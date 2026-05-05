Những bộ ảnh tiền triệu mùa tốt nghiệp

Chi phí chụp ảnh tốt nghiệp: Đầu tư tiền triệu để có bộ ảnh tốt nghiệp lung linh

Từng có mặt tại các buổi lễ tốt nghiệp ở nhiều trường đại học tại TP.HCM, người viết có dịp chứng kiến hình ảnh các tân cử nhân trong trang phục chỉn chu, trang điểm rạng rỡ, tạo dáng trước ống kính của những thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Việc chụp ảnh tốt nghiệp giờ đây không còn đơn thuần là ghi lại khoảnh khắc, mà trở thành một khoản đầu tư đáng kể đối với nhiều sinh viên.

Thảo Vy chi tiền triệu để chụp ảnh tốt nghiệp, đánh dấu cột mốc khép lại thời sinh viên ẢNH: NVCC

Lê Thảo Vy, cựu sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, vừa làm lễ tốt nghiệp ngày 21.4, cho biết đã chi hơn 2 triệu đồng cho bộ ảnh. “Mình thuê thợ chụp ảnh hết 1,3 triệu đồng, trang điểm 450.000 đồng, thuê váy và giày 340.000 đồng, dây sash và làm móng khoảng 150.000 đồng”, Vy chia sẻ.

Để có những bức ảnh ưng ý, Vy thuê thợ chụp từ trước đến sau buổi lễ, kéo dài từ 11 đến 17 giờ. Với cô, đây là khoản chi xứng đáng cho một dịp đặc biệt. “Mình cảm thấy bộ ảnh tốt nghiệp đại học rất xứng đáng với những gì bản thân đã bỏ ra và chuẩn bị”, Vy nói.

Tương tự, Lê Thị Diễm Quỳnh, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết đã chi khoảng 3,5 triệu đồng cho ngày tốt nghiệp. Trong đó, bao gồm phí làm lễ tốt nghiệp cùng trang phục cử nhân, váy chụp ảnh, trang điểm, làm tóc, thuê thợ chụp ảnh.

“Thợ chụp ảnh là khoản mình đầu tư nhất, bao gồm cả chụp, hướng dẫn tạo dáng và chỉnh sửa hậu kỳ”, Quỳnh cho biết.

Diễm Quỳnh rạng rỡ trong bộ ảnh ngày tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Còn Phan Trịnh Ngọc Anh, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã đầu tư hai bộ ảnh: trước lễ và trong ngày tốt nghiệp. Với Ngọc Anh, đây không chỉ là cách lưu giữ kỷ niệm mà còn ghi dấu hành trình trở thành cử nhân sau nhiều năm nỗ lực.

Cô bày tỏ sự tự hào khi là sinh viên của trường, nơi đã gắn bó với nhiều kỷ niệm trong học tập và hoạt động Đoàn – Hội. Ngọc Anh cho biết những bó hoa, món quà xuất hiện trong ảnh cũng là tình cảm của gia đình, bạn bè đã đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường trưởng thành.

Ngọc Anh đã đầu tư 2 bộ ảnh nhân dịp tốt nghiệp đại học ẢNH: NVCC

Ngọc Anh cho rằng việc đầu tư cho ảnh tốt nghiệp tùy thuộc vào nhu cầu mỗi người. Với cô nàng, giá trị không nằm hoàn toàn ở chi phí, mà ở những khoảnh khắc được lưu giữ cùng người thân và cách mỗi cá nhân ghi dấu hình ảnh của mình. “Khi nhận ảnh và xem lại, mình thấy khá xứng đáng. Có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời, nên mình muốn lưu giữ và tận hưởng trọn vẹn”, Ngọc Anh chia sẻ.

Lưu giữ khoảnh khắc quan trọng

Với nhiều sinh viên, việc đầu tư cho ảnh tốt nghiệp không chỉ dừng lại ở yếu tố hình thức mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.

Nhiều bạn trẻ thuê thợ chụp ảnh để lưu giữ lại những khoảnh khắc trong ngày tốt nghiệp ẢNH: SƠN CUNG CẤP

Thảo Vy cho biết cô muốn lưu giữ những khoảnh khắc quan trọng cùng gia đình và bạn bè, đồng thời đánh dấu chặng đường nỗ lực suốt thời gian học tập. “Mình mong muốn bản thân xuất hiện thật chỉn chu, tự tin và có những bức ảnh đẹp để sau này nhìn lại vẫn cảm thấy tự hào và hạnh phúc”, Vy chia sẻ.

Trong khi đó, Diễm Quỳnh xem bộ ảnh tốt nghiệp như một dấu mốc chuyển tiếp. “Mình xem đây là dấu gạch nối giữa thanh xuân và bước chân đầu tiên vào đời. Sau khi ngắm nhìn bộ ảnh hoàn chỉnh và nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ba mẹ trong từng khung hình, mình thấy khoản đầu tư bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Có những khoảnh khắc về cảm xúc và sự tự hào mà tiền bạc không thể đong đếm được. Dù có chút tốn kém nhưng giá trị tinh thần mà bộ ảnh mang lại, sự công nhận cho nỗ lực của chính mình là điều vô giá”, cô bày tỏ.

Phương Linh xinh đẹp trong bộ ảnh tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Lê Thị Phương Linh, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết đã chi khoảng 2 triệu đồng cho các khoản chụp ảnh trong dịp tốt nghiệp và xem đây là khoản đầu tư xứng đáng cho hành trình đại học.

Theo Linh, việc đầu tư cho bộ ảnh tốt nghiệp không chỉ để lưu giữ kỷ niệm cùng gia đình, bạn bè mà còn để đánh dấu một cột mốc đặc biệt của thanh xuân. “Với mình, những khoảnh khắc này giống như một thước phim nhỏ để sau này có thể nhìn lại”, Linh chia sẻ và cho biết thêm bộ ảnh tốt nghiệp nhận được nhiều lời khen, khiến cô cảm thấy vui và hạnh phúc.

Vào mùa tốt nghiệp, các thợ chụp ảnh cũng liên tục "chạy show". Nguyễn Hoàng Ngọc Sơn (30 tuổi), thợ chụp ảnh tự do tại TP.HCM, cho biết từ tháng 4 đến nay luôn trong tình trạng quá tải. “Một ngày mình chỉ nhận tối đa 3 khách. Có những ngày đông quá phải tuyển thêm thợ ngoài. Nhưng nhiều khi phải từ chối nhận khách vì quá tải”, Sơn cho biết.