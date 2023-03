Những biểu hiện đáng sợ của người chăm chú... bấm điện thoại

Chia sẻ về một số cách để cai nghiện điện thoại, ông Nguyễn Quang Kiên, Giám đốc Công ty cai nghiện công nghệ Free Life cho biết: "‏‏Điện thoại hiện đang là ‘ma túy’ công nghệ. Nếu không can thiệp sớm thói quen xấu này sẽ trở thành căn bệnh mãn tính suốt cuộc đời. Để cai nghiện điện thoại, cần ‏‏viết ra những tác hại của điện thoại đang ảnh hưởng đến bản thân; Dán mục tiêu và ước mơ cần hoàn thành trong nhà hoặc nơi làm việc để nhắc bản thân tập trung vào nhiệm vụ cần hoàn thành; Dùng các phần mềm trên điện thoại để đo lường và kiểm soát thời gian (Trên iOS có Screen Time còn Android là Digetox); Đặt ra mục tiêu giảm thời lượng mỗi ngày chỉ dùng bao nhiêu phút?; Dùng To Do List để có kế hoạch làm việc một ngày, không làm xong thì không chơi điện thoại; Luyện bỏ thói quen xấu dùng điện thoại khi ăn uống, trò chuyện, trong giờ làm việc, trong nhà vệ sinh, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy 60 phút, tham gia giao thông…; Lên kế hoạch cho thời gian rảnh như chơi thể thao, đọc sách hoặc luyện một kỹ năng mới phục vụ công việc; Cuối cùng, nếu bản thân không có khả năng làm chủ hành vi thì nên tìm đến các trung tâm chuyên môn để được hỗ trợ. Hiện nay, vẫn có những phương pháp cai nghiện điện thoại từ 1 đến 3 tháng, giúp kiểm soát thói quen này".