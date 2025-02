Những 'biệt đội 5 không' trắng đêm đi cứu hộ

Cứu hộ c HỈ NHẬN NỤ CƯỜI VÀ LỜI CẢM ƠN

Đều đặn ngày nào cũng vậy, đồng hồ điểm 19 giờ, các thành viên đội SOS Hội An lại chuẩn bị đồ nghề sửa xe như cờ lê, mỏ lết, săm vá, keo, bơm hơi... rồi "tuần tra đêm" dọc các tuyến đường trên địa bàn TP.Hội An (Quảng Nam). "Biệt đội" SOS Hội An do anh Nguyễn Nhất Đông (32 tuổi, ở xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) thành lập đã hơn 1 năm nay, mục đích cứu hộ, hỗ trợ, sửa chữa phương tiện giao thông gặp sự cố hư hỏng giữa đường hoặc gặp tai nạn giao thông.

"Biệt đội" SOS Tam Kỳ sửa chữa xe máy hư hỏng cho người dân trong đêm ẢNH: NAM THỊNH

SOS Hội An có 8 thành viên, đa phần từ 22 - 33 tuổi, làm đủ nghề. Mỗi người một việc, nhưng đêm xuống, họ chỉ có một nghề chung: giải cứu xe hỏng. Thời gian giải cứu bắt đầu từ 19 giờ tối hôm trước đến 0 giờ hôm sau. Để nhiều người biết đến, họ lập fanpage, cung cấp số điện thoại khẩn để ai cần giúp đỡ thì liên lạc. Hằng tháng, mỗi thành viên tự bỏ tiền túi góp quỹ mua săm, lốp, miếng vá, dụng cụ sửa xe, vật dụng y tế sơ cứu...

Đêm xuống, các thành viên đội SOS Hội An chung một nghề: giải cứu xe hỏng ẢNH: NAM THỊNH

Anh Nguyễn Nhất Đông cho hay vì hoạt động chủ yếu vào ban đêm nên thời gian đầu các thành viên trong đội gặp không ít khó khăn vì bị người đi đường hoài nghi. Tuy nhiên, sau những lần cứu hộ, hình ảnh cũng như câu chuyện của đội được chia sẻ, có nhiều người biết đến và tạo được niềm tin trong cộng đồng, từ đó họ có thêm động lực để gắn bó với công việc này.

Trung bình mỗi đêm đội nhận được 7 - 8 tin báo cứu hộ, hôm nào nhiều thì lên đến hàng chục cuộc gọi. Khi nhận được điện thoại, các thành viên sẽ xác minh thông tin, hỏi địa chỉ cụ thể rồi tự phân công theo địa bàn, ai ở gần nhất sẽ được điều động đến. Đề phòng trường hợp gặp rủi ro, đội thường chia ra mỗi ca cứu hộ có ít nhất 2 - 4 thành viên cùng đi. "Sau khi xong việc, đội chỉ nhận lại khoản tiền gốc mua phụ tùng, không lấy tiền công, còn vá xe thì miễn phí. Có những trường hợp khó khăn quá thì chúng tôi miễn phí hết luôn và chỉ nhận lại nụ cười cùng những lời cảm ơn", đội trưởng Nguyễn Nhất Đông nói.

Anh Nguyễn Nhất Đông (trái), người sáng lập "biệt đội" SOS Hội An ẢNH: NAM THỊNH

Những lúc rảnh rỗi, các thành viên SOS Hội An tự học hỏi, trao đổi kiến thức để nâng cao tay nghề, gia tăng hiệu quả khi cứu hộ. Từ đó, ai cũng tự tin với công việc "giải cứu xe hỏng" lúc đêm khuya của mình. "Các thành viên trong biệt đội làm việc theo tiêu chí "5 không": không lương, không bảo hiểm, không sợ khó, không chế độ và không bao giờ bỏ cuộc", anh Đông quả quyết.

Anh Trang Minh Đồng (30 tuổi, ở P.Cẩm Châu, TP.Hội An) gia nhập SOS Hội An ngay từ những ngày đầu. Sau giờ làm việc hành chính, anh lại cùng các thành viên đội SOS rong ruổi khắp các tuyến phố để cứu hộ phương tiện của người đi đường gặp sự cố. "Sau khi hỗ trợ, nhận lại những nụ cười và lời cảm ơn khiến tụi mình rất vui. Điều khiến các thành viên trong đội hạnh phúc nhất và dường như được tiếp thêm sức mạnh là khi những người được hỗ trợ về đến nhà an toàn, họ tiếp tục gọi điện để cảm ơn lần nữa", anh Đồng chia sẻ.

L AN TỎA LỐI SỐNG ĐẸP

Khoảng 23 giờ, điện thoại của anh Huỳnh Văn Quốc, đội trưởng đội SOS Tam Kỳ (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái trẻ cần giúp đỡ vì xe bị chết máy giữa đường. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, Quốc cùng một thành viên trong đội tức tốc xách đồ nghề lên đường. Với vài thao tác kiểm tra quen thuộc, Quốc tìm được nguyên nhân chết máy xe. Sau khoảng 20 phút tháo lắp, sửa chữa, chiếc xe nổ máy trở lại trong sự vui mừng của cô gái trẻ.





Thành viên "biệt đội" SOS Hội An hỗ trợ vá xe miễn phí lúc đêm khuya ẢNH: NAM THỊNH

Cô gái này là Lê Thị Kim Anh (23 tuổi, ở P.An Sơn, TP.Tam Kỳ). Theo Kim Anh, một lần vô tình lướt Facebook thấy bài đăng về một đội sửa xe miễn phí của Tam Kỳ, cô liền lưu lại số điện thoại để phòng khi cần. "Tình cờ hôm nay xe của em bị hư trong đêm khuya, em đã gọi đến số điện thoại lưu trước đó và được các anh đến giúp đỡ rất nhiệt tình. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời này, em không biết phải xử lý làm sao nữa...", Kim Anh bày tỏ.

"Biệt đội" SOS Tam Kỳ do anh Huỳnh Văn Quốc sáng lập ẢNH: NAM THỊNH

Anh Huỳnh Văn Quốc (28 tuổi, ở khối phố Trà Cai, P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) thành lập "biệt đội" SOS Tam Kỳ vào năm 2021. Hiện đội có 5 thành viên, độ tuổi từ 25 - 40. Sau 4 năm cứu hộ, các thành viên trong đội không nhớ nổi đã giúp bao nhiêu người gặp sự cố giao thông trong đêm. Những cuộc gọi lúc nửa đêm đã trở nên quen thuộc với họ. Dù đang ở đâu, khi nhận được cuộc gọi, họ đều nhanh chóng có mặt...

Anh Huỳnh Văn Quốc cho hay, có khi 1 - 2 giờ sáng vẫn nghe những cuộc gọi nhờ giúp đỡ. Nhiều trường hợp xe hư hỏng không sửa chữa tại chỗ được, các thành viên trong đội SOS cho họ mượn xe đi về, khi nào sửa xong thì gọi họ mang xe tới đổi lại. Hằng tháng, đội còn tổ chức chương trình thay nhớt, thay lốp, vá xe, rửa xe miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. "Khi mới hoạt động, trong đội chỉ có một thành viên thành thạo việc sửa xe. Đến nay, tất cả các thành viên đều có thể sửa, vá xe nhờ tìm tòi và học hỏi lẫn nhau", anh Quốc nói.

Anh Trần Quốc Vương, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN TP.Hội An, đánh giá việc làm của biệt đội SOS Hội An đã lan tỏa lối sống đẹp trong các bạn trẻ địa phương. "Hoạt động của biệt đội SOS không chỉ kịp thời giúp đỡ những người gặp khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, làm đẹp hình ảnh đất và người Hội An nhân tình, thuần hậu", anh Vương nói.