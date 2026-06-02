Đề xuất lao động hợp đồng dưới 1 tháng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày 2.6, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết đã có góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung của luật Bảo hiểm xã hội, luật Bảo hiểm y tế và chính sách liên quan quyền lợi của người lao động, người tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, đáng chú ý là kiến nghị liên quan đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đưa những đối tượng mới tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội TP.HCM kiến nghị bổ sung tài xế công nghệ, người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, đây là những nhóm lao động có việc làm, có thu nhập ổn định, thường xuyên, phát triển nhanh trong nền kinh tế số nhưng hiện chưa được bao phủ đầy đủ bởi chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc bổ sung nhóm đối tượng này nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi an sinh cho người lao động trong các mô hình việc làm mới.

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng thông qua tổ chức kinh doanh qua ứng dụng công nghệ, nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử, nhà quản lý nền tảng số có chức năng thanh toán và các tổ chức có hoạt động kinh tế số khác theo quy định của Chính phủ.

Kiến nghị bổ sung tài xế công nghệ, người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử, người có hợp đồng lao động dưới 1 tháng vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng kiến nghị đưa hợp đồng lao động dưới 1 tháng vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải, bảo vệ, dịch vụ… lợi dụng quy định về hợp đồng ngắn hạn để ký hợp đồng dưới 1 tháng nhằm né tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Theo số liệu khảo sát từ nguồn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024, năm 2025 của các đơn vị trên địa bàn TP.HCM, có khoảng hơn 350.000 lao động thuộc nhóm này.

Việc bổ sung nhóm lao động làm việc theo hợp đồng dưới 1 tháng vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm hạn chế tình trạng lách luật, đồng thời bảo đảm công bằng về quyền lợi an sinh giữa các nhóm lao động.

Siết trách nhiệm doanh nghiệp

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cần siết trách nhiệm bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp sử dụng lao động tại công trình xây dựng, công ty may mặc, gia công, vận tải.

Đối với doanh nghiệp sử dụng người lao động tại các công trình xây dựng, Bảo hiểm xã hội TP.HCM kiến nghị nếu không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì cơ quan thuế không quyết toán chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội khi xác định thu nhập chịu thuế.

Kiến nghị này xuất phát từ thực tế nhiều doanh nghiệp xây dựng trả lương công nhân theo ngày công, không ký hợp đồng lao động hoặc luân chuyển người lao động qua nhiều công trình để né tránh nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội. Theo khảo sát trên địa bàn TP.HCM năm 2024 và 2025, có khoảng hơn 50.000 lao động thuộc trường hợp này.

Cần minh bạch thông tin, dữ liệu người lao động tại các công trình xây dựng để quản lý, đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội TP.HCM kiến nghị bổ sung trách nhiệm cung cấp dữ liệu của người sử dụng lao động. Việc này nhằm tạo cơ sở để cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý thu, kiểm tra tình hình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị sử dụng lao động. Đồng thời hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng, đóng không đủ số người hoặc đóng không đúng mức lương thực tế chi trả.

Qua thực tế thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm xã hội TP.HCM nhận thấy có tình trạng số liệu lao động đơn vị kê khai với cơ quan bảo hiểm xã hội khác với số lao động thực tế đang quản lý và trả lương. Vì vậy, việc minh bạch dữ liệu lao động, dữ liệu tài chính và tiền lương là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM kiến nghị tổ chức thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh qua tổ chức dịch vụ thu.

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, trên địa bàn hiện có hơn 200.000 hộ kinh doanh cá thể, trong khi việc tổ chức thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đến từng chủ hộ đặt ra áp lực lớn về nhân lực và phương thức triển khai. Thực tế cho thấy các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia đã có kinh nghiệm trong công tác thu, vận động người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thể hỗ trợ hiệu quả trong việc triển khai chính sách đối với nhóm chủ hộ kinh doanh.

Đề xuất này nhằm mở rộng kênh tổ chức thực hiện, tạo thuận lợi cho chủ hộ kinh doanh tiếp cận, đăng ký và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.