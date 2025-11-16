Những bạn trẻ chinh phục nhiều ngoại ngữ

Cô kỹ sư phần mềm học 4 thứ tiếng

Từng là nữ sinh tự ti vì học không giỏi tiếng Anh, Thạch Quỳnh Anh (23 tuổi, hiện là kỹ sư phần mềm tại Microsoft, Mỹ) đã biến điều từng khiến mình sợ hãi thành động lực lớn nhất. "Mình muốn chứng minh rằng dù khó thế nào vẫn có thể làm được", cô chia sẻ.

Bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 3 nhưng mãi không tiến bộ, phải đến khi gặp được một cô giáo truyền cảm hứng vào năm lớp 8, Quỳnh Anh mới thực sự yêu thích việc học ngoại ngữ. Không dừng lại ở đó, cô liên tục học thêm ngôn ngữ mới. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô học tiếng Trung trong thời gian gap year (tạm dừng học để nghỉ ngơi), rồi học thêm tiếng Hàn khi lên ĐH và gần đây là tiếng Ả Rập.

Hiện Quỳnh Anh đã có IELTS 7.5, tiếng Trung ở mức HSK6 (chứng chỉ cao nhất trong kỳ thi HSK), hoàn thành lớp trung cấp tiếng Hàn và đang học sơ cấp tiếng Ả Rập. Điều đặc biệt, phần lớn hành trình này cô đều tự học với phương pháp rất riêng là "tắm trong ngôn ngữ".

Quỳnh Anh đang học 4 thứ tiếng ẢNH: NVCC

"Mình cố gắng tạo ra môi trường để tiếp xúc với ngôn ngữ đó nhiều nhất có thể: xem phim phụ đề song ngữ, nghe nhạc hay dùng mạng xã hội của nước đó. Khi học ngoại ngữ, mình luôn ưu tiên luyện phát âm và nói chuẩn trước, vì nếu phát âm sai ngay từ đầu, sau này sẽ rất khó sửa. Ngoài ra, mình tin rằng học ngôn ngữ quan trọng nhất là dùng được nó để kết nối với người khác, nên kỹ năng nói với mình là điều quan trọng nhất", Quỳnh Anh chia sẻ.

Tuy vậy, không ít lần Quỳnh Anh cảm thấy đuối sức khi phải cân bằng giữa công việc và việc học. Nhưng mỗi lần nản, cô lại tự hỏi: "Học như vậy có đáng không? Nếu 10 năm nữa mình vẫn kiên trì, mình sẽ được gì?". "Chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó có thể dùng ngôn ngữ ấy để giao tiếp tự nhiên với người bản xứ, mình lại thấy vui và có động lực học tiếp", cô tâm sự.

Với cô gái này, mỗi ngôn ngữ đều mở ra cho bản thân một cánh cửa mới. Nhờ có ngoại ngữ, Quỳnh Anh đã nhận học bổng du học Mỹ, mở rộng quan hệ bạn bè quốc tế và làm việc trong môi trường đa văn hóa. "Mỗi ngôn ngữ là một cánh cửa mới. Ngoại ngữ có thể không thay đổi cuộc đời mình ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ đưa mình đến những cơ hội mà bản thân không ngờ tới", cô nói.

Việc học 2 ngoại ngữ mở ra cho Thùy Lâm nhiều cơ hội ẢNH: NVCC

Điều quan trọng nhất là sự kiên trì

Với Bùi Thùy Lâm (26 tuổi), đang học thạc sĩ tại Trường ĐH Vân Nam (Trung Quốc), việc học ngoại ngữ giúp cô mở rộng cơ hội việc làm. Tốt nghiệp ngành thương mại quốc tế, cô chọn chinh phục cùng lúc hai ngôn ngữ khó nhằn là tiếng Hàn và tiếng Trung.

Hiện tại Lâm đã thi đỗ bằng TOPIK6 (tiếng Hàn) và HSK6 (tiếng Trung). "Mình đến Hàn Quốc để du học nên học và thi được TOPIK6, sau đó bắt đầu học tiếng Trung, khi đã đạt được trình độ cao cấp của một ngôn ngữ rồi thì việc bắt đầu học ngôn ngữ tiếp theo chắc chắn sẽ tránh được việc phải đi đường vòng", cô cho biết.

Với Lâm, điều quan trọng của việc học ngoại ngữ là để giao tiếp. "Mình luôn ý thức việc phải cân bằng và làm chủ được kỹ năng nghe, nói, phải nghe hiểu người đối diện nói gì, bên cạnh đó cũng phải biểu đạt được điều mình muốn nói. Mình rất coi trọng việc học từ nào là phải thực hành được, còn không thì thà đừng học, vì nếu chỉ nhìn và biết từ đó nhưng không bao giờ sử dụng thì sẽ quên ngay", cô chia sẻ.

Trong thời gian du học ở Hàn Quốc, toàn bộ chương trình học, bài thuyết trình và công việc làm thêm đều bằng tiếng Hàn giúp Lâm trau dồi ngôn ngữ này một cách tự nhiên. Còn với tiếng Trung, cô gặp nhiều khó khăn hơn. Cô tự tạo môi trường học bằng cách chủ động kết bạn với các du học sinh Trung Quốc ở cùng khoa, cùng chỗ làm.

Ngoài tiếng Anh, Vân Anh còn học thêm tiếng Trung và tiếng Nhật ẢNH: NVCC

Việc biết 2 ngoại ngữ giúp Lâm nhiều lần nhận học bổng khi học ở Hàn Quốc; nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc, miễn phí tất cả khoản học phí, bảo hiểm... và được nhận tiền trợ cấp mỗi tháng. "Mình hay nói đùa rằng học một ngôn ngữ mới như được sống thêm một cuộc đời, ngẫm lại đúng thật, vì mỗi ngôn ngữ mở ra một thế giới khác", cô chia sẻ và cho biết khi học ngoại ngữ, năng khiếu chỉ chiếm phần nhỏ, còn lại là kiên trì.

Luyện nói với AI mỗi ngày

Ở tuổi 21, Phạm Thị Vân Anh, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đã thành thạo tiếng Anh, bằng tiếng Trung HSK6 và bằng N3 tiếng Nhật. Với cô, học nhiều ngôn ngữ là nhằm mở rộng cơ hội mới. "Mình tin rằng ngoại ngữ là chìa khóa để mở rộng cơ hội toàn cầu. Học nhiều ngôn ngữ giúp mình hiểu sâu hơn về văn hóa và tư duy của các quốc gia khác, điều rất cần thiết trong chuyên ngành kinh doanh quốc tế mình đang học", cô chia sẻ.

Không chỉ học cho mình, Vân Anh còn xây dựng kênh TikTok chia sẻ bí quyết học ngoại ngữ với mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Phương pháp học mà cô theo đuổi là nghe và đọc thật nhiều để hấp thụ tự nhiên, sau đó luyện nói và viết hằng ngày. Ngoài ra, cô nàng luôn đặt mục tiêu nhỏ mỗi ngày và luyện đề thực chiến để tăng phản xạ với ngoại ngữ.

"Điều quan trọng là phải thực hành. Mình thường xem phim không phụ đề tiếng Việt, nói chuyện với bạn bè quốc tế hoặc luyện nói với AI mỗi ngày. Cứ thế phản xạ ngôn ngữ được hình thành tự nhiên", Vân Anh cho biết.

Trong quá trình học, không tránh khỏi những lúc nản và khi cảm thấy quá tải, Vân Anh chọn cách giảm tốc độ học, thư giãn bằng cách xem phim, nghe nhạc bằng ngôn ngữ đang học để lấy lại năng lượng. "Mình tin rằng kiên trì là yếu tố quyết định, năng khiếu giúp mình bắt đầu, nhưng chỉ có kiên trì mới giúp bản thân đi xa", nữ sinh cho hay.

Nhờ biết 2 ngôn ngữ, Vân Anh có cơ hội tham gia các dự án giao lưu sinh viên quốc tế, làm việc nhóm với bạn bè đến từ nhiều nền văn hóa. Với cô, mỗi ngôn ngữ học được không chỉ là một kỹ năng, mà là cánh cửa mở ra cơ hội, sự tự tin và bản lĩnh trong hành trình hội nhập.