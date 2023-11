Những bạn trẻ học ngành này kiếm được hàng chục triệu đồng/tháng khi ra trường

Mức lương từ 24 - 36 triệu đồng/tháng

Hiện đang theo học chương trình thạc sĩ kép tại ĐH IMT Atlantique (Pháp), ĐH Công nghệ và Kinh tế Budapest (Hungary) về lĩnh vực năng lượng tái tạo, Nguyễn Thị Khánh Huyền (23 tuổi), cho biết đã có công việc liên quan đến ngành học này khi còn ở Việt Nam.

Ngành năng lượng tái tạo mang lại cơ hội nghề nghiệp lớn PGS.TS VÕ VIẾT CƯỜNG

“Mình làm kỹ sư sản xuất máy phát điện gió cho 1 tập đoàn năng lượng ở Hải Phòng vào năm cuối đại học và nhận ra đây là ngành có cơ hội nghề nghiệp khá rộng mở, thị trường phát triển. Năm 2022, mình quyết định du học để tiếp cận thêm nhiều chương trình mới nhằm định hướng cụ thể cho công việc sau này”, Khánh Huyền chia sẻ.

Cô nàng cho biết lĩnh vực năng lượng tái tạo có nhiều vị trí công việc, như: kỹ sư sản xuất, quản lý dự án, kinh tế năng lượng, kỹ sư tư vấn, phát triển dự án… Đặc biệt, có cơ hội được kết nối với nhiều tập đoàn năng lượng nước ngoài. “Để có công việc sớm, từ năm nhất đại học, mình đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và tham gia làm các dự án cùng giảng viên để có cơ hội thực tập vào các tập đoàn lớn”, Huyền cho hay.

Nên tham gia nhiều dự án về năng lượng tái tạo để có cơ hội được tuyển dụng từ sớm PGS.TS VÕ VIẾT CƯỜNG

Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực kỹ sư kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo, Cao Thanh Đoan (28 tuổi), ngụ TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết: “Mình từng làm dự án về điện mặt trời ở Bình Thuận với công việc tính toán công suất, số lượng, góc nghiêng của các tấm pin năng lượng để phù hợp với yêu cầu lập bản vẽ thiết kế về điện. Mức lương thường sẽ dao động từ 24 - 36 triệu đồng/tháng, vị trí cao cấp có thể đến hơn 100 triệu đồng/tháng”.

Đoan cũng cho hay muốn làm tốt ngành này, phải có năng lực ngoại ngữ, vì đa phần các tài liệu kỹ thuật, công nghệ đều là tiếng Anh. Do đó, không chỉ là phương tiện giao tiếp để làm việc mà còn là tiền đề tiếp nhận thông tin mới trên thế giới hoặc mở rộng mối quan hệ với đối tác nước ngoài.

“Năng lượng tái tạo vẫn còn khá mới ở Việt Nam nên đa phần sẽ hợp tác làm việc cùng với các chuyên gia, tập đoàn quốc tế. Khi nhà tuyển dụng tìm nhân sự, họ sẽ chú trọng các ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các dự án liên quan đến năng lượng tái tạo”, Thanh Đoan chia sẻ.

Nhu cầu nguồn nhân lực rất lơn

Chia sẻ về ngành năng lượng tái tạo, PGS.TS Võ Viết Cường, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết Việt Nam có tiềm năng về năng lượng mặt trời, gió, sóng biển rất lớn và được các tập đoàn năng lượng lớn ở Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Đan Mạch... đầu tư vào nhiều dự án.

Sự phát triển của nhu cầu dùng điện từ nguồn năng lượng tái tạo ngày càng lớn THANH ĐOAN

“Năm 2022, Việt Nam đứng vị trí thứ 8 trên thế giới về đầu tư phát triển năng lượng tái tạo với 7,4 tỉ USD. Việc đầu tư phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực năng lượng tái tạo dẫn đến nhu cầu nguồn nhân lực cho lĩnh vực này rất lớn, với nhiều vị trí công việc, như: khảo sát, phân tích đánh giá tiềm năng năng lượng tái tạo, xây dựng và phát triển dự án, vận hành, bảo trì, thiết kế hệ thống, kiểm toán…”, PGS.TS Võ Viết Cường cho hay.

Cũng theo ông Cường, mức lương dao động cho ngành này từ 10 đến trên 30 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào trình độ và số năm kinh nghiệm làm việc. Và có cơ hội làm việc với các tập đoàn năng lượng lớn của nước ngoài…

Chia sẻ về cơ hội việc làm ngành năng lượng tái tạo, ông Trương Hồng Hà, Trưởng phòng tuyển dụng Trung Nam Group (TP.HCM), cho biết: “Với sự gia tăng nhu cầu về năng lượng tái tạo trong nguồn cung điện cho sự phát triển kinh tế, ngành này tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người trẻ. Vị trí công việc bao gồm: thiết kế, phát triển, quản lý, bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ mới”.

Sinh viên cần có sự thích ứng và trải nghiệm với ngành nghề càng sớm càng tốt PGS.TS VÕ VIẾT CƯỜNG

Chuyên gia này cũng cho hay ngành năng lượng tái tạo có mức lương khá cao và tiềm năng tăng lên theo thời gian. Cụ thể kỹ sư điện năng lượng với 2 năm kinh nghiệm có mức lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Cũng theo ông Hà, với tiềm năng phát triển mạnh về năng lượng tái tạo trong vài năm tới nên nhu cầu nhân lực cũng ngày càng tăng. Do đó, đòi hỏi người trẻ cần phải thích ứng nhanh với sự thay đổi không ngừng của công nghệ và thường xuyên tìm hiểu thêm các kiến thức chuyên môn sâu về năng lượng tái tạo.

"Ngoài ra, do tất cả các thiết bị như tấm pin mặt trời và quạt gió đều do nước ngoài sản xuất và cung ứng, nếu sinh viên học ngành này có thể giao tiếp với chuyên gia nước ngoài và đọc hiểu được các tài liệu, hướng dẫn về năng lượng tái tạo sẽ đạt mức lương cao hơn hẳn so với các lao động khác ở cùng vị trí”, ông Hà cho hay.