Những bệnh tiềm ẩn khi sử dụng 'đồ si' và cách phòng tránh

Để tiết kiệm chi phí cũng như giảm thiểu tác động đến môi trường, không ít người chuộng quần áo secondhand. Tuy nhiên, mặt trái của các món đồ si là những hiểm họa khó lường về sức khỏe, đặc biệt là bệnh về da.

Chuộng đồ si

Vì đang là sinh viên, "hầu bao" có hạn nên việc mặc đồ si là lựa chọn hàng đầu của Nguyễn Thị Diễm My, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. “Mình thường hay mua quần áo cũ ở các chợ đồ si, những món đồ chỉ có giá khoảng 30.000 - 50.000 đồng, phù hợp với túi tiền sinh viên. Hơn nữa đồ thì chất đống tha hồ lựa”, My cho biết.

Đồ si chất thành đống ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tuy nhiên, My cũng chia sẻ rằng khá e ngại khi phải mua đồ si, nhưng vì là sinh viên nên cái gì giá rẻ thì ưu tiên. “Đôi lúc mình sẽ lựa được vài món đồ hiệu mà giá lại hời. Thế nhưng, vì là hàng trải bạc chất thành đống dưới đất không được sạch sẽ nên mình cũng hơi sợ đồ có mang mầm bệnh, nhiều khi mua về mà không dám khoe với mẹ”, My cho hay.

Bắt đầu biết đến đồ secondhand từ thời học THPT, vì vậy 90% quần áo hiện tại của Trần Ngọc Hằng (21 tuổi), ngụ tại đường số 6, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức (TP.HCM) là đồ si. Hằng cho biết vì thích những trang phục mang phong cách riêng nhưng vì không có tiền mua đồ hiệu mới nên mặc đồ secondhand. “Mình hay mua quần áo secondhand ở trên các shop bán online, ngoài ra cũng đi mua trực tiếp ở cửa hàng hoặc ngoài chợ. Cá nhân mình thấy đồ si đẹp mà giá lại rẻ hơn đồ mới khoảng 40%”, Hằng chia sẻ.

Những món đồ si chỉ có giá từ vài chục nghìn đồng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cô nàng cho biết hàng si mua ở chợ rất rẻ, chỉ vài chục nghìn đồng một món, nhưng vì không được người bán tuyển chọn nên lựa rất mệt. Khi được hỏi mặc đồ si có lo lắng về những bệnh ngoài da, thì Hằng cho biết bản thân quan niệm đồ mới mặc vài lần cũng sẽ cũ nên không lo lắm, chỉ cần giặt sạch là được. “Quần áo secondhand mua trong cửa hàng rất sạch và thơm nên mình chỉ giặt lại một nước là mặc luôn. Còn nếu mua ngoài chợ thì phải giặt kỹ hơn”, Hằng nói.

Từng làm nhân viên bán thời gian cho một cửa hàng kinh doanh đồ secondhand và bản thân cũng sử dụng những món đồ này, Nguyễn Vân Khánh (20 tuổi), ngụ tại Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ: “Lúc mình còn làm ở tiệm thì thấy chủ sẽ mua hàng theo lô, sau đó phân loại và ủi rồi treo lên bán không có giặt sấy lại nên thường sẽ khá bụi và có mùi đặc trưng của đồ si”.

Vì giá thành rẻ nên đồ si là sự lựa chọn của không ít người ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Khánh cho biết cô nàng cũng đang sử dụng quần, áo sơ mi và giày si. “Tuy có lo lắng về các bệnh ngoài da có thể gặp khi mặc đồ si, nhưng mình nghĩ ai xui lắm mới bị và vì nó rẻ nên vẫn sử dụng”, Khánh nói.

Nguy cơ mắc các bệnh về da

Việc sử dụng đồ si có thể tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khỏe nếu không xử lý, vệ sinh đúng cách. Bác sĩ CKI Trần Hạnh Vy, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, cho biết có nhiều yếu tố dẫn đến việc đồ secondhand có nguy cơ chứa những mầm mống gây bệnh.

“Đầu tiên là về điều kiện bảo quản, quần áo cũ đã qua sử dụng có thể đã tiếp xúc với các môi trường không sạch sẽ. Thứ hai, vi khuẩn, nấm, virus tồn tại lâu trên bề mặt vải nếu quần áo không được giặt sạch trước khi bán lại. Thứ ba, do các chất hóa học còn tồn đọng trong quá trình sản xuất và bảo quản. Thứ tư, do đồ secondhand chưa được vệ sinh hoặc xử lý đúng cách. Thứ năm, do cơ thể người sử dụng trước có thể mang mầm bệnh. Và cuối cùng là vì tình trạng quần áo bị mốc”, bác sĩ Vy cho biết.

Bác sĩ CKI Trần Hạnh Vy ẢNH: NVCC

Do vậy, theo nữ bác sĩ, việc mặc đồ secondhand có thể tiềm ẩn một số rủi ro đối với sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về da liễu. Các loại bệnh ngoài da có thể gặp phải khi sử dụng đồ secondhand chủ yếu do vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây hại khác có thể tồn tại trên những món đồ này.

“Một số bệnh ngoài da phổ biến mà người sử dụng đồ secondhand có thể gặp phải, như: viêm da tiếp xúc; nấm da, gây ngứa, bong tróc da hoặc mụn nước; tăng nguy cơ mụn nếu quần áo chứa vi khuẩn, điều này có thể gây viêm nang lông, mụn trứng cá hoặc thậm chí nhiễm trùng nặng nếu không được xử lý kịp thời; đồ secondhand không được giặt sạch có thể là nguồn lây nhiễm chốc, biểu hiện là những vết loét đỏ, có mủ và dễ lan rộng”, bác sĩ Vy thông tin.

Do đó, để phòng tránh những tác hại từ việc mặc đồ si, bác sĩ Vy khuyến cáo: “Nên giặt kỹ quần áo trước khi mặc. Khi giặt, hãy sử dụng nước nóng, từ 60°C trở lên nếu chất liệu quần áo cho phép để tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc. Sử dụng các loại xà phòng hoặc nước xả vải có tính kháng khuẩn, khử trùng. Khử trùng và khử mùi trước khi mặc. Kiểm tra kỹ tình trạng của quần áo trước khi mua, không mua đồ bị ẩm mốc. Mua từ các cửa hàng có uy tín, đáng tin cậy. Kiểm tra và vệ sinh kỹ các phụ kiện đi kèm như túi xách, găng tay, khăn quàng cổ, giày dép. Chúng cũng có thể chứa vi khuẩn, nấm hoặc bụi bẩn từ môi trường bên ngoài…”.