Những anh hùng ngăn chặn 'cái chết trắng'

T HU GIỮ HƠN 671 KG MA TÚY VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BAY

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, đặc điểm nổi bật của tội phạm về ma túy vận chuyển qua tuyến đường hàng không là đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, móc nối, hình thành các đường dây có tổ chức chặt chẽ giữa những người trong nước và nước ngoài để mua bán, vận chuyển ma túy vào VN ngày càng lớn. Để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hà Nội chủ động lên phương án phòng chống, đấu tranh loại tội phạm này. Tính riêng tuyến hàng không, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện 18 vụ, bắt 33 đối tượng; thu giữ hơn 671 kg ma túy các loại. Với những kết quả đạt được, vừa qua, PC04 Công an TP.Hà Nội đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", đồng thời được Bộ Công an biểu dương, tôn vinh trong tháng hành động phòng, chống ma túy.

Ma túy được các đối tượng ngụy trang tinh vi trước khi tuồn vào VN PC04 CÔNG AN TP.HÀ NỘI CUNG CẤP

Điển hình, ngày 1.3, PC04 Công an TP.Hà Nội phối hợp với PC04 Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan bắt quả tang Nguyễn Minh Trung (26 tuổi, trú P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 108 kg ma túy tổng hợp các loại được cất giấu trong các túi kẹo sô cô la. Trung khai, vận chuyển thuê số ma túy này cho Bùi Phú Quý (24 tuổi, trú Q.Bình Tân). Cùng vận chuyển ma túy với Trung còn có Hà Phước Trí (18 tuổi, trú Q.Bình Tân). Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm Bùi Minh Tâm (40 tuổi, là anh trai của Quý) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đại diện PC04 Công an TP.Hà Nội, đây là vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Ba Lan về Hà Nội với số lượng lớn và thủ đoạn mới. Đối tượng cầm đầu đường dây tại Ba Lan vận chuyển ma túy về VN dưới dạng hành lý ký gửi của hành khách bay không mang hoặc mang ít hành lý, ma túy được ngụy trang trong các gói kẹo sô cô la để người được thuê vận chuyển không biết.

Gần đây, ngày 23.3, PC04 Công an TP.Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan TP.Hà Nội phát hiện 1 kiện hàng nghi vấn chứa ma túy được chuyển từ Hà Lan về VN qua sân bay Nội Bài. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 4.5, PC04 Công an TP.Hà Nội đã khám phá chuyên án, bắt giữ 4 nghi phạm và thu hơn 62 kg ma túy tổng hợp các loại. Đây là chuyên án vận chuyển ma túy từ Hà Lan về VN qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế, ma túy được các đối tượng ngụy trang tinh vi trong các lon bia, mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng…

Ma túy núp bóng quà biếu… xuyên châu lục Về vận chuyển ma túy bằng đường hàng không, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, nhìn nhận nghi phạm vận chuyển ma túy xuyên lục địa thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, cầm đầu là các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế như đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), đối tượng gốc Phi câu kết với người ở trung tâm ma túy Tam giác vàng, Lưỡi liềm vàng, Nam Mỹ hình thành đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy về VN và các nước Đông Nam Á qua đường hàng không. Nghi phạm cầm đầu không trực tiếp vận chuyển ma túy mà điều hành, chia nhỏ các công đoạn, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn hay hoàn cảnh éo le của những phụ nữ để vận chuyển hàng cấm. Thời gian gần đây, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không đã thay đổi thủ đoạn. Các nghi phạm không chuộng cất giấu ma túy trong hành lý, hàng hóa ký gửi mà thay vào đó là gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh trong thùng hàng dạng quà biếu. Thủ đoạn cất giấu ma túy của tội phạm là bọc giấy bạc, giấu trong va li, giày dép, hộp thực phẩm, mỹ phẩm, trà, cà phê, giấu trong thiết bị âm thanh, điện tử, thậm chí pha thành chất lỏng rồi thấm vào lớp lót va li, khăn tắm hoặc tạo thành các chất sệt để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.

T HUYẾT PHỤC ÔNG "TRÙM" VẬN CHUYỂN 100 BÁNH HEROIN RA ĐẦU THÚ

Kể cả ma túy vận chuyển đường bộ, cách đây khá lâu, PC04 Công an TP.Hà Nội cũng đã lập nhiều chiến công vang dội. Đại tá Trần Quyết Thắng, Trưởng PC04 Công an TP.Hà Nội, nhớ lại đã gần chục năm trôi qua nhưng bản thân chưa quên được câu chuyện vận động "ông trùm" ma túy ra đầu thú. Ngày 5.11.2014, PC04 Công an TP.Hà Nội triển khai kế hoạch triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội, sau đó vận chuyển lên Lạng Sơn và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Theo kế hoạch được phân công, các trinh sát của đơn vị chia làm nhiều mũi, tiến hành chặn, bắt ở các vị trí trọng điểm đã tính toán trước đó. Tổ công tác sau đó chặn, bắt được một người phụ nữ và thu 12 bánh heroin, 50 viên nén ma túy. Đối tượng nam giới cầm lái thì bỏ lại xe máy, lợi dụng địa hình để trốn thoát khỏi hiện trường.

Lúc này, PC04 Công an TP.Hà Nội tập trung lực lượng truy xét nóng đối tượng nam giới theo dấu vết đã bỏ trốn lên Lạng Sơn. Đồng thời, từ thực tiễn tình hình, tổ truy bắt đã có sáng kiến là vận động, thuyết phục gia đình đưa đối tượng đến cơ quan công an đầu thú. Đây là một việc làm không dễ dàng, đặc biệt là đối tượng mua bán ma túy với số lượng lớn. Nhưng sau ngày đêm lặn lộn ở địa bàn, dùng chính sách khoan hồng của pháp luật để thuyết phục và cuối cùng, đối tượng đã ra đầu thú. Từ đó, PC04 khai thác, mở rộng điều tra đường dây và bắt giữ thêm 4 người liên quan, làm rõ các đối tượng đã mua bán, vận chuyển trót lọt tới 100 bánh heroin sang Trung Quốc tiêu thụ.

6 tháng triệt phá hơn 13.000 vụ Theo thống kê của C04 Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đấu tranh, triệt phá hơn 13.000 vụ, bắt hơn 20.000 đối tượng, thu hơn 312 kg heroin; hơn 1,6 tấn và gần 828.000 viên ma túy tổng hợp; 174 kg cần sa; hơn 400 kg cocaine; đã khởi tố 11.045 vụ, 16.117 bị can; bắt, vận động đầu thú và thanh loại tổng cộng 186 đối tượng truy nã về ma túy.

Để khám phá được án, theo thiếu tá Ngô Quốc Khánh, cán bộ PC04 Công an TP.Hà Nội, mỗi vụ án được phá, mỗi "cái chết trắng" được ngăn chặn cũng đổi lại những mất mát và hy sinh của lực lượng chống tội phạm ma túy. "Mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ, các chiến sĩ không chỉ mang theo nỗi lo của bản thân mà còn để lại cho các thành viên gia đình sự lo lắng khi đối mặt với nguy cơ bị phơi nhiễm HIV, nguy cơ bị tội phạm tấn công, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Do vậy, người cán bộ, chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn phải giữ tinh thần thép để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận này đều xứng đáng là một người anh hùng", thiếu tá Khánh chia sẻ.



Nói về những chiến công đáng ghi nhận của PC04 Công an TP.Hà Nội, đại tá Trần Quyết Thắng cho rằng, những năm qua, ngoài triệt phá, ngăn chặn các đường mua bán, vận chuyển ma túy, PC04 Công an TP.Hà Nội còn triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn như tụ điểm bãi rác Trung Liệt, ngõ chợ Khâm Thiên, khối 87 láng Hạ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội; Bệnh viện 09 Tân Triều, H.Thanh Trì… Với những thành tích trên, PC04 Công an TP.Hà Nội vừa được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Đây là niềm tự hào đối với không chỉ tập thể PC04 mà là niềm tự hào của tất cả các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Không kém phần quan trọng là trả lại sự bình yên cho nhân dân và được cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như người dân ghi nhận đánh giá cao… (còn tiếp)