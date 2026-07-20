Cảnh báo chiêu lừa nhắm vào người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Ngày 20.7, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội đã phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh cán bộ trung tâm trong quá trình triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Người hưởng lương hưu tại Hà Nội làm giấy ủy quyền nhận lương hưu ẢNH: THU HƯƠNG

Theo phản ánh của ông B. (71 tuổi, trú tại P.Đại Mỗ, TP.Hà Nội), ngày 19.7, ông nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội. Người này thông báo ông thuộc diện cần phối hợp với UBND P.Đại Mỗ để hoàn thiện thông tin BHXH và yêu cầu đến trụ sở phường làm thủ tục.

Đáng chú ý, trước khi đến làm việc, người gọi yêu cầu ông B. tải một ứng dụng để lấy số thứ tự, đồng thời cung cấp mã OTP được gửi về điện thoại với lý do "xác thực hồ sơ".

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, ông B. không làm theo hướng dẫn mà chủ động gọi đến tổng đài 0241022 (nhánh phím 7) của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội để xác minh.

Qua kiểm tra, trung tâm xác định ông B. không thuộc danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cần bổ sung văn bản ủy quyền trong đợt cao điểm liên ngành đang triển khai theo Kế hoạch số 271 ngày 10.7.2026 của UBND TP.Hà Nội.

Cuộc gọi trên được xác định là hành vi mạo danh nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, có thể dẫn đến chiếm đoạt tài sản nếu người dân làm theo yêu cầu.

Không vội vàng làm theo yêu cầu của người lạ liên quan thủ tục BHXH

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội cho biết, các đối tượng lợi dụng thông tin về chương trình hỗ trợ chính thức của thành phố để tạo lòng tin, đặc biệt nhắm đến người cao tuổi.

Theo trung tâm, việc hỗ trợ trong đợt cao điểm chỉ áp dụng với những trường hợp có tên trong danh sách do cơ quan BHXH rà soát. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ luôn phối hợp với UBND xã, phường và các đơn vị liên quan theo quy trình thống nhất.

Trung tâm khẳng định không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng để lấy số thứ tự ngoài các kênh chính thức; không bao giờ yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Mã OTP là lớp bảo mật quan trọng để xác thực các giao dịch điện tử. Việc cung cấp mã này cho người khác có thể khiến đối tượng xấu kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc các dịch vụ trực tuyến, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cần bình tĩnh kiểm chứng khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu bổ sung hồ sơ, cài đặt ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Nếu phát hiện dấu hiệu giả mạo hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân nên liên hệ ngay tổng đài 024 1022 (nhánh phím 7), cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Đại diện trung tâm cho biết toàn bộ hoạt động hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đều được triển khai theo cơ chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội, BHXH thành phố, UBND các xã, phường và hệ thống tổ hành chính công xung kích.

Danh sách người dân thuộc diện hỗ trợ được rà soát, xác minh trước khi tổ chức hướng dẫn hoặc đến tận nơi hỗ trợ đối với người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật và người không có khả năng đi lại.

Từ vụ việc của ông B., trung tâm khuyến cáo người dân không nên vội vàng làm theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ liên quan đến thủ tục BHXH. Chỉ một cuộc gọi xác minh với cơ quan chức năng cũng có thể giúp tránh nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân và mất tài sản.