khai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền để người dân nhận biết các hình thức khảo sát chính thức, đồng thời phòng ngừa các hành vi lợi dụng hoạt động này để lừa đảo.

Nhận diện email khảo sát chính thức

Đối với hồ sơ được thực hiện trên Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau khi thủ tục hành chính được giải quyết, hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả kèm đường dẫn khảo sát đến đúng địa chỉ email mà tổ chức, cá nhân đã đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, email khảo sát chỉ được gửi từ địa chỉ thongbao@baohiemxahoi.gov.vn và phải đi kèm thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp email chỉ chứa đường link khảo sát nhưng không có thông báo kết quả giải quyết hồ sơ thì đó không phải email khảo sát của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Với người dân đến giao dịch trực tiếp, khảo sát được thực hiện bằng cách quét mã QR được niêm yết tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đối với những người đã tương tác với hệ thống hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua Zalo, Fanpage, email hoặc tổng đài 19009068, đường link khảo sát sẽ được gửi từ email công vụ tttruyenthong@vss.gov.vn, tài khoản Zalo, Fanpage chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua cuộc gọi từ số điện thoại hiển thị tên định danh (Brandname) "BHXHVN".

Không yêu cầu cung cấp OTP, chuyển tiền

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, tất cả hoạt động khảo sát đều miễn phí. Cơ quan bảo hiểm xã hội không thu bất kỳ khoản phí nào và không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng mới, cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để tham gia khảo sát.

Cơ quan này đặc biệt lưu ý người dân cảnh giác khi nhận được đường link không rõ nguồn gốc hoặc các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh bảo hiểm xã hội với nội dung yêu cầu xác thực tài khoản, cung cấp mã OTP, chuyển khoản, cài đặt ứng dụng lạ hoặc khai báo thông tin cá nhân.

Khi gặp những trường hợp này, người dân không làm theo hướng dẫn, đồng thời phản ánh ngay đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để được xác minh và hỗ trợ xử lý.

Theo kế hoạch, khảo sát được triển khai thành nhiều đợt, từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9.2026, bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc thông tin cá nhân.